BTS: Die 100 besten Songs im Ranking

Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt träumte eine siebenköpfige Gruppe eines nahezu unbekannten Labels in Südkorea von einem „großen Haus, großes Auto und große Ringe“. Aber dank einer tödlichen Mischung aus unbestreitbarem Talent, bemerkenswerter Lyrik, einer unerbittlichen Arbeitsmoral, magnetischen Persönlichkeiten und ein paar auffälligen Grübchen ist BTS heute die größte Band der Welt (und wahrscheinlich sogar darüber hinaus).

Die Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook haben sich letztendlich ihren Wunsch erfüllt. Aber weil sie tatsächlich etwas zu sagen hatten, haben sie etwas viel Wertvolleres gewonnen. Die Fähigkeit, Mauern einzureißen und Brücken rund um den Globus zu bauen.

Alle Auszeichnungen der Band aufzuzählen, würde länger dauern, als alle ihre Fan-Chants auf einmal zu lernen. Daher hier nur einige davon. BTS hat bis heute fünf Nummer-1-Alben und eine Handvoll Chartstürmer. Zwei Grammy-Nominierungen. Ist hoch angesehener Botschafter der Vereinten Nationen. Und bringt der südkoreanischen Wirtschaft jährlich schätzungsweise 5 Milliarden Dollar ein.

BTS: Die Rangliste

Aber der Kern des Erfolgs von BTS ist die unvergleichliche Beziehung zu ihrer Fangemeinde, ARMY („Adorable Representative M.C. for Youth“), die durch eine reichhaltige Diskografie genährt wird, die Sprache und Kultur überwindet. Hier stellen wir die Songs vor, die das Kaleidoskop der Botschaft von BTS ausmachen. Liebe zu sich selbst und anderen, Selbstreflexion, Verbundenheit und natürlich auch ein gesundes Maß an Anarchie. Von „Danger” und „Sea” bis hin zu „Run” und „Ugh!” haben wir die 100 besten Songs von BTS in einer Rangliste zusammengestellt.

100. „BTS Cypher Pt. 1“ (2013)

„BTS Cypher Pt.1“ war der Auftakt zur brutal ehrlichen, technisch komplexen (und bei den Fans beliebten) Cypher-Reihe des Septetts. Im ersten Kapitel nahmen RM, Suga und J-Hope ungerechte Urteile über ihre Rap-Fähigkeiten ins Visier.

„Meine Einstellung ist mein Mentor/Auch wenn du schlecht über mich redest, bin ich ein Memento/Zeig deinen Hip-Hop-Stolz, aber du wirst dich trotzdem machtlos fühlen/Versteck deine Eifersucht, ich kann deine IP-Adresse sehen.” Mit ihren jeweils unverwechselbaren Flows festigten die Darbietungen der einzelnen Mitglieder ihre Meisterschaft in dieser Kunstform. Und machten die Zuhörer mit der unapologetischen, furchtlosen Seite der Rap-Line vertraut. —D.D.

99. „Hip Hop Phile“ (2014)

„Hip Hop Phile“ wurde zu einer Zeit veröffentlicht, als das Hip-Hop-Konzept von BTS seinen Höhepunkt erreichte, und zeugt von Ehrerbietung und Bewunderung, da die Gruppe in ihren Texten ihren Respekt für die Hip-Hop-Kultur zum Ausdruck bringt.

Der Track beschreibt die Beziehung der Mitglieder zu diesem Genre und wie es ihre kreative Freiheit inspiriert hat. Er ist eine Hommage an ihre Vorbilder. Vom südkoreanischen Trio Epik High bis hin zu Nas, Jay-Z, Biggie, CL Smooth, Eminem und anderen. —D.D.

98. „Don’t Leave Me“ (2018)

Die emotionale Qualität der Stimmen der Bandmitglieder verleiht „Don’t Leave Me“ seine Weite. Das und eine wirklich kraftvolle Synth-Produktion. Trotz seines Titels ist der Song aus BTS‘ drittem japanischen Album „Face Yourself“ nicht aus Angst gesungen. Sondern aus dem Glauben heraus, dass Schwierigkeiten mit Vertrauen und Partnerschaft überwunden werden können.

„Egal was passiert, der Regen fällt/Egal was passiert, die Dunkelheit verschwindet/Ich werde dich auf jeden Fall retten, du bist nicht allein“, singen Jin, Jimin und Jung Kook. —N.M.

97. „Fly to My Room“ (2020)

Während der Hochphase der Quarantäne waren unsere Schlafzimmer unsere verschwitzten Tanzflächen. BTS hat die emotionale Kraft, die Musik der Welt verliehen hat, in „Fly to My Room“ aus dem Album „BE“ von 2020 eingefangen.

„Dieses Zimmer ist alles, was ich habe/Nun, dann werde ich diesen Ort einfach zu meiner Welt machen“, singen Jimin und V in dem Sub-Unit-Track, zu dem später Suga und J-Hope mit ihrem melodischen Rap hinzukommen.

Der entspannte Keyboard-Groove ist zunächst zaghaft, steigert sich aber zu einem finalen Refrain, der zu einem Kirchenchor passen würde. Vielleicht auf der Suche nach etwas, an das man glauben kann. —N.M.

96. „Permission to Dance“ (2021)

BTS kann kritisieren, mitfühlen und klagen. Aber letztendlich sind sie aufbauend und spenden auch in dunkelsten Zeiten Trost.

Der Gute-Laune-Sommerhit „Permission to Dance”, der von Ed Sheeran mitgeschrieben wurde, ist vor allem eine Botschaft der Hoffnung. Dass das Licht der Leidenschaft niemals erlöschen kann und die Welt voller Schönheit ist. Dieses Ethos ist sogar in die ausdrucksstarke Choreografie des Songs eingewoben, da sie internationale Gebärdensprache für „Tanz”, „Spaß” und „Frieden” verwendet. Und bewusst einfach genug ist (zumindest nach BTS-Maßstäben), dass jeder mitmachen kann –N.M.

95. „Stay Gold“ (2020)

Die japanischen Veröffentlichungen von BTS haben etwas an sich, das einen in einen süßen Trancezustand versetzt. Vielleicht ist es der warme, liebliche Klang oder die bittersüßen Themen von Liebe und Herzschmerz.

So oder so, die japanischen Veröffentlichungen von BTS gehören weiterhin zu den am meisten erwarteten (und geliebten) Veröffentlichungen. Als erste von zwei offiziellen Singles vor der Veröffentlichung ihres Albums „Map of the Soul 7: The Journey“ bringt „Stay Gold“ Optimismus, Wärme und Romantik in einem fröhlichen Pop-Arrangement.

Die Single wurde in einer Zeit der Unsicherheit veröffentlicht. Und präsentierte sich als Strahl der Hoffnung, der die Eiszapfen der Verzweiflung, die wir alle während der globalen Pandemie empfanden, zum Schmelzen brachte. –D.D.

94. „Crystal Snow“ (2018)

Die Melodie schwebt mit einer sanften Pracht herein. Ähnlich wie sein Vorgänger „Spring Day“ illustriert „Crystal Snow“ die Vergänglichkeit der Liebe anhand des lebendigen Bildes der Jahreszeiten.

„Auch wenn du durch mich hindurchgehst und dich in Wasser verwandelst, bist du immer noch in meinem Herzen”, rappt RM. „Ich beobachte dich, wie du leuchtest und dich in jedem einzelnen funkelnden Ding spiegelst.” Die japanische Single schwillt an. Und bricht mit der Anmut und Lebhaftigkeit eines Musicalstücks hervor, während die Sänger flehen: „Ich möchte dich noch einmal halten, bevor du verschwindest.” —N.M.

93. „Trivia 承: Love” (2018)

In seinem fröhlichen Solo-Track für das 2018 erschienene Album Love Yourself: Answer von BTS spielt RM mit der koreanischen Sprache, um seine Dankbarkeit für die Liebe auszudrücken, die er von den Fans der Gruppe erhalten hat.

Er reimt und vertauscht saram („Person“) und sarang („Liebe“), um die Verwandlung zu vermitteln, die er dank der BTS-Army als Individuum durchgemacht hat. Er nimmt auch Bezug auf René Descartes’ berühmten Satz „Ich denke, also bin ich“, indem er fröhlich erklärt: „Ich lebe, also liebe ich.“

„ Trivia: Love“ ist voller Onomatopoesie, Symbolik und Easter Eggs – zu viele, um sie hier alle aufzuzählen –, die nur die Army entdecken kann. Es ist ein passendes Geschenk vom intellektuellen Anführer von BTS. —R.C.

92. „Your Eyes Tell“ (2020)

Ursprünglich für Jung Kooks Mixtape vorgesehen, ist die japanische Single „Your Eyes Tell“ von BTS ein überzeugender Beweis für die Songwriting-Fähigkeiten des Sängers, der eine einzigartige Perspektive auf Romantik, Herzschmerz und alles dazwischen vermittelt.

„Your Eyes Tell“ ist voller sanfter Gesangsdarbietungen, die sich sanft in eine balladenhafte, bewegende Melodie einfügen. Und besticht durch seine Schönheit, die in den leidenschaftlichen Bekenntnissen der Zuneigung und Hoffnung liegt. —D.D.

91. „I’m Fine“ (2018)

Der Song beginnt mit den bekannten Electro-Pop-Synthesizern des Refrains von „Save Me“, die diesmal jedoch viel hohler klingen. Das Sample verzerrt sich und endet, bevor ein gehauchter V einsetzt. So wie die Worte „Save Me“ ein Ambigram von „I’m Fine“ sein können, spiegeln sich auch die Texte der beiden Songs (sowohl strukturell als auch thematisch) gegenseitig wider.

Vier Jahre später haben BTS die Stärke und Reife gefunden, sich auf sich selbst zu verlassen. Und auch wenn sie vielleicht für einen Moment liebevoll zurückblicken, werden ihre Schritte sie immer vorwärts bringen. —N.M.

90. „The Truth Untold“ feat. Steve Aoki (2018)

Produziert von Steve Aoki, co-geschrieben von RM und mit Jin, Jimin, V und Jung Kook, zeigt „The Truth Untold“ eine ganz neue Seite aller beteiligten Künstler. Aoki verlässt seinen EDM-Bereich und präsentiert eine glitzernde Klavierballade, während die Sänger jeweils über ihre Grenzen hinausgehen, um ihren aufrichtigen Versuch, Angst und Selbsthass zu überwinden, zum Ausdruck zu bringen. Der Track drückt letztendlich aus, dass der Schlüssel zum Finden der Liebe darin liegt, sein wahres Ich zu akzeptieren. —R.C.

89. „Life Goes On” (2020)

Mit „Dynamite” entflohen BTS der düsteren Quarantäne, um sich in eine andere Dimension zu begeben. Für „Life Goes On“ nutzen sie ihre innere Stimme. Demütig angesichts der Tragödie der Pandemie, leben sie eine akustisch angehauchte Pop-R&B-Ballade, um die tröstliche Botschaft des Titels weiterzugeben, die sie erstmals bei der 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgestellt haben.

Jimin sticht mit seiner herzergreifenden Stimme hervor. Aber V und Jin lassen die Melodie fließen, während RM, Suga und J-Hope rappen wie ruhige, beruhigende Verbündete. Das Video verblasst am Ende sogar zu Schwarz-Weiß. Kein Blitzlicht erforderlich. —C.A.

88. „Home“ (2019)

Wenn man jeden Tag höher und höher steigt, kann es wie ein flüchtiger Luxus erscheinen, sich geerdet zu fühlen. Glücklicherweise ist für das Septett ihr Zuhause dort, wo ihre Fans sind. „ An der Weggabelung erinnere ich mich immer wieder an dich, der mich in meiner Schäbigkeit kannte. Wenn ich an dich denke, kann ich lächeln. Ein Ort, an dem du bist“, singt Jin in der Bridge dieses groovigen Tracks.

Eine funkige Kirchenorgel begleitet die schwungvolle Melodie. Eine Erinnerung daran, dass es etwas Heiliges ist, jemanden zu haben, bei dem man Zuflucht findet. Und wenn die Welt deine Bühne ist, bist du dann nicht immer zu Hause? —N.M.

87. „Coffee“ (2013)

„Coffee“, einer der am meisten unterschätzten Tracks aus den Anfangsjahren von BTS, erzählt anhand von Kaffee-Metaphern von einer bittersüßen Trennung. Obwohl der „kalte und bittere Nachgeschmack” eines Americano nachklingt, kann der Protagonist nicht anders, als sich an die süßen Erinnerungen an die Beziehung zu erinnern.

Durchdrungen von Low-Fi-Beats und Sounds, die aus einem belebten Café gesampelt wurden, wird die chillige, entspannte Klangatmosphäre durch den melodischen Gesang und Rap der Gruppe noch verstärkt. Und versetzt dich mitten in das Drama der Trennung. —D.D.

86. „Am I Wrong” (2016)

„Wir sind alle Hunde und Schweine/ Wir werden wütend und werden zu Hunden”, rappt Suga fast spöttisch. Dieser spezielle Text macht diesen beschwingten, bluesigen Hip-Hop-B-Side-Track (mit einem Sample aus Keb’ Mo’s Song „Am I Wrong” von 1994) zu einem der politischsten Tracks der Gruppe.

Der Text bezieht sich vermutlich auf einen Vorfall, der sich einige Monate vor der Veröffentlichung von Wings im Oktober 2016 ereignete, als ein südkoreanischer Regierungsbeamter angeblich sagte , dass 99 Prozent der Menschen seines Landes „wie Hunde und Schweine“ seien und auch so behandelt werden könnten. „Die ganze Welt scheint verrückt zu sein. Es fühlt sich an wie das Ende“, singen sie. Wie sich herausstellte, hatten sie die ganze Zeit recht. —N.M.

85. „Filter“ (2020)

Mit groovigen Latin-Beats und flirtenden Texten, gepaart mit einer choreografierten Tanzperformance, verkörpert Jimin in „Filter“ alle Facetten seines künstlerischen Schaffens.

Mit seiner charakteristischen rauen Stimme feiert Jimin in „Filter“ seine Dualität als Künstler und seine Fähigkeit, seine verschiedenen Reize im Handumdrehen zu entfalten. Sinnlich und verführerisch ist „Filter“ eine nahezu perfekte Einführung in Jimin’s berühmte Showmanship. —D.D.

84. „Let Me Know“ (2014)

„Let Me Know“ wurde von der Rap-Line und dem langjährigen Produzenten von Big Hit Music, Pdogg, geschrieben und ist einer der herzzerreißendsten Tracks im Repertoire von BTS. Die R&B-Ballade trauert um das natürliche Ende einer Beziehung. „Liebe blüht wie Kirschblüten, aber sie verbrennt und wird zu Asche“, sagt Suga und deutet damit an, dass er zwar weiß, dass es klüger wäre, weiterzumachen. Aber dennoch seinen Erinnerungen nicht entkommen kann.

„Let Me Know“ lässt jedes einzelne Mitglied der Gruppe glänzen. Die Rapper vermitteln in ihren Versen jeweils eine andere Phase der Trauer. Sie durchlaufen nacheinander die Phasen der Verleugnung, der Wut und der Akzeptanz –, während die Sänger mit ihren hohen Falsettstimmen und Ad-libs einige der kraftvollsten Darbietungen ihrer Karriere liefern. —R.C.

83. „Mama“ (2016)

J-Hope erzählt in diesem emotionalen Solo-Track aus BTS‘ Wings. Es ist ein einzigartiges Werk der Gruppe, inspiriert von Gospel und Hip-Hop. Der Text ist eine Hommage an die Opfer, die die Mutter des Rappers gebracht hat, damit er seine Träume verwirklichen konnte.

„Mama“ wurde auch von spektakulären Live-Auftritten während der „Wings“-Tournee der Gruppe im Jahr 2017 begleitet. Bei jeder Aufführung sangen die Mitglieder von BTS, die Background-Tänzer der Gruppe und Dutzende von Gospelsängern gemeinsam mit J-Hope. —R.C.

82. „N.O“ (2013)

Nicht lange nach dem fulminanten Debüt der Gruppe verdoppelte BTS ihre Kritik an der südkoreanischen Gesellschaft in „N.O“ und verurteilte Erwachsene dafür, dass sie die Jugend zu „Lernmaschinen“ machen. “

Und als wäre diese Botschaft noch nicht deutlich genug, sieht man das Septett im Musikvideo in einer dystopischen Zukunft à la „Matrix“, wo es gegen stoische Wachen kämpft, die sie pflichtbewusst hinter ihren Schreibtischen gefesselt halten wollen. „Lebe dein Leben nicht gefangen in den Träumen anderer“, singen sie im Refrain. —N.M.

81. „Make It Right“ feat. Lauv (2019)

„Make It Right“ ist weder eine Ballade noch ein Knaller. Sondern der heimlichste Tränenzieher von BTS. Der Remix, der gemeinsam mit dem gemütlichen, blauäugigen Soul-Bruder Ed Sheeran, Fred Again und anderen geschrieben wurde, fügt Lauv für die erste Strophe/den Pre-Chorus/den Refrain ein, und er überträgt gekonnt seine „I Like Me Better“-Stimmung (College-Student, der versucht, charmant zu sein).

Aber es ist der rauchige, federleichte Midtempo-Groove des Songs, der einen in seinen Bann zieht, mit einem jazzigen Horn-Loop, der von den flüssigen Falsettstimmen der Gruppe widerhallt und von 808 Snares begleitet wird, die irgendwie martialisch und gleichzeitig lieblich sind. —C.A.

80. „Interlude: Shadow“ (2020)

In einer Folge der Reality-Serie der Band aus dem Jahr 2018, Run BTS!, schrieb Suga ein Gedicht mit dieser Zeile : „Es ist wahr, dass je mehr Licht auf uns scheint, desto mehr Schatten erscheinen.” Im feurigen Opener von Map of the Soul: 7 erläutert der Rapper diese Metapher und untersucht weiter die Dunkelheit, die mit dem Ruhm einhergeht. Der Track beginnt mit einem stimmungsvollen Sample von „Intro: O!RUL8,2?,“, während Suga zugibt: „Ich habe Angst, hoch zu fliegen ist beängstigend. Niemand hat mir gesagt, wie einsam es hier oben ist.“ Aber gerade als es scheint, dass der Rapper sich darauf vorbereitet hat, sich seinen Dämonen zu stellen, ändert sich das Tempo und ein ohrenbetäubender Bass setzt ein – Suga rappt nun aus der Perspektive seines Schattens und erinnert ihn daran, dass sie keine andere Wahl haben, als miteinander zu koexistieren. –N.M.

79. „Look Here“ (2014)

Versteckt unter einer knackigen Soul-Funk-Produktion präsentiert „Look Here“ ein Katz-und-Maus-Spiel, das schließlich vage bedrohlich wird, als Eifersucht und Besessenheit die Oberhand gewinnen.

Die Sänger erinnern ein wenig an Prince, wenn sie in helle Falsettstimmen übergehen. Was einen reizvollen Kontrast zu den verspielten, rauen Versen der Rapper bildet. —R.C.

78. „Outro: Tear“ (2018)

Hier sehen wir BTS von ihrer verletzlichsten Seite. „Outro: Tear“ aus der 2018 erschienenen EP „Love Yourself: Tear“ wurde zu einer Zeit geschrieben, als die Gruppe über eine Auflösung nachdachte, und fängt all die Emotionen ein, die das Septett in dieser turbulenten Zeit durchlebte. In diesem orchestralen Hip-Hop-Stück beschreiben RM, Suga und J-Hope die Gefühle von Verrat, Wut und Verzweiflung, die sie alle empfanden.

Das Trio nutzt die doppelte Bedeutung des Wortes „Tear“ (Träne), um sowohl Trauer als auch das Zerbrechen der Bande innerhalb der Gruppe zu symbolisieren. J-Hopes Verse sind besonders kraftvoll, da er sich an die anderen Mitglieder wendet und rappt: „Du bist mein Anfang und mein Ende/Das ist alles/Meine Begegnung und mein Abschied/Du warst alles, tritt vor, Angst/ Es wird sich wiederholen, verursacht durch dich/Träne.” —R.C.

77. „Paldogangsan” (2013)

„Paldogangsan“, auch bekannt als Satoori-Rap (Dialekt-Rap), ist gleichzeitig ein Hip-Hop-Sketch und eine Parabel, in der die Rap-Line ihre Heimatstädte in Südkorea repräsentiert. Suga aus Daegu in Gyeongsang. J-Hope aus Gwangju in Jeolla. RM aus Seoul in Gyeonggi.

Bis letzterer, immer der Friedensstifter, sie dazu auffordert, die Unterschiede der anderen zu akzeptieren. Es ist derselbe Aufruf zur Einheit, den die Gruppe viele Jahre später vor der UN-Vollversammlung aussprechen würde. Eine Botschaft, die von New York bis Korea, von Moonsan bis Marado überall verstanden wird. – N.M.

76. „Moon” (2020)

Jins Liebeslied an die Fans ist so gewaltig und strahlend wie seine Persönlichkeit. In der fröhlichen Gitarren-Pop-Ode nutzt Jin die ganze Bandbreite seiner Stimme, während er seine Beziehung zu ARMY mit der von Himmelskörpern vergleicht.

„Für dich bin ich nur ein Mond/Ein kleiner Stern, der dein Herz erhellt“, singt er. „Du bist meine Erde/Und alles, was ich sehe, bist du.“ In der Bühnenperformance ist das älteste Mitglied von BTS der kleine Prinz, der auf einem provisorischen Mond steht. Aber in dieser Version der Geschichte ist unser Held alles andere als einsam. —N.M.

75. „Spine Breaker“ (2014)

BTS thematisieren die Klassenunterschiede in Südkorea, indem sie auf die teuren North Face-Daunenjacken hinweisen, die unter Teenagern zu einem Statussymbol geworden sind. „Genau wie die vollgefüllte Daunenjacke wird auch deine Gier immer weiter gefüllt“, spuckt Suga in dem skurrilen Hip-Hop-Track.

Die Jacken werden „Spine Breakers“ (Wirbelsäulenbrecher), weil sie eine finanzielle Belastung für die Eltern darstellen. Nur damit die Kinder beweisen können, dass sie mithalten können. „Selbst wenn du siehst, wie sich der Rücken deiner Eltern krümmt, bist du herzlos und unerbittlich.“ (Jins Choreografie sorgt für eine besonders unterhaltsame visuelle Unterstützung .) —N.M.

74. „21st Century Girl“ (2016)

Dieser hymnische Electro-Pop-Song ist einer der lebhafteren Tracks auf BTS‘ düsterem 2016er Album Wings. Er zielt darauf ab, Frauen zu feiern, indem er sie ermutigt, ihr bestes Selbst zu sein.

Mit RM als Co-Autor überschüttet die Gruppe ihr weibliches Publikum mit Lob und sagt ihnen, sie sollen sich niemals mit weniger zufrieden geben, wobei sie die Bedeutung von Einverständnis und Respekt betont. In seinem Vers erklärt Jung Kook: „Hab niemals Angst/Egal, was die Leute sagen, du bist in Ordnung, alles ist gut/Du bist stark/Du sagst Ja oder Nein.” —R.C.

73. „Best of Me” (2017)

„Best of Me“ wurde vom amerikanischen Duo The Chainsmokers zusammen mit dem langjährigen Produzenten von BTS, Pdogg, produziert und ist eine typische, mitreißende EDM-Hymne, die sofort an die prägenden Jahre des Genres von 2011 bis 2015 erinnert.

Mit Texten, die eine übertriebene Sicht auf die Folgen der Liebe bieten, liefern BTS eine elektrisierende Performance, die durch die feurigen Rap-Verse von Suga und J-hope unterstrichen wird.

Obwohl der Song bereits fünf Jahre alt ist, ist „Best of Me“ nach wie vor ein zeitloser Partyhit, der oft bei BTS-Konzerten gespielt wird, um die Stimmung anzuheizen. —D.D.

72. „Like” (2013)

„Like” ist ein stark unterschätzter Titel aus den Anfängen von BTS, der zwischen Wut und Bedauern am Ende einer Beziehung schwankt. Der von Suga geschriebene Text ist voller Schmerz, wenn er rappt: „Warum hänge ich immer noch an der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, fest, wenn alle anderen in dieser Welt bereits damit aufgehört haben?“

Der Track verschleiert die Wut und den Schmerz mit einem beschwingten Pop-R&B-Arrangement. Der oft übersehene „Slow Jam Remix“ von „Like“ wertet das Original auf. Er vermittelt die wahre Botschaft des Songs und verwandelt ihn in eine klassische, von den Neunzigern beeinflusste R&B-Ballade. —R.C.

71. „Triva 起: Just Dance“ (2018)

Verstärkt durch J-Hopes elektrisierende Bühnenpräsenz ist „Just Dance“ zweifellos einer der am meisten erwarteten Momente eines BTS-Konzerts. Angetrieben von Electro-Pop-Beats erzählt die Single die Anfangsphase einer romantischen Geschichte, wobei Tanz als Metapher verwendet wird.

„ Weil unser Rhythmus übereinstimmt/Weil wir unseren Tanz haben, ist es ein schicksalhafter Beat/Let’s get it on POP.” Die letzte Zeile ist eine direkte Anspielung auf den Track „P.O.P” des Rapper-Produzenten aus seinem Mixtape Hope World, in dem er seinen Traum zum Ausdruck bringt, die Quelle des Glücks im Leben aller Menschen zu sein. —D.D.

70. „Friends” (2020)

Mit sanften Drums und verträumten Synthesizern zelebriert „Friends“ die unzerbrechliche Freundschaft und das Vertrauen zwischen V und Jimin (allgemein bekannt als VMin).

„Friends“ erinnert an schöne Highschool-Zeiten und andere liebevolle Erinnerungen (wie einen Streit um Teigtaschen). Und gibt einen herzerwärmenden Einblick in die Dynamik des Duos und wie ihre Freundschaft mit der Zeit gewachsen ist. Der Titel hat eine besondere Bedeutung für langjährige Fans, die die Entwicklung von VMin mit eigenen Augen mitverfolgt haben. —D.D.

69. „Rain“ (2014)

Mit einer Kombination aus sanftem Jazz, komplexen Klavierriffs und Hip-Hop verkörpert „Rain“ perfekt die Vielseitigkeit von BTS seit ihren Anfängen als Newcomer. Der von der Rap-Line und Pdogg geschriebene Song „Rain“ verwendet die Metapher eines regnerischen Tages in Seoul, um Traurigkeit und Monotonie zu vermitteln.

Der Text malt ein Bild der Leere durch kraftvolle Bilder wie „Als ob er weiß, wie sich mein Körper anfühlt, fällt der Regen/Als ich die Regentropfen sah, die sich am Fenster sammelten, spürte ich es/Die Tränen, die mein Herz hinunterflossen.“ Der Song vermittelt Verzweiflung, aber auch eine unterschwellige Hoffnung, dass sich die Dinge eines Tages ändern könnten. —R.C.

68. „Converse High“ (2015)

Liebe kann ein komplexes, verwirrendes Rätsel sein – oder sie ist ein „weißes T-Shirt, Jeansshorts und rote Converse-High-Tops“. „Das ist es“, erklärt RM in dem groovigen HYYH-Track.

In dem coolen Flirt des Songs steckt eine schwindelerregende Freude, die sich an der Aufregung einer Verliebtheit ergötzt. Wenn man verliebt ist, zählt jede Kleinigkeit – vom Wimpernschlag bis zum elegant gebundenen Doppelknoten. —N.M.

