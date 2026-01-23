Ohne Fan-Sale Tickets für BTS? So stehen die Chancen!

Vier Jahre haben sich BTS eine Auszeit vom großen Live-Geschäft genommen. Nun folgt die von ihren Anhänger:innen lang erwartete Welt-Tournee – mit zwei Konzerten in München vor jeweils 75.000 Menschen in der Allianz Arena.

An Tickets zu gelangen, ist allerdings keine leichte Aufgabe. Der Vorverkauf von Ticketmaster läuft in zwei Phasen ab. Es gibt einen „Army Membership Presale“, der bereits am 22. Januar gestartet ist. Fanclubmitglieder werden also bevorzugt behandelt. Sie mussten sich allerdings auch bis zum 18. Januar über die Plattform Weverse anmelden und können Karten nur in Verbindung mit einem Code erwerben.

Viele Fans von BTS fragen sich nun, ob sie nach dem regulären Pre-Sale überhaupt noch eine Chance haben, an Tickets für die Shows in München oder in anderen Städten (Madrid, Brüssel, Paris und London stehen noch im Europa-Spielplan) bekommen können.

Vorverkauf für BTS startet am Samstag (24. Januar) um 13 Uhr

Am Samstag (24. Januar) geht es um 13 Uhr los mit dem regulären Vorverkauf, für die auch keine Fan-Mitgliedschaft nötig ist. Die Nachfrage wird, kurz gesagt, extrem hoch sein. Reddit-Berichte zeigen schon jetzt, dass viele Fans bereits beim Pre-Sale mit ewig langen Warteschlangen zu kämpfen hatten. Deutsche Fans konkurrieren um Tickets für München mit einem internationalen Publikum.

Offizielle Zahlen, wie viele Tickets in den Vorverkauf gehen und wie viele im Pre-Sale landen bzw. für gesonderte Aktionen zurückgehalten werden, gibt es nicht. Branchendaten zeigen aber, dass bei vergleichbaren Live-Events etwa 10 bis 30 Prozent in den regulären Vorverkauf gehen.

Mit anderen Worten, bei 150.000 Plätzen für zwei Konzerte wären das pro Gig womöglich „nur“ 15.000 – 45.000 Tickets.

So hat man bessere Chancen auf Tickets für BTS

Wer also seine Chance auf Tickets für BTS nutzen will, sollte mindestens 10-15 Minuten vor 13 Uhr bereits online sein. Ticketmaster verwendet ein Warteschlangen-System, doch wer sich darin befindet, hat noch keine Garantie, überhaupt an Karten zu kommen. Man sollte optimalerweise mehrere Geräte/Browser (ein Account pro Gerät) nutzen, das kann helfen, nicht nur eine Chance im Queue-System zu haben.

Falls es zunächst nicht erfolgreich ist, sollten Fans fortlaufend die Ticketmaster-App und Re-Sale-Optionen nutzen, da dort Restbestände teilweise früher sichtbar sind. Karten-Rückläufer werden oft erst wenige Wochen vor den Konzerten freigegeben. Möglicherweise werden auch einige Anhänger:innen der KPop-Giganten abgeschreckt von den hohen Ticket-Preisen.