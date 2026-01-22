BTS „Arirang“: Komplette Übersicht aller 16 Albumversionen

BTS-Mitglieder Jungkook und Jimin nach RM und V aus dem koreanischen Militär entlassen

K-Pop-Superstars BTS kündigte nach einer mehrjährigen Auszeit ihr Comeback an. In den kommenden Monaten folgen ein neues Album sowie eine Welttournee. Nach fast vier Jahren Pause – wegen des obligatorischen Militärdienstes in Südkorea – erscheint nun ihr fünftes Projekt als Band mit dem Titel „Arirang“. Die Platte wird am Freitag, den 20. März 2026, um 05:00 Uhr veröffentlicht – vorbestellbar ist sie bereits seit dem 16. Januar – in 16 unterschiedlichen Ausführungen.

Der Titel des Albums „Arirang“ geht auf ein traditionelles, koreanisches Volkslied zurück. Es ist ein tief verwurzeltes kulturelles Symbol für koreanische Geschichte, Emotionen und Widerstandsfähigkeit. Das Projekt markiert eine neue Ära der Künstler. Von der LP gibt es fünf (digitale) CDs und elf Vinyls.

Das erste Album-Cover ist bekannt

Das Albumcover wurde bereits am 19. Januar auf der Website Big Hit Music veröffentlicht. Das Albumcover zeigt ein texturiertes Graustufen-Design mit dem Titel „Arirang“ in fetten Großbuchstaben. Im Hintergrund sind Sillhouetten in Anzügen zu sehen, die Gesichter verschwinden im Grau. Basierend auf der Anordnung stellen die Silhouetten in der hinteren Reihe Jimin, j-hope, SUGA und V (von links nach rechts) dar, während in der vorderen Reihe Jungkook, RM und Jin zu sehen sind.

Über die Optik hinaus enthielt die Enthüllung des Albumcovers ein unerwartetes Element. In den Silhouetten sind Sprachmitteilungen der einzelnen Mitglieder versteckt, die durch Anklicken ihrer Figuren freigeschaltet werden können. So können die Fans persönliche Nachrichten direkt von BTS hören, während sich die Band auf ihr Comeback vorbereitet. SUGA gab in seiner persönlichen Botschaft den Umfang des Projekts bekannt und erklärte: „Nach vielen Gesprächen haben wir ein Album mit 14 Titeln produziert, das die Geschichten von uns sieben erzählt.“

Bei den restlichen Abbildungen handelt es sich um Mockups – wann die Cover-Art der verschiedenen Versionen enthüllt werden, ist noch unklar.

Hier findet ihr den Lieferumfang aller Editionen im Überblick:

Rooted in Korea Ver. (19,73 € | kpopalbums.com)

Outbox: 1 Typ / B167,5 × H200 × T25 (mm)

Abzeichen (Badge): 1 Typ / B65 × H25 (mm)

Umschlag: 1 Typ / B160 × H195 (mm)

CD-R-Umschlag: 1 Typ / B125 × H125 (mm)

CD-R: 1 Typ / B120 × H120 (mm)

Fotokarten-Set: 1 Set mit 7 Karten / B55 × H85 (mm)

Fotokarten-Hülle: 1 Typ / B65 × H90 (mm)

Poster: 1 Typ / B760 × H150 (mm)

Fotobuch: 1 Typ / B160 × H195 (mm) / 84 Seiten

Rooted in Music Ver. (15,80 € | kpopalbums.com)

Outbox: 1 Typ / B270 × H153 × T25 (mm)

Fotobuch: 1 Typ / B240 × H135 (mm) / 82 Seiten

CD-R-Umschlag: 1 Typ / B125 × H125 (mm)

CD-R: 1 Typ / B120 × H120 (mm)

Songtext-Umschlag: 1 Typ / B125 × H125 (mm)

Songtextblatt: 1 Typ / B460 × H230 (mm)

Fotos im Filmstreifen-Look: 1 Set mit 7 Stück / B65 × H150 (mm)

Fotokarten-Set: 1 Set mit 7 Karten / B55 × H85 (mm)

Fotokarten-Hülle: 1 Typ / B65 × H90 (mm)

Living Legend Ver. (36,95 € | Hobi Ego Kpop Shop)

Outbox: 1 Typ / B205 × H287 × T25 (mm)

Schutzumschlag (Dust Jacket): 1 Typ / B840 × H595 (mm)

Posterbuch: 1 Typ / B390 × H270 (mm) / 54 Seiten

Buchband: 1 Typ / B500 × H12 (mm)

Archiv-Hülle: 1 Set mit 7 Stück / B85 × H185 (mm)

Fotokarten-Set: 1 Set mit 7 Karten / B55 × H85 (mm)

Umschlag: 1 Typ / B240 × H180 (mm)

Sticker-Set: 1 Set mit 2 Stück / B230 × H175 (mm)

Songtext-Booklet: 1 Typ / B120 × H120 (mm) / 32 Seiten

CD-R-Umschlag: 1 Typ / B120 × H120 (mm)

CD-R: 1 Typ / B239 × H345 (mm)

Weverse Albums Ver. (27,99 € | jpc.de)

Kartenhalter: 1 Typ / B90 × H120 (mm)

Fotokarten-Set: 1 Set mit 9 Karten / B55 × H85 (mm)

QR-Karte: 1 zufällige von 4 Varianten / B55 × H85 (mm)

Benutzeranleitung: 1 Typ / B55 × H85 (mm)

Modern Korea Vinyl (58,99 € | Sonic Age Store)

Außenhülle: 1 Typ / B313 × H313 × T4 (mm)

Innenhülle: 1 Typ / B304 × H306 (mm)

Vinyl: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Fotobuch: 1 Typ / B300 × H300 (mm) / 36 Seiten

Poster: 1 Typ / B600 × H300 (mm)

Group Red Vinyl (27,99 € | nolae.de)

Außenhülle: 1 Typ / B313 × H313 × T4 (mm)

Innenhülle: 1 Typ / B304 × H306 (mm)

Vinyl: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Poster: 1 Typ / B600 × H300 (mm)

Songtextblatt: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Standard Vinyl (7 Versionen) (Ab 26,81 € | kpopalbums.com)

RM – Silver Vinyl

Jin – Pink Vinyl

SUGA – Clear Vinyl

j-hope – Cream Vinyl

Jimin – Burgundy Vinyl

V – Velvet Red Vinyl

Jung Kook – Orchid Vinyl

Inklusive je:

Außenhülle: 1 Typ / B313 × H313 × T4 (mm)

Innenhülle: 1 Typ / B304 × H306 (mm)

Vinyl: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Poster: 1 Typ / B300 × H600 (mm)

Songtextblatt: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

* Jede Version enthält Komponenten mit Motiven des jeweiligen Members.

Travel Tag CD Box Set (Derzeit noch kein deutscher Einzelpreis verfügbar)

Outbox: 1 Typ / B180 × H190 × T58 (mm)

Jewel Case: 1 Typ / B142 × H124 × T10 (mm)

Booklet: 1 Typ / B120 × H120 (mm) / 4 Seiten

CD-R: 1 Typ / B120 × H120 (mm)

Travel Tag: 1 Typ / B112 × H79 (mm)

Poster: 1 Typ / B457 × H610 (mm)

Deluxe Vinyl – B&W Ver. (69,95 € | J-Store.online)

Gatefold-Außenhülle: 1 Typ / B312 × H314 × T8 (mm)

Innenhülle: 1 Typ / B304 × H306 (mm)

Vinyl: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Fotobuch: 1 Typ / B300 × H300 (mm) / 20 Seiten

Plattenteller-Slipmat: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Songtextblatt: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Poster: 1 Typ / B600 × H300 (mm)

Postkarten-Set: 1 Typ / B130 × H300 (mm) / 8 Seiten

Fotokarten-Set: 1 Set mit 7 Karten / B55 × H85 (mm)

Fotokarten-Hülle: 1 Typ / B65 × H90 (mm)

Deluxe Vinyl – Color Ver. (69,95 € | J-Store.online)

Gatefold-Außenhülle: 1 Typ / B312 × H314 × T8 (mm)

Innenhülle: 1 Typ / B305 × H305 (mm)

Vinyl: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Fotobuch: 1 Typ / B300 × H300 (mm) / 20 Seiten

Plattenteller-Slipmat: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Songtextblatt: 1 Typ / B300 × H300 (mm)

Poster: 1 Typ / B600 × H300 (mm)

Postkarten-Set: 1 Typ / B130 × H300 (mm) / 8 Seiten

Fotokarten-Set: 1 Set mit 7 Karten / B55 × H85 (mm)

Fotokarten-Hülle: 1 Typ / B65 × H90 (mm)

Die Vorverkaufspreise variieren je nach Shop. Die angebenden Preise sind die derzeit jeweils günstigsten von Shops, die in die EU liefern – Angaben ohne Gewähr.