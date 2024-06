Am 26. Mai verkündete Bruce Springsteen via Instagram, dass er sich wegen Stimmproblemen eine Auszeit von seiner Tournee mit der E Street Band nehmen muss. Am Mittwoch (12. Mai) setzte er seine Tour nach etwas mehr als zwei Wochen Genesung mit einem Konzert im Cívitas Metropolitano-Stadion in Madrid fort. Die besten Videos und Infos zur Setlist findet ihr hier.

Um etwa 21:00 Uhr eröffneten Springsteen und die E Street Band noch bei Helligkeit den Abend mit dem Song „Lonesome Day“ vom 2002er-Album „The Rising“. Die Menge ist da bereits völlig aus dem Häuschen.

Eröffnung mit „Lonesome Day“

Ein paar Songs später, als die Sonne so langsam am Untergehen ist, animiert der Rocker die Menge zum Mitsingen bei einem für ihn wohl besonderen Song. „Frankie fell in love“ erschien 2014 als Single auf dem Album „High Hopes“ und wurde bisher nur zehnmal live gespielt, fünfmal davon in dieser Konstellation.

Das letzte Mal, dass Springsteen den Song gemeinsam mit der E Street Band performte, ist 20 Jahre her, klar also, dass die Menge auch hier abgeht.

Emotionale Ansprache zu „Last Man Standing“

Sieben Songs später hält Bruce Springsteen eine emotionale Rede zu seinem Song „Last Man Standing“. Er schwelgt in Erinnerungen, erzählt die Geschichte von seiner ersten Band, den Castiles, wie ihm als Teenager drei Jahre wie ein ganzes Leben vorkamen, er am Sterbebett seines Band-Kollegen stand und dann als einziger Überlebender der Jungsgruppe übrig blieb.

Als er den Song anstimmt, fasst er zusammen. „Je älter man wird, desto mehr lernt man das Leben selbst wieder zu schätzen“.

Beim Song „Thunder Road“ kommt der Sänger dem Publikum ganz nah. Hände haltend singt der 74-Jährige mit seinen Fans gemeinsam den Eröffnungstrack seines Albums „Born to Run“, das ihm 1975 zu internationalem Durchbruch verhalf.

Abschluss mit „I’ll See You in My Dreams“

Zum Schluss wurde es nochmal emotional. Der letzte Song des Abends: „I’ll See You in My Dreams“.

Der Track ist dem verstorbenen Plattenmanager und Springsteens Freund Michael Gudinski gewidmet. Der Musik-Mogul starb am 2. März 2021 überraschend im Alter von 68 Jahren.

Insgesamt spielten Bruce Springsteen und die E Street Band eine 30 Song lange Setlist. E

Hier seht die gesamte Setlist vom Konzert in Madrid sehen:

1. „Lonesome Day“

2. „No Surrender“

3. „Ghosts“

4. „Two Hearts“

5. „Seeds“

6. „Darlington County“

7. „Darkness on the Edge of Town“

8. „Frankie Fell in Love“

9. „Rockin’ All Over the World“

10. „Hungry Heart“

11. „The Promised Land“

12. „If I Was the Priest“

13. „My Hometown“

14. „The River“

15. „Nightshift“

16. „Last Man Standing“

17. „Backstreets“

18. „Because the Night“

19. „She’s the One“

20. „Wrecking Ball“

21. „The Rising“

22. „Badlands“

23. „Thunder Road“

24. „Land of Hope and Dreams“

25. „Born to Run“

26. „Bobby Jean“

27. „Dancing in the Dark“

28. „Tenth Avenue Freeze-out“

29. „Twist and Shout“

30. „I’ll See You in My Dreams“