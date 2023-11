Bruce Springsteens Magengeschwür ist fast besiegt

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima, LISELOTTE SABROE. All rights reserved.

Im September war Bruce Springsteen mit einem Magengeschwür diagnostiziert worden, woraufhin mehrere Konzerte von ihm und der E Street Band auf 2024 verschoben werden mussten. Seitdem befindet sich der Sänger in Behandlung. Der Gitarrist der Band, Steven Van Zandt erklärt jetzt, dass es Springsteen schon deutlich besser gehe.

Gegenüber „PEOPLE“ erzählt Van Zandt, dass der Boss auf dem Weg der Besserung sei und die Band sich bereits auf die Rückkehr auf die Bühnen nächstes Jahr vorbereite: „Wir werden im März stärker denn je zurückkommen“, sagt der Gitarrist. Die E Street Band wird ihre teilweise verschobene Tour im Frühling wieder aufnehmen: „Es war ein sehr, sehr intensives erstes halbes Jahr der Tournee – vielleicht unser intensivstes überhaupt. Und so werden wir mit der gleichen Intensität zurückkommen, und es wird großartig werden“.

Neue Konzert-Termine für Bruce Springsteen live 2024

Springsteen war im August bereits erkrankt, bis dahin jedoch undiagnostiziert. Nach seiner Diagnose mussten dann alle im September und Oktober geplanten Konzerte verschoben werden, woraufhin der Sänger erklärte, er und die Band würden die Gigs zwischen März und September 2024 nachholen. Anfang Oktober teilte er die Nachhol-Konzerte dann auf seiner Instagram-Seite mit:

Ende Oktober gab es dann bereits die nächste Tour-Ankündigung. In der zeitlichen Lücke zwischen den bereits bekannt gegebenen Shows in den USA kommen Bruce Springsteen und die E Street Band nach Europa und spielen dabei auch ein Konzert in Deutschland, genauer gesagt in Hannover. Karten für das Event gibt es ab Mittwoch (8. November).

Tickets für das einzige Deutschland-Konzert werden hier verfügbar sein.