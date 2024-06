Courtney Cox hat ein neues Video mit einigenTanzschritten geteilt, gerade rechtzeitig zum 40. Jahrestag von Bruce Springsteens Klassiker-Album „Born in the U.S.A.“

In dem Clip, den sie auf Instagram mit den Worten „Asking my mom how she danced in the 80’s“ („Ich frage meine Mutter, wie sie in den 80ern getanzt hat“) geteilt hat, sieht man die Mutter und Schauspielerin in einem Kapuzenpulli mit Reißverschluss und Jeans, die Hände in die Luft gestreckt, wie sie versucht, zu „Smalltown Boy“ von Bronski Beat zu tanzen. Als sie sich ein paar Takte lang bewegt, wird klar, dass sie einfach keine Lust hat. Sie schüttelt den Kopf, öffnet den Reißverschluss ihres Sweatshirts wie einen Plattenkratzer, um ein „Bruce Springsteen and the E Street Band“-T-Shirt zum Vorschein zu bringen, und der Song wechselt zu „Dancing in the Dark“, der erfolgreichsten Single aus Springsteens meistverkauftem Album „Born in the U.S.A“.

Cox lächelt und groovt zu dem Springsteen-Song, dann blendet der Clip zum Originalvideo des Titels. In dem Musikvideo stellt Cox einen Fan im Publikum dar, der von Springsteen auf die Bühne gebeten wird, und die beiden tanzen gegen Ende des Videos zusammen. Das Musikvideo wurde teilweise live bei einem Konzert der Band im Juni 1984 in Saint Paul, Minnesota, gedreht.

„Es war ein interessanter Ansatz und etwas Neues für uns“, sagte Roy Bittan von der E Street Band über das Video. „Die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, war wahrscheinlich nicht ganz unser Ding, aber es hat sicherlich einen großen Eindruck bei MTV hinterlassen. Ich denke, der Song war so großartig, dass wir wahrscheinlich jede Menge anderer Videos hätten machen können und das gleiche Ergebnis erzielt hätten.“

Weinberg fügte hinzu: „Das meiste davon wurde vor dem Konzert aufgenommen. Es wurde in der Nacht davor aufgenommen, wie eine echte Hollywood-Produktion. Sie brachten ungefähr 500 Leute mit, und wir haben es immer und immer wieder gemacht. Ich hatte Kopfhörer auf, weil ich zu dem Song gespielt habe. Wir haben es bestimmt 15 oder 20 Mal hintereinander gespielt. Und während der Show haben sie es noch einmal gespielt, vor vollem Publikum. Courteney Cox war auch da. Wir spielten das Konzert, hörten auf und Bruce verkündete dem Publikum: ‚Wir machen ein Video.'“