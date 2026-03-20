BTS‘ neues Album „Arirang“: Jetzt im Stream

BTS‘ mit Spannung erwartetes fünftes Studioalbum „Arirang“ ist endlich da. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren haben die Mitglieder der Gruppe entweder an Soloprojekten gearbeitet oder ihren obligatorischen Militärdienst in Südkorea abgeleistet. Jetzt melden sie sich mit voller Wucht zurück.

Neben dem 14-Track-Album veröffentlicht die Gruppe ein Video zum Song „Swim“. Am 21. März ist ein kostenloses Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul geplant, das Netflix als Livestream überträgt. Am 23. März tritt die Gruppe erstmals seit fast vier Jahren in den USA auf – beim Spotify x BTS: SWIMSIDE-Event für 1.000 Fans in New York. Und am 27. März erscheint auf Netflix die Dokumentation „BTS: The Return“ mit einem Blick hinter die Kulissen. Ab dem 9. April folgt eine 82-Termine umfassende Welttournee, die bis März nächsten Jahres laufen soll. Screenings zweier Konzerte unter dem offiziellen Titel „BTS World Tour ‚Arirang‘ Live Viewing“ sind für den 11. April (Gig der Siebenmannband in Goyang, Südkorea) und den 18. April (Tokio) geplant.

Für die Aufnahmen zogen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook gemeinsam nach Los Angeles, wo sie zwei Monate lang zusammen in einem Haus lebten. Es war das erste Mal seit 2019, dass alle sieben unter einem Dach wohnten. Zu den Songwritern und Produzenten des Albums zählen unter anderem Pdogg, Diplo, Kevin Parker von Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder von OneRepublic, El Guincho und Teezo Touchdown. Das Ergebnis ist „Arirang“ – benannt nach einem koreanischen Volkslied.

Sehnsucht nach Musik

„Während meiner Zeit beim Militär konnte ich keine Musik machen, auch wenn ich es wollte“, sagte Jung Kook kürzlich dem ROLLING STONE UK. „Das hat eine tiefe Sehnsucht in mir aufgebaut. Es hat mich angetrieben, besser zu werden und etwas wirklich Großes abzuliefern.“

„Um als Team auf gesunde Weise Musik zu machen, während jeder von uns gleichzeitig eigene Musik macht, durchläuft jeder persönliches Wachstum und die damit verbundenen Wachstumsschmerzen“, sagte J-Hope im vergangenen Jahr in der „Zach Sang Show“. „Wir lernen dabei viel. Und wenn wir nach unseren Soloprojekten wieder zusammenkommen, werden uns diese Erfahrungen mit neuer Kraft und Energie füllen. Das ist jetzt sehr bald. Alle sind gewachsen, während sie ihre Soloprojekte verfolgt haben. Ich glaube, das wird sich in der Musik niederschlagen, die wir als BTS erschaffen.“

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Letztlich haben sie betont, dass das entstandene Album sehr persönlich sei. „Ausgehend von der emotionalen Tiefe von ‚Arirang‘ – dem Gefühl von Sehnsucht und Verlangen sowie dem Auf und Ab des Lebens – wählte die Band diesen Titel wegen seiner starken Resonanz mit ihrer aktuellen Reise“, heißt es in einem Statement. „Die neue Veröffentlichung erkundet universelle Gefühle von Sehnsucht und Liebe und wird das weltweite Publikum als zeitloses Vermächtnis über Generationen und Kulturen hinweg berühren.“

„Arirang“ – Tracklist