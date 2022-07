Die Diskussion rund um die teuren Konzert-Karten für Bruce Springsteen geht in die nächste Runde. Nachdem die Preise bei Ticketmaster auf bis zu 5.000 Dollar gestiegen waren, hagelte es heftige Kritik. Der Online-Service verteidigte sich. Da der Großteil der Karten für weniger als 200 Dollar verkauft wurden, sah man kein Problem.

Nun meldete sich Bruce Springsteens Manager Jon Landau zu Wort. Er stellte sich auf die Seite von Ticketmaster.

Im Gespräch mit der „New York Times“ hielt Landau fest, dass man sich vor der Tour genau angesehen habe, wie hoch die Preise bei Auftritten anderer Stars seien. „Wir haben uns für Preise entschieden, die niedriger als bei manchen, aber auch höher als bei anderen sind.“

Kein Problem mit Mondpreisen

So argumentierte der Manager genau wie Ticketmaster. „Unabhängig von der Berichterstattung über die Tickets, die 1.000 Dollar oder mehr kosten, sind unsere durchschnittlichen Preise bei etwa 250 Dollar“. In der heutigen Zeit sei das ein „fairer Preis“ um einen der „wichtigsten Künstler seiner Generation“ zu sehen.

Von Bruce Springsteen, der über die Jahre das Bild eines Mann des Volkes aufgebaut hatte, gibt es nach wie vor kein Statement.

Rücksichtslose Wettbewerbsmethoden

Doch wie erreichen Konzert-Karten überhaupt Preise bis zu 5.000 Dollar? Ticketmaster spricht auf seiner Website von „dynamischen Preisen“. Das heißt: Manche Karten orientieren sich an der Nachfrage und können so schnell in die Höhe schießen. Wenn also viele Menschen Tickets wollen, dann kann sich der Preis verdoppeln oder verdreifachen.

Ticketmaster stand in den letzten Jahren immer wieder wegen seiner Arbeitsmethoden unter Kritik. Erst Anfang des Jahres wurde der Online-Riese wegen „rücksichtsloser Wettbewerbsmethoden“ verklagt. Auch wettbewerbswidriges Verhalten wird dem Konzern vorgeworfen.

