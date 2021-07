Bruce Springsteen: Tochter wird Springreiterin bei den Olympischen Spielen

Fans spekulieren, dass der kurz vorgestellte Song aus dem kommenden Album „Happier Than Ever“ mit großer Wahrscheinlichkeit „Lost Cause“ sein könnte.

Billie Eilish hat vorigen Freitag (28. Mai) die baldige Veröffentlichung eines Songs aus ihrem kommenden Album „Happier Than Ever" angekündigt. Ihre Fans spekulierten bereits in den Kommentarspalten auf Billie Eilishs Instagram-Account, dass es sich um „Lost Cause" handeln könnte. Auf Instagram postete die Sängerin mehrere Bilder mit der Unterschrift: „nothing but a lost cause". Billie Eilish teilte zuvor bereits die Trackliste ihres kommenden Albums sowie das Datum der Veröffentlichung (30. Juli). Da einer der Songs den Titel „Lost Cause" trägt, wäre die Einschätzung ihrer…