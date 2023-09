Magengeschwür! Bruce Springsteen erkrankt: September-Konzerte müssen verschoben werden

Foto: Getty Images, Mark Wieland. All rights reserved.

Bruce Springsteen and the E Street Band live in München

Schlechte Nachrichten für Fans von Bruce Springsteen: Der 73-jährige Stadionrocker aus New Jersey muss auf Anraten seiner Ärzte alle US-Tourtermine im September verschieben, wie er auf seinen offiziellen Kanälen mitteilte. Der Grund: Springsteen leidet an Symptomen der peptischen Ulkuskrankheit — oder einfacher formuliert: an Symptomen eines Magengeschwürs.

„Hier in der E Street sind wir untröstlich, dass wir diese Shows verschieben müssen. Zunächst entschuldigen wir uns bei unseren fabelhaften Fans in Philadelphia, die wir vor ein paar Wochen verpasst haben“, erklärt Springsteen in einem Statement. „Wir werden diese Shows nachholen und dann noch ein paar mehr. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.“

Springsteen hatte bereits im August 2023 zwei Konzerte in den USA absagen müssen. Damals sprach man von einer Erkrankung, erläuterte aber nichts Genaueres.