Olympische Sommerspiele in Paris: Daft Punk äußern sich

„Get Lucky” von Daft Punk verzeichnete am 20. April die meisten Streams an einem einzigen Tag. Zudem war der Song der erfolgreichste virale Titel des Jahres

Im Sommer 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Dabei ist für viele Zuschauer:innen die Eröffnungszeremonie ein ebenso wichtiger Bestandteil wie die sportlichen Disziplinen selbst. Nachdem Thomas Jolly, der künstlerische Leiter der Eröffnungszeremonie, am Mittwoch (25. Oktober) bei dem Radiosender „France Inter“ zu Gast war, hat er so einige Hoffnungen auf eine Reunion von Daft Punk aufblühen lassen. Nun wurde einem Comeback für die Veranstaltung allerdings offiziell eine Absage erteilt.

Jolly sagte in der Radiosendung, er wäre „sehr glücklich, wenn sie bei der Zeremonie dabei wären“. „Wir kommen nicht drumherum, an Daft Punk zu denken, wenn wir an eine internationale Präsentation von Frankreich denken“, so der Kreativdirektor weiter. Der Auftritt des Electro-Duos sei seine erste Idee gewesen, schließlich seien sie „extrem talentiert und haben eine große internationale Ausstrahlung“. Obwohl er zum Schluss klarstellte, dass er „ein bisschen gelogen“ habe, was die Einbindung der French-House-Musiker betrifft, hat die französische Tageszeitung „Le Parisien“ wohl die Gerüchte noch weiter angeheizt. So behaupteten sie, einer anonymen Quelle zufolge, hätten sich die Künstler „vor einigen Monaten“ mit dem Planungsausschuss getroffen.

Empfehlung der Redaktion Thomas Bangalter erklärt, warum Daft Punk Schluss machen MUSSTEN

„Das ist ein Gerücht und nicht wahr“, stellt nun ein Vertreter des Duos Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE klar. 2021 hatten sich Daft Punk getrennt, nachdem sie noch ein finales „Epilogue“-Video veröffentlichten. 2017 traten sie das letzte Mal bei den Grammy Awards auf und performten dort zusammen die The-Weeknd-Feature-Tracks „Starboy“ und „I Feel It Coming“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anlässlich des zehnten Jubiläums ihres Albums „Random Access Memories“ veröffentlichte das Duo dennoch im Mai 2023 eine Deluxe-Version der Platte – samt neun unveröffentlichter Tracks. Zusätzlich erscheint am 17. November eine „Drumless Edition“ des 2013er Werks. Thomas Bangalter veröffentlichte im April 2023 ein Soloalbum.