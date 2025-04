Hier kehrt Bruce Springsteen zu den „Streets of Philadelphia“ zurück

Bruce Springsteen hat einen neuen Vorboten der kommenden Mega-Box „Tracks II: The Lost Albums“ veröffentlicht. Mit „Blind Spot“ kehrt der Boss zu den nie gehörten „Streets of Philadelphia Sessions“ zurück. Für „Streets of Philadelphia“ erhielt Bruce Springsteen 1994 den Song-Oscar.

Die „Streets of Philadelphia Sessions“, inspiriert von Jonathan Demmes Aids-Drama „Philadelphia“, entstanden kurz nach der Oscar-Verleihung. „Blind Spot“ ist, wie schon die „Streets“, von West Coast Hip-Hop inspiriert. Schlagzeug-Samples boten die Grundlage für Loops. Springsteen ist der Hauptinstrumentalist auf „Streets of Philadelphia Sessions“, unterstützt von seiner 1992-1993 tourenden Band sowie von Patti Scialfa, Soozie Tyrell und Lisa Lowell.

Die „Streets of Philadelphia Sessions“ sollten im Frühjahr 1995 veröffentlicht werden, blieben aber im Schrank. Weil Springsteen beschloss, zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder mit der E Street Band zusammenzuarbeiten. „Ich mochte die ‚Streets of Philadelphia Sessions‘ immer sehr“, sagt Springsteen. „Während der Broadway-Show dachte ich daran, sie [als eigenständige Veröffentlichung] herauszubringen. Ich lege sie immer weg, aber ich werfe sie nicht weg.“

„Tracks 2“: Bruce Springsteen veröffentlicht 7 nie gehörte Alben

Einblick in die verlorenen Alben – der Boss erzählt

Im offiziellen Trailer zur Box spricht Springsteen über die Entstehungsgeschichte der sogenannten „Lost Albums“. Die Kollektion erscheint als limitierte 9-LP-Box sowie als 7-CD-Set und ist auch digital erhältlich. Parallel dazu gibt es die Auswahl-LP „Lost And Found: Selections from The Lost Albums“ mit 20 Tracks, erhältlich als Doppel-LP und Einzel-CD.

7 Studioalben, 83 Songs – 35 Jahre Musikgeschichte

„Tracks II: The Lost Albums“ zeigt Bruce Springsteens künstlerische Entwicklung, angefangen bei den Lo-Fi-Aufnahmen der „LA Garage Sessions ’83“, die stilistisch zwischen „Nebraska“ und „Born in the U.S.A.“ verortet sind, bis hin zu den synthlastigen Klanglandschaften der „Streets of Philadelphia Sessions“.

Statement von Springsteen:

„All diese LPs sind vollständig ausgearbeitete Alben – einige fast fertig gemischt – die jedoch nie veröffentlicht wurden. Über die Jahre habe ich sie mir immer wieder angehört oder Freunden vorgespielt. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie mit euch zu teilen. Ich hoffe, sie gefallen euch.“

„Faithless“ enthält Songs für einen Film, der nie gedreht wurde. „Somewhere North of Nashville“ bietet Country-Arrangements mit Pedal Steel. „Inyo“ bereist Grenzland-Geschichten. „Twilight Hours“ bietet orchestrale Klänge im Stil klassischer Film-Noirs der 1950er-Jahre.

Limitierte Sammler-Edition

Die Box erscheint am 27. Juni und enthält:

9 LPs oder 7 CDs mit exklusiven Covern

Ein stoffgebundenes Booklet mit Archivfotos

Liner Notes von Musikjournalist Erik Flannigan

Ein Vorwort von Bruce Springsteen

Albumübersicht: Die sieben verlorenen Werke im Überblick

1. LA Garage Sessions ’83

Tracks u.a.: Follow That Dream, Johnny Bye Bye, Don’t Back Down, County Fair, The Klansman, Shut Out The Light

2. Streets of Philadelphia Sessions

Enthält u.a.: Blind Spot, Something In The Well, Secret Garden, The Farewell Party

3. Faithless

Mit instrumentalen Passagen & spirituellen Songs wie Where You Goin’, God Sent You, My Master’s Hand

4. Somewhere North of Nashville

Country-Flair mit Songs wie Repo Man, Silver Mountain, Stand On It, Blue Highway

5. Inyo

Grenzerfahrungen und Mexiko-Einflüsse: Inyo, Indian Town, El Jardinero, Ciudad Juarez

6. Twilight Hours

Filmmusikalischer Sound mit: Sunday Love, September Kisses, Twilight Hours, Dinner at Eight

7. Perfect World

Kraftvolle Rocktracks wie: I’m Not Sleeping, The Great Depression, Rain In The River, Cutting Knife