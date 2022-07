Wenn Bruce Springsteen eine Tour ankündigt, stehen Fans Schlange. Auch Online. Wer auf Ticketmaster, Karten suchen wollte, muss aber ziemlich gestaunt haben.

Die Preise gingen auf bis zu 5.000 US-Dollar in die Höhe. Der Online-Service sieht kein Problem darin. Ticketmaster betonte, dass die meisten Karten für weniger als 200 US-Dollar verkauft wurden.

Als Antwort auf die Kritik veröffentlichte Ticketmaster interne Statistiken zu den verkauften Tickets. Die Karten mit Preisen bis zu 5.000 US-Dollar würden nur etwa 11 Prozent ausmachen. Man stritt die heftigen Summen also nicht ab, stattdessen betonte man, dass der Rest der Tickets sich im Bereich von 59 bis 400 US-Dollar bewege.

„Dynamische Preise“

Doch wie konnten die Konzert-Karten überhaupt so teuer werden? Ticketmaster spricht auf seiner Website von „dynamischen Preisen“. Das heißt: Manche Karten orientieren sich an der Nachfrage und können so schnell in die Höhe schießen. Wenn also viele Menschen Tickets wollen, dann kann sich der Preis verdoppeln oder verdreifachen.

„Mit einem ähnlichen Konzept werden Flugzeugtickets oder Hotelzimmer verkauft“, verteidigte sich Ticketmaster. Außerdem seien die Preise für das Konzert normal für einen „Top-Performer“ wie Springsteen. Der „Boss“, der sich selbst gerne als „Mann des Volkes“ inszeniert, meldete sich selbst noch nicht zu Wort.

Rücksichtsloser Wettbewerbsmethoden

Ticketmaster stand in den letzten Jahren immer wieder wegen ihrer Arbeitsmethoden unter Kritik. Erst Anfang des Jahres wurde der Online-Riese wegen „rücksichtsloser Wettbewerbsmethoden“ verklagt. Auch wettbewerbswidriges Verhalten wird dem Konzern vorgeworfen.

Deutschland-Tour 2023

