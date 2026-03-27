„BTS: The Return“: Sechs Erkenntnisse aus dem aufschlussreichen neuen Dokumentarfilm

Als BTS 2013 debütierten, erwartete kaum jemand Großes von dem siebenköpfigen Haufen. Eine junge Gruppe von einem damals völlig unbekannten Musiklabel, das noch keinen einzigen Superstar hervorgebracht hatte. Wenn die hip-hop-lastige Truppe Glück hatte, würden sie vielleicht ein paar Jahre durchhalten, bevor sich alle in verschiedene Richtungen verabschiedeten. Aber so kam es nicht. Mit Blut, Schweiß, Tränen und einem starken Sinn für sich selbst und ihr Talent haben BTS das K-Pop-Label hinter sich gelassen und sich zu einem der meistverkauften Pop-Acts der Welt entwickelt. Punkt.

In Bao Nguyens nachdenklichem Dokumentarfilm „BTS: The Return“ (ab 27. März auf Netflix) präsentiert der Regisseur keine geschönte Version der Bandgeschichte. Stattdessen bekommen die Zuschauer Einblick in Meetings mit dem Management, bei denen der künstlerische Anspruch der Mitglieder nicht immer mit den wirtschaftlichen Interessen übereinstimmt. Zum Verdienst aller Beteiligten wurden diese höflich-konfrontativen Szenen zwischen Künstlern und Management im Dokumentarfilm belassen – zum Nachdenken. Was wäre gewesen, wenn BTS eine andere Richtung eingeschlagen hätten? Was, wenn sie sich nicht für „Arirang“, ein geliebtes koreanisches Volkslied, als Kernkonzept ihres neuen Albums „Arirang“ entschieden hätten?

Bei einem koreanischen Abendessen in einem gemieteten Haus in Los Angeles, wo die Gruppe ein paar Monate an „Arirang“ arbeitet, wirken die Mitglieder sichtlich erschöpft und ein wenig frustriert, dass sie nicht schneller vorankommen. „Ich will einfach nur Spaß daran haben, Musik zu machen“, sagt J-Hope. „Aber ich habe das Gefühl, wir halten uns zurück. Wir funktionieren irgendwie wie eine Fabrik.“ V ergänzt, sie sollten eigentlich etwas Experimentelles und Andersartiges machen, „aber es fühlt sich nicht anders an.“ Jimin fügt hinzu: „Dieses Album ist so besonders, weil es so lange her ist [seit unserem letzten]. Das Problem ist, dass wir nach unserer Entlassung aus dem Militär keine lange Pause einlegen wollten. Aber jetzt fühlt es sich an, als würden wir das Projekt durchpeitschen.“

Eine Allegorie auf Koreas Aufstieg

Vielleicht war es nicht Nguyens Absicht, aber die Betonung der Zeit – oder ihres Mangels –, die BTS in die Entstehung von „Arirang“ investierte, lässt sich durchaus als popkulturelle Allegorie lesen: dafür, wie rasant Südkorea aus den Trümmern des Koreakriegs zu einer hochentwickelten und wohlhabenden Nation aufstieg. Großes kann in kurzer Zeit entstehen. Doch der Film fragt auch: Um welchen Preis?

Dieser 93-minütige Dokumentarfilm fühlt sich kürzer an, als er ist – ohne dabei den Prozess zu überstürzen. Hier sind sechs Dinge, die wir in „BTS: The Return“ über BTS und ihre Kunst gelernt haben.

Der Militäralltag steckt noch in ihnen

동반입대 ist ein koreanischer Begriff, der sich auf Freunde bezieht, die gemeinsam zum Militär gehen, in derselben Einheit dienen und sich gegenseitig in ihrer rund 18-monatigen Dienstzeit moralisch unterstützen. Von den sieben Mitgliedern nahmen nur Jimin und Jung Kook an diesem Begleitprogramm teil, doch die gemeinsame Erfahrung des Wehrdienstes zieht sich in kleinen Momenten durch den gesamten Dokumentarfilm. RM macht sich Sorgen, dass das tägliche Aufwachen und die gleichbleibende Routine während der Arbeit an „Arirang“ zu sehr an die Zeit beim Militär erinnert. „Persönlich hasse ich es, in einer Routine feststeckzuhängen“, sagt er.

„Wir haben anderthalb Jahre beim Militär verbracht, und jetzt fühlt sich das alles wie ein Traum an. Als wären wir nie dort gewesen … Die Dinge verändern sich, Trends kommen und gehen. Neue Künstler drängen ständig in die Branche. Wir müssen uns auch verändern. Wie sollen wir uns weiterentwickeln und wachsen, wenn wir ständig gegen den Strom ankämpfen? Das ist bloßes Existieren.“ Doch es gibt auch Leichtigkeit zwischen den nachdenklicheren Momenten. An einer Stelle stöhnt die Gruppe auf und bricht in schallendes Gelächter aus, als RM sein Saxofon schnappt und den Weckruf der Armee hineinbläst.

Jimin ist ein Homebody

Auf der Bühne ist Jimin eine Erscheinung – im besten Sinne. Doch privat ist Zuhausesein das Schönste, sagt er. Jimin ist ein sanfter Homebody, der sein Geschirr so lange spült, bis es buchstäblich quietscht, stolz auf das Geschirrtuch seiner Mutter zeigt und beim Essen seiner Liefermahlzeiten Wissenssendungen schaut. „Das sind die Art von Videos, die ich gerne schaue, wenn ich esse oder einschlafen will“, sagt er, vertieft in eine Sendung mit Archäologen an einer koreanischen Universität. „Ich mag es, wenn ich nichts zu tun habe und nicht trainieren muss“, sagt er leise. „Ich war nicht immer introvertiert, aber mit dem Älterwerden ist es einfach passiert. Und ich könnte hier zehn Stunden lang alleine sitzen.“

Warum Jin auf „Arirang“ keine Songwriting-Credits hat

Als erstes Mitglied eingerückt, kehrte Jin am Tag nach seiner Entlassung direkt wieder an die Arbeit zurück. Er nahm zwei Solo-EPs auf und spielte auf seiner „#RunSeokjin_EP.“-Tour jede Venue ausverkauft. Kurz gesagt: Er hielt die BTS-Marke durch seine Soloarbeit am Leben, während seine Bandkollegen aus der Öffentlichkeit verschwunden waren. Wegen seiner Tourpflichten stieß er später als die anderen in Los Angeles dazu – zu einem Zeitpunkt, als die meisten Songs, die auf „Arirang“ landen sollten, bereits fertig waren. Er erwähnt, dass es ideal gewesen wäre, die Albumaufnahmen bis zum Ende seiner Tour zu verschieben, versteht aber die Gründe für den engen Zeitplan. „Sie haben ein wirklich schönes Album gemacht, während ich auf Tour war“, sagt er. „Später dazuzukommen und nicht wirklich zu wissen, wo alle gerade stehen, ist beängstigend, weil ich herausfinden muss, wo ich in all das hineinpasse. Aber nach zwölf gemeinsamen Jahren weiß ich irgendwie, was zu tun ist, ohne dass es mir jemand sagen muss. … Ich bin mir nicht mal sicher, wo ich selbst gerade stehe.“ V spendet Trost, indem er sich mit ihm solidarisiert und sagt: „Mach dir keine Sorgen, hyung. Wir schaffen das!“

Normalerweise ist Jin derjenige, der nicht lange bei persönlichen Schwierigkeiten verweilt. Doch in einem verletzlichen Moment offenbart das älteste Mitglied, dass er sich während seiner Tour krank durchbeißen musste. „Ich habe tonnenweise Medikamente genommen“, erzählt er seinen Bandkollegen. „Ich musste ungefähr fünfmal einen Tropf bekommen.“ Als Jin das Haus verlässt, um zurück nach Seoul zu fliegen, singt er ein traditionelles Stück „Arirang“ – das als bewegende Coda auf dem Album eine gute Figur gemacht hätte.

Der Druck, Englisch zu sprechen

Als ob der Druck, ein neues Album unter strengen Zeitvorgaben zu produzieren, nicht schon genug wäre: BTS werden außerdem dazu angehalten, mehr Englisch in ihre Songs einzubauen, um einen größeren Teil des weltweiten Publikums anzusprechen. Das mag geschäftlich sinnvoll sein, ist aber eine harte Forderung an Künstler, die – mit Ausnahme von RM – kein fließendes Englisch sprechen. Schon zwölf Minuten nach Filmbeginn ist Jimin sichtlich frustriert darüber, wie er englische Lyrics klingt. Bang Si-hyuk, Vorsitzender von Hybe und Chef-Produzent von BTS, stimmt mit Nicole Kim, der Vice President von BigHit Music, überein, dass sie den globalen Markt ansprechen müssen. Suga hält dagegen und stellt fest: „Es ist schon so viel Englisch in den Songs. Ich möchte mehr Koreanisch einbauen.“

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RM ergänzt: „Da stimme ich zu. Wir brauchen ein gewisses Maß an Authentizität.“ Später gibt es eine Einstellung von RM bei der Arbeit an einem Song. Er befürchtet, dass die von ihm geschriebenen Texte unnatürlich klingen, weil Englisch nicht seine Muttersprache ist. Mit der drohenden Deadline im Nacken bleibt kaum Zeit, die englische Aussprache aller Mitglieder auf Vordermann zu bringen. RM sagt, sie steckten in einem Tief. Nachdem ihr langjähriger Produzent Pdogg scherzt, dass „Slump“ ein toller Songname wäre, fragt V schelmisch: „Was, wenn wir den [Titelsong] richtig deprimierend und traurig machen würden?“

Das Gewicht von „Arirang“

„‚Arirang‘ ist ein Lied, das han beschreibt – tiefen Kummer und Sehnsucht“, sagt RM. „Unser Volk hat es gesungen, um Schmerz und Leid zu überwinden. Als Koreaner fühlte sich der Gedanke, dieses berühmte traditionelle Lied zu samplen, richtig an. Das war meine erste Reaktion. Dann wurde mir bewusst, welches Gewicht ‚Arirang‘ trägt. Aber als wir uns einmal entschieden hatten, es anzugehen, haben wir uns voll darauf eingelassen.“

In einem Meeting mit Hybe-Chef Bang möchte der Vorsitzende, dass die Gruppe ein längeres Sample von „Arirang“ verwendet, als die Mitglieder es bevorzugen. J-Hope lehnt das direkt ab, weil ein längeres Sample übertrieben wäre. Jung Kook gibt zu bedenken, dass nicht alle ihre Fans die Bedeutung von „Arirang“ verstehen würden. Und RM stimmt zu, dass das kürzere Sample besser in den Song passt.

Bang tritt einen Schritt zurück. „Wir alle wissen, dass eine Gruppe wie BTS nur alle paar Jahrzehnte einmal auftaucht“, räumt er ein. „Wir befinden uns in einer Situation, in der eure Zielgruppe weit über Korea hinausgeht … aber es lässt sich nicht leugnen, dass ihr eine koreanische Gruppe seid. Letztendlich aber ist es eure Entscheidung.“ Wie RM bereits festgestellt hatte: „Wir dürfen diese riesige Krone tragen, aber sie ist schwer und macht Angst.“ Mit Blick auf seinen aktuellen Lebensabschnitt sagt Jung Kook: „Dieser intensive Grad an Ruhm kann erdrückend sein. Ich bin nicht wirklich etwas Besonderes. Es gibt einen Teil von mir, der einfach nur als Sänger wahrgenommen werden möchte und als nichts anderes.“

Am Ende ist es das kürzere „Arirang“-Sample, das auf „Body to Body“ zu hören ist.

Die Vergänglichkeit der Zeit

„Im alten Griechenland gab es zwei Arten, über Zeit nachzudenken“, sagt RM auf Englisch. „Die eine ist chronos, die andere kairos. Beim Militär mussten wir immer wieder dasselbe tun. Die Zeit verging einfach. Das war chronos. Aber hier in L.A., die Zeit mit den Mitgliedern – meiner zweiten Familie – das fühlt sich wie kairos an. Die Zeit dehnt sich wirklich aus und man spürt wirklich…. Ich weiß nicht, wie ich es auf Englisch sagen soll. 무상함 [Vergänglichkeit] der Zeit.“ In der wohl eindrücklichsten filmischen Sequenz des Dokumentarfilms schwenkt die Kamera auf die Mitglieder, die planschend, lachend und im Wettbewerb darum, wer am längsten unter Wasser bleibt, zu sehen sind. Unterdessen spielt leise „Love Like a Sunset, Pt. II“ von Phoenix im Hintergrund. Der Song der französischen Indie-Pop-Band enthält die Zeile: „Where it starts, it ends.“ Diese Textzeile lässt sich als bittersüß interpretieren, passt aber auch zu dem, was BTS stets betont haben. Sie sind für immer in diesem Bangtan-Leben. Wo sie begonnen haben, wird es eines Tages enden. Gemeinsam.