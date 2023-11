Verhindert die EM mehr Springsteen-Konzerte in Deutschland?

Bruce Springsteen and the E Street Band live in München

Seit dem 01. Februar ist Bruce Springsteen mit seiner E Street Band auf Konzertreise. Was in Tampa startete, brachte im Sommer auch mehrere gefeierte Gigs in Deutschland. Im kommenden Jahr ist der Boss erneut in Good Ol‘ Germany zu sehen – allerdings nur für ein Konzert in Hannover am 05. Juli in der Heinz von Heiden Arena.

Warum spart sich Springsteen weitere Konzerte in Deutschland, obwohl zahlreiche Termine in Europa auf der Tour-Liste stehen?

Das könnte damit zu tun haben, dass viele der großen Arenen in Deutschland im kommenden Sommer von einem Fußball-Fest belegt sind. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet hierzulande die UEFA Euro 2024 statt. Die Europameisterschaft belegt Stadien in zahlreichen Städten:

Berlin: Olympiastadion Berlin

Köln: Köln Stadion

Dortmund: BVB Stadion Dortmund

Düsseldorf: Düsseldorf Arena

Frankfurt: Frankfurt Arena

Gelsenkirchen: Arena Auf Schalke

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg

Leipzig: Leipzig Stadion

Alles Spielstätten, die auch potentiell für Bruce Springsteen in FRage gekommen wären. Und Hannover ist nicht dabei – und wohl auch deshalb ein klein wenig die fast einzig mögliche Wahl für den einzigen Deutschland-Gig des Musikers.

Wer den Boss 2024 live sehen will, hat zwei Möglichkeiten, Karten zu bekommen. Die Telekom Prio Tickets (Online-Presale, 48 Stunden) gibt es ab Montag, den 06. November 2023, ab 10.00 Uhr zu erwerben. Für die Karten geht es hier entlang. Am Mittwoch, den 08. November 2023, startet dann um 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf. Die Tickets gibt es via Live Nation, aber auch bei Ticketmaster und Eventim.