BTS: Alle Solo-Songs im Ranking

Unter den ARMY – den berühmt-treuen Fans von BTS – gibt es ein Sprichwort, das besagt, dass die Songs der südkoreanischen Supergruppe einen finden, wenn man sie am meisten braucht. Fühlen Sie sich ein bisschen melancholisch? „Spring Day” hilft Ihnen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Brauchen Sie etwas, um Ihre Stimmung zu heben? „Dynamite” versteht das.

Die Solokarrieren der sieben Bandmitglieder haben viele ähnlich beliebte Momente hervorgebracht. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook sind alle unglaublich produktiv und haben sich jeweils ihr eigenes künstlerisches Profil und eine einzigartige Diskografie geschaffen.

Im Jahr 2022 war Jin das erste BTS-Mitglied, das zum südkoreanischen Militärdienst eingezogen wurde. Eine Pflicht für alle körperlich tauglichen südkoreanischen Männer. Zuletzt veröffentlichte Rolling Stone die 100 besten BTS-Songs . Bis Juni 2025 hatten die übrigen Mitglieder der Gruppe ihre Wehrpflicht erfüllt und sich wieder in Seoul versammelt. Da die Band nun in ein neues Kapitel ihrer Karriere eintritt, hielten wir es für den perfekten Zeitpunkt, diese Rangliste aller bisherigen Solo-Songs von BTS zu erstellen.

Die Regeln für das Solo-Ranking

Bei einem so umfangreichen Thema müssen wir einige Grundregeln festlegen, bevor wir uns der Liste zuwenden: Dies ist keine Liste aller Songs, die jedes Mitglied dieser Band jemals in seinem Leben gemacht hat. Dies ist eine Liste der Songs, die von den Mitgliedern von BTS nach der Gründung von BTS veröffentlicht wurden. Wir berücksichtigen keine Songs, die vor dem Debüt von BTS im Juni 2013 veröffentlicht wurden, was bedeutet, dass Songs wie „Collabo” und „Fuck Cockroachez” des 14-jährigen RM nicht berücksichtigt wurden.

Wir zählen nur Songs, in denen ein Mitglied von BTS als Hauptkünstler des Tracks genannt oder mitgenannt wird. Features zählen nicht, aber Duette oder andere Arten der Zusammenarbeit, bei denen das BTS-Mitglied als Hauptkünstler des Tracks gleichberechtigt genannt wird, zählen. So schaffte es „Stop the Rain” von Tablo und RM in die Liste, während „That That” von PSY, das als „(prod. & feat. Suga of BTS)” aufgeführt ist, nicht berücksichtigt wurde.

Mixtapes und Soloalben

Solo-Versionen von Songs, die bereits auf BTS-Alben erschienen waren oder zuvor von der Gruppe aufgenommen worden waren, wurden nicht berücksichtigt. Aber natürlich wurden alle Songs auf ihren Mixtapes und Soloalben berücksichtigt.

BTS hatte viele Fernsehauftritte, bei denen sie als Untergruppen einmalige Songs performten. Sie hatten auch einen legendären Gastauftritt beim Konzert zum 25-jährigen Jubiläum des legendären Seo Taiji, bei dem er BTS zu seinen musikalischen Nachfolgern erklärte. So großartig diese Auftritte auch waren, sie wurden nicht berücksichtigt. Songs, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sind nicht enthalten. Coverversionen, die als Singles veröffentlicht oder auf die offiziellen Kanäle von BTS hochgeladen wurden, sind enthalten.

Hommage an BTS

Seit ihrem Debüt im Jahr 2013 haben einige der Mitglieder – insbesondere RM und Suga – andere Künstlernamen angenommen. Der Übersichtlichkeit halber halten wir uns an die Namen, die sie derzeit innerhalb von BTS verwenden: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook.

Das Universum von BTS ist riesig und reichhaltig und mit nichts anderem in der Geschichte der Popmusik zu vergleichen. Die sieben Musiker sind sowohl als Gruppe als auch als Einzelpersonen sehr produktiv und schaffen intelligente, unterhaltsame Musik, die die Zuhörer zum Nachdenken und Tanzen, Lachen und Weinen, Schwelgen und Urschreien anregt. Während diese Künstler als BTS wunderbar zusammenpassen, hat das, was sie einzeln schaffen, etwas ganz Besonderes. Diese Liste ist eine Hommage an diese Geschichte.

177. Suga, „Skit“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Obwohl er zuvor bereits einige Songs veröffentlicht hatte, startete Suga seine Solokarriere offiziell mit dem Mixtape „Agust D“ aus dem Jahr 2016, dessen Titel eine clevere Anspielung auf seine Heimatstadt war (Agust D rückwärts gelesen ergibt Dtsuga, wobei Dt für Daegu steht, die Stadt, in der er aufgewachsen ist, und Suga für Shooting Guard. Die Position, die er in seiner Schulbasketballmannschaft spielte).

Das kurze Intermezzo „Skit“ gibt einen Einblick in die unterstützende Beziehung zwischen Suga und seinem älteren Bruder. Es handelt sich nicht um einen Song. Sondern um einen Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen den beiden Brüdern, während sie ein paar Lammkoteletts essen und über das vielversprechende Potenzial des Rappers als Solokünstler diskutieren.

176. J-Hope, „Intro“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

J-Hope ist einer der drei Rapper von BTS. Leider hören wir in diesem Intro keinen Gesang. Aber es legt das Konzept für sein Debüt-Soloalbum „Jack in the Box“ fest.

Pandora – die mythologische Frau, die von den Göttern erschaffen wurde – ist „unfähig, das, was sie getan hat, rückgängig zu machen“ und „verfällt in Verzweiflung“. Bis sie ein wunderschönes Wesen entdeckt. Können Sie erraten, wer dieses wunderschöne Wesen ist? Um den Rapper zu paraphrasieren: Er ist deine Hoffnung. Du bist seine Hoffnung. Er ist J-Hope!

175. Jimin, „Interlude: Dive“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bis auf drei Sätze ist dieses Interlude aus Jimin’s Debütalbum „Face“ instrumental. Es gibt ASMR-Momente mit Ausschnitten, in denen der Sänger atmet und einen Schluck von etwas nimmt, das erfrischend klingt. Wenn er sagt: „Wow, Leute, ich habe euch wirklich vermisst“, kann man sich fast vorstellen, wie er mit den Fingern ein Herz formt.

174. RM, „ㅠㅠ (Credit Roll)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf dem kurzen, vorletzten Interlude von „Right Place, Wrong Person“ fragt RM: „Wenn der Abspann läuft, bleibst du dann sitzen? Bleibst du drinnen oder gehst du in dein Leben zurück?“ Die Texte können zwar so interpretiert werden, dass RM sich über unsere Filmgewohnheiten wundert.Aaber wahrscheinlicher ist, dass er die Zuhörer um Geduld bittet.

Das ㅠㅠ im Titel ist koreanischer SMS-Slang für Weinen. was darauf hindeutet, dass er enttäuscht wäre, wenn wir nicht bleiben würden, um „Come Back to Me“, den letzten Titel seines Albums, anzuhören. Um sicherzustellen, dass wir aufmerksam bleiben, ertönt während des gesamten Songs ein scharfes, verzerrtes Blechhorn, das uns mit seiner tiefen Oktave daran erinnert, dranzubleiben. denn unser Mann ist noch nicht fertig.

173. Jin, „Background“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einer wehmütigen Ballade, die sich mit einer längst beendeten Beziehung befasst, fragt sich Jin: „Wenn ich es zurückdrehen könnte/Wäre ich dann an deiner Seite?/ … Ich werde im Hintergrund da sein.” Moment mal. Niemand stellt Baby (ich meine Jin) in die Ecke (ich meine in den Hintergrund). Nicht einmal er selbst!

172. Jung Kook, „Somebody“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Anfang singt jemand. Aber es klingt nicht wie Jung Kook. Aber es ist er! Die Stimmverzerrung ist ein guter Versuch. Aber wenn man jemanden hat, der so singen kann wie Jung Kook, warum sollte man dann seine Stimme verstellen?

171. V, „Blue“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

V’s sanfte, verzerrte Stimme drückt den Wunsch aus, dass seine Liebe ewig andauern möge, bevor er in die erste Strophe übergeht, in der er überlegt: „Was wäre, wenn ich es dir zeige und alles neu mache … / Aber, Baby, du bist immer noch traurig.” V’s Gesang ist in diesem Song, der textlich eher spärlich ist, genau auf den Punkt gebracht.

170. RM, „Something”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicht zu verwechseln mit BTS‘ Cover von TVXQs „Something“ oder dem bekannteren Beatles-Song mit dem gleichen Titel. RM singt mehr, als dass er rappt, in dieser sanften Adaption von Drakes „Something“. „Ich weiß nicht, ob du mich mochtest“, singt er auf Koreanisch, „aber das spielt keine Rolle.“

169. Jimin, „Interlude: Showtime“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jimin singt in diesem Song nicht. Stattdessen hören wir ein womp womp-Instrumental, das gut in einen Zirkus passen würde. Was ist also der Zweck, diesen Song in sein zweites Album „Muse“ aufzunehmen? Er bereitet den Hörer auf das vor, was als Nächstes kommt. Nämlich die entzückende „Smeraldo Garden Marching Band“. (Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren. Sie wollen eine Show? Jimin liefert sie.)

168. Suga, „Over the Horizon“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn „Over the Horizon“ so klingt, als könnte es der Titelsong für Samsung Galaxy-Smartphones sein, dann liegt das daran, dass es genau das ist! Das Elektronikunternehmen beauftragte Suga, eine moderne Version des Instrumentalstücks aufzunehmen.

Der gitarrenlastige Song strahlt eine traumhafte Atmosphäre aus, während Suga flüstert: „Öffne dies zur neuen Welt.” Im Jahr 2022 veröffentlichte Suga eine Instrumentalversion. Die eine ähnliche fröhliche Stimmung wie die Single „Dynamite” von BTS aus dem Jahr 2020 vermittelt.

167. Suga, „Our Island”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Our Island“ ähnelt „Over the Horizon“. Der Titelsong ist für das niedliche Handyspiel von BTS, BTS Island: In the SEOM, das Sie auf Ihrem (ta-da!) Galaxy-Handy spielen können. Tatsächlich können Sie es auf jedem Smartphone spielen. Das Instrumental ist luftig. Es hat aber auch eine überraschend mitreißende Qualität, die gut zu einem Film wie Up passen würde. „Eichhörnchen!“ Und dann setzt die Musik ein …

166. Jin, „With the Clouds“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Kombination aus Jins seidigem Gesang, den ernsthaften Gitarren und den üppigen Streichern schafft ein cineastisches Hörerlebnis. Mit seiner hochfliegenden Stimme bietet Jin sich an, die Tränen seiner Geliebten aufzufangen.

165. J-Hope, „Music Box: Reflection“ (Spieluhr: Reflexion)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gruselige Spieluhr-Instrumentals und J-Hope, der schwer atmet? Ja, wir wollen mehr davon!

164. V, „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ (Es sieht langsam sehr nach Weihnachten aus)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

V mag wie ein Idol des 21. Jahrhunderts aussehen. Aber seine Songauswahl verrät, dass er eine alte Seele ist, die sich zu Klassikern aus den 1950er Jahren hingezogen fühlt. Viele ikonische Künstler haben diesen Song gesungen. Darunter Perry Como, der eine peppige Ode an die Feiertage darbot. V’s Version fügt eine kontemplative Note mit einem feierlichen Touch hinzu.

163. Jung Kook, „Closer to You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit seinen köstlichen, hauchigen Falsett-Tönen in diesem EDM-Track aus seinem Album Golden lässt Jung Kook alle wissen, dass es ihm darum geht, dem Mädchen seiner Träume, das ein Seidenkleid trägt, emotional (und physisch) näher zu kommen. Während er ihr verspricht, dass er jemand sein wird, auf den sie sich verlassen kann, ist er sich seiner Grenzen bewusst. Wie es in dem Song heißt: „Wir haben es noch einmal versucht, ich habe gesagt, ich würde nicht lügen/Aber ich habe wieder gelogen.”

162. Suga, „Interlude: Dream, Reality”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses sanfte Klavierstück enthält nur ein einziges Wort: Traum. Das Konzept des Träumens taucht in Sugas Werken häufig auf („So Far Away“ mit SURAN und „Snooze“, seine hypnotische Zusammenarbeit mit Ryuichi Sakamoto und Woosung von The Rose). Selbst als Gastkünstler in Juice WRLDs „Girl of My Dreams“ kann er sich dem Thema Träume nicht entziehen.

161. RM, „Too Much“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2013 adaptierte RM die Musik von Drake. In „Too Much“ nimmt er die Verse des kanadischen Rappers auf und steigert sie auf die Stufe 11, indem er einige der Texte ins Koreanische übersetzt und seine eigenen einzigartigen Ergänzungen hinzufügt. Der Song schwankt zwischen sanfter Kontemplation und Wildheit, während er sich fragt: „Um bequem und angemessen zu leben, habe ich die Flammen verschluckt, die in meiner Kehle aufstiegen/Ja, ich ekele mich auch vor mir selbst.“

160. Jimin, „Rebirth (Intro)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jimin beginnt „Muse“ mit einem Song über Romantik und seinem Wunsch, mit jemandem Besonderen zusammen zu sein. „Ich war in völliger Dunkelheit“, singt er. „Aber ich konnte den ganzen Tag nicht aufhören, an dich zu denken.“ 159

Suga, „140503 at Dawn“: 2016

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Suga beginnt seinen Rap in „140503 at Dawn“, das sich auf den 3. Mai 2014 bezieht, mit einem Grunzen wie ein mürrischer ahjusshi. Die Bedeutung dieses bestimmten Datums liegt in der gewöhnlichen Bedeutungslosigkeit seines Alltags. In seinen Texten behauptet Suga, dass sein Leben als Trainee „100 von 100“ gewesen sei. Aber seine „Sozialphobie entwickelt sich und meine zwischenmenschlichen Beziehungen sind gleich Null”.

158. RM und DJ Soulscape, „Unpack Your Bags”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den ersten Jahren bei BTS musste RM akzeptieren, dass er ein Idol war und dass seine frühen Jahre als Hardcore-Rapper Teil seiner Vergangenheit werden würden. In dieser Zusammenarbeit mit DJ Soulscape erzählt er seine Geschichte zu einem groovigen Instrumental, das Soulscape ursprünglich 2007 komponiert hatte. Mit den Texten, die er für den Song geschrieben hat, klingt RM fast schon ausgelassen: „offiziell rappe ich zu Soulscape-Beats …/Ich rappe krankhaft zu Soulscape-Beats.“ Aber damit man nicht vergisst, wer er ist, schickt er seine Kritiker mit einem bissigen „Fuck you, man“ in die Wüste.

157. RM, „Adrift“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

RM reflektiert in diesem wunderschönen, nachdenklichen Song ruhig über Einsamkeit und den Sinn seines Lebens und fragt: „Wo ist mein Sinn? Ich treibe endlos dahin.“ Der atmosphärische Song wird durch eine mögliche Antwort unterbrochen: „Verloren im Leben, verloren in dir.“

156. Suga, „Honsool“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Koreanischen ist 혼술 (honsool) die Kurzform für „alleine trinken“. Für Suga steht der Song für die Freiheit, niemandem verpflichtet zu sein. Er handelt auch davon, dass er in diesen Zeiten der Einsamkeit unter der Last leidet, zu viel Zeit zu haben, um über seine einsamen Gedanken nachzudenken. Der Song beginnt mit verzerrten, verlangsamten Vocals, die unheimlich sind (man stelle sich Pennywise vor, wie er diese Texte wie eine Beschwörungsformel singt), aber sie geben den Ton an für den Umgang mit seinen Sorgen – Ruhm, Desillusionierung und wie Alkohol die Monotonie des Lebens betäubt. Wie Suga sagt: „Ich werde mich morgen um die Sorgen von morgen kümmern“, bevor er schnell hinzufügt: „Scheiß drauf, es ist mir egal.“

155. J-Hope, „Blue Side/Blue Side (Outro)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Blue Side“ begann als abgekürztes Outro auf J-Hopes Mixtape Hope World aus dem Jahr 2018. Er veröffentlichte die Vollversion von „Blue Side (Outro)“ im Jahr 2021 und erklärte, dass er sich mit seinem früheren Ich auseinandersetzen und den J-Hope aus dem Jahr 2018 trösten wollte, der immer in Eile war. „ Ich wollte zurück in die Zeit, als ich noch nichts wusste … /Es tröstet mein Herz nicht, Blau“, singt er in diesem Soft-Rock-Song.

154. Suga feat. NiiHWA, „28“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der englische Titel „28“ bezieht sich auf Sugas koreanisches Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Songs. Aber der koreanische Titel „점점 어른이 되나봐“ – was übersetzt „Ich werde erwachsen“ bedeutet – beschreibt diesen entspannten R&B/Hip-Hop-Track besser, in dem Suga sich an Meilensteine erinnert, die sein Leben nicht wesentlich verändert haben. Dennoch fragt er sich: „Scheiße, wenn ich so 30 werde/Was würde sich dann ändern?“

153. RM, „Right People, Wrong Place”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Right People, Wrong Place” ist der Titelsong von RMs Album Right Place, Wrong Person. Verwirrt? Das ist der Punkt. Der Widerspruch zwischen den beiden Titeln soll einen Einblick in die Unsicherheit in RMs eigenen Gedanken geben. „Die richtigen Leute am falschen Ort“, singt er, bevor er die Formulierung zu „die falschen Leute am falschen Ort“ ändert. Und gerade als man ihn anfleht, einen bestimmten Artikel in seine Sätze einzufügen, ist RM bereits zu „die falschen Leute am richtigen Ort“ übergegangen. Der freestyle-artige, dissonante Jazz ist eine schöne Ergänzung zu diesem experimentellen Song, der aus den falschen (oder richtigen) Gründen richtig (oder falsch) ist.

152. Jung Kook, „Let There Be Love“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2023 war für Jung Kook ein Jahr des Wachstums. Neben der Veröffentlichung seines Debüt-Soloalbums „Golden“ sang das jüngste Mitglied von BTS eine zurückhaltende und bewegende Version des Oasis-Songs „Let There Be Love“. JK ist seit langem ein Fan davon, Coverversionen mit seinen Fans in den sozialen Medien zu teilen.

Aber diese wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von BTS gepostet. Noel Gallagher schrieb den Song, der von seinem Bruder Liam gesungen wurde, der für seine markante raue Stimme bekannt ist. Jung Kook singt denselben Text, aber mit einer sanfteren und melodischeren Stimme. Begleitet von einem spärlichen Klavier singt er „Who kicked a hole in the sky/So the heavens would cry over me?” (Wer hat ein Loch in den Himmel getreten, damit der Himmel über mich weint?). Bring uns nicht zum Weinen, JK.

151. Suga feat. Max, „Burn It”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit seiner sanften, wissenden Stimme beginnt Max den Song: „Da ist jemand im Spiegel, den du nicht kennst/Und alles war falsch/Also verbrenne es, bis nichts mehr übrig ist.“ Suga springt ein und rappt über die Stimme in seinem Kopf, die ihn ermutigt: „Ja, ja, ja, verbrenne es.“

Im weiteren Verlauf des Songs wird klar, dass Suga hell lodern will, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass er ausbrennt. Aber wenn beides Hand in Hand geht, hinterlässt er uns diese letzten Worte: „Ich hoffe, du vergisst nicht – entschlossen aufzugeben zählt auch als Mut.“

150. RM feat. Krizz Kaliko, „Rush“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

RM und Krizz Kaliko liefern sich einen netten Schlagabtausch über den Druck, der größte Star der Welt zu sein. Der Song wurde ein paar Jahre vor dem weltweiten Durchbruch von BTS veröffentlicht, und RM fragt: „Was ist Korea in diesem modernen Asien, Mann?“ Damals konnte er noch nicht wissen, dass Korea mit K-Dramen, koreanischen Filmen, K-Pop und seiner eigenen Kunst zu einer dominierenden Kraft in der Popkultur werden würde.

149. Suga feat. Yankie, „Tony Montana“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In dem Film Scarface sagt Tony Montana: „Ich sage immer die Wahrheit, selbst wenn ich lüge.“ Wenn Suga „Sorry, I have no problem, shit/Mo money, more problem shit“ rappt und damit auf einen anderen Kingpin, die Rap-Legende Notorious B.I.G., anspielt, hat man das Gefühl, dass er einige der Lügen verarbeitet, die zu seiner Wahrheit geworden sind.

148. Suga feat. Suran, „So Far Away“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In „So Far Away“ spricht Suga immer wieder von Träumen. (Er verwendet dieselbe Kadenz und wiederholt „Traum“ in seinem Song „Snooze“ aus dem Jahr 2023.) Suran verleiht den schönen, aber traurigen Melodien eine überirdische Atmosphäre. (2017 schlossen sich Jin und Jungkook Suga für eine aktualisierte Version von „So Far Away“ an, um den Jahrestag des Debüts von BTS zu feiern.)

147. Jung Kook, „Never Let Go“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn es jemals einen Song gab, der ein grünes Licht war, dann dieser. Jung Kook hatte diese Single vorbereitet, während er noch beim südkoreanischen Militär diente. „Ich bin dir dankbar …/Ich werde dich nie verlassen/Mit dir geht es mir besser“, versprach er ARMY.

146. RM, „God Rap“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein 30-sekündiges Instrumentalstück leitet diesen Song ein, in dem es weniger um Religion geht als vielmehr um eine Rechtfertigung für RM. „Auch wenn ich nicht als Legende sterben kann“, sagt er, „ist das in Ordnung, denn ich bin meine eigene Legende.“

145. RM, „Bicycle“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als RM 2019 in den Urlaub fuhr, erzählte er ARMY, dass er namjooning mache. Seitdem ist dieses Wort zum Synonym für etwas geworden, das Kim Nam-joon (alias RM) bewusst und entspannt tun würde. Das kann ein Besuch in einer neuen Kunstgalerie sein, ein Treffen mit Freunden oder eine Radtour entlang des Han-Flusses. Wenn man diesen ruhigen Song hört, fühlt man sich, als würde man selbst namjoonen.

144. Suga, „People”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Alliteration dreier koreanischer Wörter definiert „People”: saram (Menschen), sarang (Liebe) und salmyun (wenn du lebst). Ohne Liebe können Menschen nicht überleben.

143. RM, „Voice”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Voice“, der erste Titel auf RM, gibt den introspektiven Ton an, der sich durch das gesamte Album zieht. Mit einem Piano-Loop als Hauptinstrument reflektiert RM darüber, wie er mit den neidischen Vorwürfen über seinen wachsenden Ruhm umgehen soll. „Ich weiß nicht, wie du das hören wirst“, sagt er. „Aber selbst wenn du mich verfluchst, ist das in Ordnung, denn am Ende wirst du mich wiederfinden.”

142. Suga feat. Kim Jong-wan von Nell, „Dear My Friend”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Suga beschließt sein Mixtape „D-2” mit „My Dear Friend”. Aus seiner eigenen Perspektive erzählt Suga, wie er einen guten Freund ins Gefängnis gehen sah und ihn unterstützte, und fragt sich dann, ob er etwas hätte tun können, um den Abstieg seines Freundes zu verhindern. Während Suga seine Gefühle von Verrat und Schuld verarbeitet, sagt Kim Jong-wan von Nell, was er vor Wut nicht zugeben kann: „Bis heute vermisse ich dich immer noch.“

141. RM, „Life“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

RMs „Life“ basiert auf J. Dillas gleichnamigem Instrumentalstück. RM rappt-flüstert die tiefgründige Frage „Warum gibt es kein Gegenteil für das Wort Einsamkeit? / Liegt es daran, dass wir bis zu unserem Tod keine Momente haben, in denen wir nicht einsam sind?“

Hier geht’s weiter: