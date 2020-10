Bruce Springsteen: „Letter To You“ direkt auf Platz eins der Charts

Bruce Springsteen wird aller Voraussicht nach in Großbritannien erneut mit einer Platte auf Rang eins der Album-Charts stehen. Wie „Billboard“ meldet, deuten die Absatzzahlen wenige Tage nach der Veröffentlichung von „Letter To You“ an, dass dem Boss seine zwölfte Nummer eins auf der Insel so gut wie sicher ist.

Die Verhältnisse scheinen dabei deutlich geklärt: So sollen die Verkäufe des Albums (lesen Sie HIER die RS-Kritik) deutlich mehr sein als der Rest der Top 5 zusammengenommen. Das gilt sowohl für die Absätze für Vinyl und CD als auch für jene von Downloads. Kein Album wurde in dieser Woche bisher so häufig in Großbritannien gestreamt wie „Letter To You“.

Gorillaz hinter Bruce Springsteen

Auf Platz zwei dahinter werden sich wohl die Gorillaz mit ihrer neuen LP „Song Machine, Season One: Strange Timez“ einordnen, gefolgt von Nothing But Thieves („Moral Panic“), dem Corona-Album der Blossoms auf der Vier und „All Blessed“ von Faithless auf Position fünf.

Die Zahlen für Deutschland und USA liegen derzeit noch nicht vor.