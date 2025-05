Trumps Einwanderungsbehörde benutzt Kinder als Köder, um Frau zu verhaften

Als die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ( ICE ) letzte Woche Rosane Ferreira de Oliveira in Worcester, Massachusetts, festnahm, eskalierte die Situation schnell. Und führte zu Chaos und Empörung in der Bevölkerung. Mehrere Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich viral, doch was die Umstehenden nicht auf Video festhalten konnten, war, wie es den Bundesbeamten gelang, Ferreira-De Oliveira aus der Öffentlichkeit zu locken. Wo sie sie festnehmen konnten.

ICE-Einsatz in Worcester: Verhaftung von Rosane Ferreira de Oliveira sorgt für Proteste

Die ICE benutzte Ferreira De Oliveiras Angehörige, um sie aus ihrem Haus zu locken – wo die Beamten sie nicht festnehmen konnten – und auf die Eureka Street zu bringen. Das berichten drei Personen mit direktem Wissen über die Angelegenheit und eine weitere Quelle, die mit der Situation vertraut ist, gegenüber Rolling Stone.

Festnahme durch Täuschung – Angehörige als Lockmittel

Zwei der Quellen berichten unabhängig voneinander, dass die ICE die Töchter und den Enkel der undokumentierten Brasilianerin als „Köder“ benutzt habe. In einer Operation, die die Trump-Regierung nun als weiteren Sieg in ihrem ausufernden , oft gesetzlosen Vorgehen gegen legale und illegale Einwanderung anpreist.

Festnahme ohne Haftbefehl – Tochter und Baby nur Vorwand

Am vergangenen Donnerstag waren die 21-jährige Augusta Clara, ihr drei Monate altes Baby und Claras 17-jährige Schwester gerade mit dem Auto von ihrem Zuhause weggefahren, als sie von ICE-Beamten angehalten wurden. Die drei und Ferreira de Oliveira, die 2022 in die Vereinigten Staaten eingereist ist, gehören zu einer brasilianischen Einwandererfamilie, die zusammen im Großraum Boston lebt. (Die Familienmitglieder haben nicht alle denselben Einwanderungsstatus.)

Die 40-jährige Ferreira de Oliveira war noch in ihrer nahe gelegenen Wohnung, als sie einen Anruf von einer ihrer Töchter erhielt, die ihr mitteilte, dass die ICE sie angehalten habe und drohe, Clara zu verhaften.

Ferreira de Oliveiras verängstigte Tochter sagte ihrer Mutter, sie müsse sofort das Haus verlassen. Und zu ihnen auf die Straße kommen. Weil die ICE ihnen gesagt habe, dass sie das Baby nicht in der Obhut einer Minderjährigen lassen dürften, wenn sie Clara verhaften würden. Die Bundesbeamten bestanden darauf, dass die Großmutter schnell herüberkommen müsse, um das Baby in Obhut zu nehmen.

Kurz nachdem Ferreira de Oliveira am Tatort eintraf, nahm ICE sie in Gewahrsam. Die Beamten schienen plötzlich kein Interesse mehr an der 21-jährigen Tochter zu haben. ICE verhaftete weder sie noch ihren 17-jährigen Bruder.

Traumatisierung und Chaos: Die psychischen Folgen für die Familie

Die Bundesbeamten legten nie einen Haftbefehl für Clara vor, den sie angeblich hatten, und es ist unklar, ob es jemals einen gab.

„Sie sind für ihr Leben traumatisiert“, sagt eine der Personen, die direkt über die Situation informiert ist.

Videos der Festnahme gehen viral – Angehörige schwer belastet

„Wir haben eine Familie ohne Papiere, die aus Gründen, die nicht öffentlich sind, in dieses Land gekommen ist, die alle zusammenlebt und nun auf sehr gewaltsame und sensationelle Weise auseinandergerissen wurde. Was nun auf Video festgehalten ist. Und sie für den Rest ihres Lebens sehen müssen“, fügt diese Person hinzu. „Als ich bei der 17-Jährigen war, sah sie sich die Videos immer wieder an. Und ich wollte ihr ständig sagen: ‚Schau dir die Videos nicht an. Das wird dich nur wieder traumatisieren. Die ganze Familie steht noch unter Schock. Das Leben dieser Mädchen ist zerstört.’“

Tochter Clara schildert dramatische Details in Spendenaufruf

In einem Entwurf für eine mögliche öffentliche Spendenaufforderung scheint Clara bestimmte Details dieser Berichterstattung zu bestätigen. „Alles begann am Tag zuvor, als sie meinen Partner, den Vater meines drei Monate alten Sohnes, auf dem Weg zur Arbeit verhafteten“, heißt es in Claras Entwurf, den ihr Anwalt Andrew Lattarulo am Dienstagnachmittag an Rolling Stone geschickt hat.

Rolling Stone hat einige der Behauptungen noch nicht unabhängig überprüft.

Familie zerrissen – Mutter verschwunden, Töchter verängstigt

Der Entwurf fährt fort. „Er hat keine Verbrechen oder Vergehen gegen irgendjemanden begangen. Sein einziger Fehler war, dass er ein Auto angehupt hat, das ihm den Weg abgeschnitten hatte. Das Auto stellte sich als verdecktes ICE-Fahrzeug heraus, und sie beschlossen, ihn deswegen zu verhaften. Später am Vormittag tauchten ICE-Beamte auf, klopften an meine Tür, um mir das Auto meines Partners zurückzugeben, und forderten mich auf, am nächsten Tag in einem Einwanderungsbüro zu erscheinen, um einige Dokumente zu unterschreiben.“

„Am nächsten Morgen verließ ich mein Haus, um dies zu tun, und nahm meine 17-jährige Schwester mit. Da hielt die ICE mein Auto an und sagte mir, ich sei verhaftet, aber da ich mit meinem Baby unterwegs war, musste jemand anderes da sein, um es zu übernehmen. Also rief ich meine Mutter an, damit sie vorbeikommt und meinen Sohn mitnimmt, woraufhin die Einwanderungsbeamten auch sie festnehmen wollten. Inzwischen hatte die Nachbarschaft die Situation bemerkt und filmte sie mit ihren Handys … Ich wohne derzeit bei Freunden, da ich mich nicht traue, nach Hause zurückzukehren. Ich kann weder meine Sachen noch die meines Babys holen und bin aufgrund meiner derzeitigen Lage nicht in der Lage zu arbeiten.“

Behörden rechtfertigen Einsatz mit fragwürdigen Vorwürfen

Um die Verhaftung von Ferreira de Oliveira zu rechtfertigen, hat die Trump-Regierung versucht, die inhaftierte Großmutter als „gewalttätige kriminelle illegale Einwanderin“ darzustellen.

ICE stellt Mutter als „gefährlich“ dar – wegen eines Ladekabels

Das Heimatschutzministerium erklärte gegenüber Rolling Stone, dass sie zuvor „von der örtlichen Polizei wegen Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe“ an einem „schwangeren Opfer“ festgenommen worden sei. Laut dem NBC-Sender in Boston sagte jedoch „ihre Tochter Augusta Clara, es habe sich lediglich um einen Streit mit ihrer 17-jährigen Schwester gehandelt“. Aus öffentlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass es sich bei der angeblich gefährlichen Waffe um ein Ladekabel für ein Mobiltelefon handelte. Quellen mit direktem Wissen über den Fall berichten Rolling Stone, dass ihre Töchter und ihre Familie die Mutter nach Hause holen wollen.

Die ICE war nicht die einzige Strafverfolgungsbehörde vor Ort.

Polizei spricht von Deeskalation – Videos zeigen das Gegenteil

Die Polizei von Worcester rückte am Donnerstag zum Ort der Festnahme aus und berief sich auf eine Gruppe von etwa zwei Dutzend Personen, die versucht hätten, die ICE-Beamten an der Festnahme zu hindern. „Die Menge war aufgebracht, und mehrere Personen griffen Bundesbeamte und Polizeibeamte aus Worcester an, um das Fahrzeug und die Festgenommene am Wegfahren zu hindern“, erklärte die Polizei. „Die Polizeibeamten aus Worcester versuchten, die Situation zu deeskalieren und die Sicherheit aller zu gewährleisten.“

Ein Video, das Telemundo vorliegt, zeigt mehrere Polizeibeamte aus Worcester, die eine Frau schubsen und die jugendliche Tochter von Ferreira de Oliveira zu Boden werfen. Die Polizei von Worcester nahm die Teenagerin fest, weil sie angeblich ein Neugeborenes im Arm gehalten und dann an jemand anderen weitergereicht habe und anschließend so getan habe, als wolle sie vor ein fahrendes Auto laufen. Die Polizei von Worcester nahm auch eine 38-jährige Kandidatin für den Schulausschuss namens Ashley Springs fest, weil sie angeblich „mehrere Beamte geschubst“ und „eine unbekannte Flüssigkeit auf sie geworfen“ habe.

„Leider wurden zwei Personen festgenommen, nachdem Beamte der WPD mehrfach versucht hatten, die chaotische Situation zu deeskalieren, in der auch ein Kleinkind in Gefahr war“, erklärte Eric Batista, Stadtverwalter von Worcester, in einer Stellungnahme.

Politische und juristische Reaktionen in Massachusetts

Das Gesetz des Bundesstaates Massachusetts verbietet es den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, ICE zu unterstützen.

Untersuchung durch Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet

Andrew Lattarulo, der Anwalt von Clara, berichtet Rolling Stone, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Massachusetts ihm am Montag mitgeteilt habe, dass sie den Vorfall untersuche, einschließlich des Verhaltens der örtlichen Polizei.

Anwalt wirft Polizei Beihilfe zu illegalen ICE-Aktionen vor

„Am Montag rief die stellvertretende Direktorin der Abteilung für Polizeiverantwortlichkeit in der Bürgerrechtsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft von Massachusetts in meiner Kanzlei an und sagte, sie untersuche den Vorfall in Worcester, Massachusetts, in Bezug auf meine Mandantin“, so Lattarulo. “Sie fragte, ob wir ihr behilflich sein könnten und ob meine Mandantin bereit wäre, mit ihr zu sprechen. Wir haben per E-Mail nachgehakt und sind dabei, einen Termin für ein Treffen oder ein weiteres Gespräch zu vereinbaren.“

Unterstützung durch Behörden in einem Sanctuary State?

Lattarulo, der in der Gegend von Boston arbeitet, sagt, er habe der stellvertretenden Direktorin auch mitgeteilt, dass er dem Team des Generalstaatsanwalts Informationen darüber liefern könne, wie „die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und die Staatspolizei gegen das Gesetz verstoßen, indem sie die ICE unterstützen und Menschen festhalten, bis die ICE sie abholt. … In Massachusetts ist es illegal, dass diese Polizeibehörden die ICE unterstützen, und da sie dies kontinuierlich tun, muss jemand zurückblicken und Ermittlungen gegen sie einleiten.“

Der Anwalt fügt hinzu, dass die Generalstaatsanwaltschaft ihm mitgeteilt habe, dass „sie dies ebenfalls untersuchen wollen“ und dass sie planen, diese Angelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt mit ihm weiter zu besprechen.

Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft von Massachusetts und der Polizei von Worcester reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu diesem Artikel.

Öffentliche Empörung und Proteste in Worcester

Die Gemeinde Worcester protestiert seit vergangenem Donnerstag gegen den Vorfall, unter anderem mit einer Demonstration unter dem Motto „ Hands Off Worcester Mothers“ am Sonntag. Die Gruppe Worcester Indivisible plante für Dienstag eine weitere Protestaktion vor dem Rathaus, was offenbar dazu führte, dass das Rathaus geschlossen wurde und die Stadtverwaltung ihre Arbeit virtuell fortsetzte. Der Sprecher der Stadt, Tom Matthews, sagte, die Schließung sei aus „Gründen der öffentlichen Sicherheit und aus Vorsicht“ erfolgt. The Boston Globe berichtete , dass mehrere Stadtratsmitglieder nach dem Vorfall Bombendrohungen erhalten hätten.

Was ist legal, was moralisch vertretbar in der Einwanderungspolitik?

Unterdessen suchen die Familie von Ferreira de Oliveira, ihre Verbündeten und Freunde weiterhin nach Antworten auf die Frage, was an diesem Tag geschehen ist. Ihre Töchter fragen laut Quellen immer wieder: „Wo ist meine Mutter?“