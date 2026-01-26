BTS: Hier gibt es Tickets für die ausverkauften Konzerte – mit Rabatt

BTS ist zurück. Nach fast vier Jahren Pause, die sie für ihren staatlich vorgeschriebenen Militärdienst in Südkorea genutzt haben, haben Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook ein neues Album und eine massive 79 Termine umfassende Welttournee angekündigt.

Das Album „Arirang“ erscheint am 20. März, die World Tour startet im April mit einer Show in Goyang, Südkorea.

Die Boyband macht im Rahmen der Tour zehn Stationen in den USA, danach geht es nach Europa, und beendet die Tour am 14. März 2027 in Manila auf den Philippinen.

Auf einen Blick: So kaufen Sie Tickets für die BTS World Tour

Das letzte Mal, dass BTS gemeinsam auf der Bühne stand, war bei ihrer Show „Permission to Dance on Stage“ in den Jahren 2021 und 2022. Diese Serie umfasste nur 12 Shows und unterlag aufgrund von COVID-19 Einschränkungen, sodass die bevorstehende Tournee die erste echte Tournee von BTS seit der „Love Yourself World Tour“ in den Jahren 2018-19 ist.

Tickets für die BTS World Tour-Shows in den USA und Europa sind ausverkauft. Aber es gibt noch Möglichkeiten, Tickets zu finden. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Anleitung zum Online-Kauf von BTS-Tour-Tickets.

So kaufen Sie BTS World Tour-Tickets online

BTS World Tour-Tickets waren zunächst für BTS ARMY-Mitglieder im Vorverkauf erhältlich, bevor der allgemeine Verkauf am 24. Januar über Ticketmaster begann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind die Tickets im Vorverkauf und im allgemeinen Verkauf ausverkauft.

Es lohnt sich weiterhin, bei Ticketmaster nach offiziellen Wiederverkäufen und zusätzlichen Terminen Ausschau zu halten. Aber wahrscheinlich haben Sie mehr Glück – und finden bessere Preise –, wenn Sie BTS-Tickets auf den unten aufgeführten Wiederverkaufs-Websites kaufen.

Kaufen Sie BTS World Tour-Tickets auf StubHub

Kaufen Sie auf StubHub

Als eine der größten und bekanntesten Ticketplattformen ist Stubhub in der Regel die erste Anlaufstelle für Tour-Tickets. Tickets für die BTS-Show in Tampa sind derzeit ab etwas über 200 US-Dollar erhältlich.

Kaufen Sie BTS World Tour-Tickets auf Vivid Seats

Kaufen Sie auf Vivid Seats

Vivid Seats ist eine weitere unserer bevorzugten Ticket-Websites. Mit dem Code RS30 erhalten Sie 30 US-Dollar Rabatt auf Bestellungen ab 300 US-Dollar.

Kaufen Sie BTS World Tour-Tickets auf TicketNetwork

Kaufen Sie auf TicketNetwork

Mit transparenten und wettbewerbsfähigen Preisen ist TicketNetwork auch ideal für alle BTS-Fans, die Tickets für Tourneeshows ergattern möchten. ROLLING-STONE-Leser erhalten mit dem Code RS150 150 $ Rabatt auf Bestellungen über 500 $ oder mit dem Code RS300 300 $ Rabatt auf Bestellungen über 1.000 $.

Kaufen Sie BTS World Tour-Tickets auf SeatGeek

Kaufen Sie auf SeatGeek

Eine weitere beliebte und vertrauenswürdige Plattform für den Weiterverkauf von Tickets ist SeatGeek, auf der Sie nach BTS World Tour-Tickets suchen können. Tickets für die Show in Tampa sind derzeit ab knapp 200 $ erhältlich.

Kaufen Sie BTS World Tour-Tickets auf Gametime

Kaufen Sie auf Gametime

Obwohl Gametime vor allem für Sporttickets bekannt ist, bietet es auch Tickets für Konzerte an. In der Regel zu den gleichen günstigen Preisen.