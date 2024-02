Carl Weathers: Super-Bowl-Werbung mit ihm wird aus Respekt geändert

Der Schauspieler Carl Weathers ist am Donnerstag, den 01. Februar, im Alter von 76 Jahren überraschend in seinem Zuhause in Los Angeles im Schlaf verstorben. Kurz vor seinem Tod übernahm er noch einen Part in einem Werbe-Clip der Online-Sportwettenplattform „FanDuel“, der zum Anlass des am 12. Februar stattfindenden Super Bowl gedreht wurde. „FanDuel“ hat jetzt ankündigt, das Video aus Respekt gegenüber den Hinterbliebenen anzupassen.

Ein Teaser kam bereits vor drei Wochen heraus

Die Plattform hatte einen Teaser der bald erscheinenden Werbung mit dem ehemaligen „Rocky“-Darsteller und dem früheren NFL-Tight-End Rob Gronkowski schon vor drei Wochen veröffentlicht. In diesem Clip streift letzterer durch die Wüste in Richtung Las Vegas – auf dem Weg, die Dinge besser zu machen, die er im vorherigen Jahr beim „FanDuel-Kick des Schicksals“ verpasst habe. Dabei trifft er auf Weathers, der auf einem Motorrad mit Beiwagen vorfährt und ihm sagt: „Dieses Mal wirst du nicht danebenschießen.“ Gemeinsam fahren sie im Anschluss weiter in die Wüste.

Teaser zur Super-Bowl-Kampagne:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach dem Tod von Weathers hat „FanDuel“ gegenüber „The Hollywood Reporter“ ein umfangreiches Statement zu der Kampagne und ihrem jetzigen Vorgehen herausgebracht. Sie erklären darin: „Wir sind zutiefst betrübt über das Ableben von Carl Weathers. Carl war Zeit seines Lebens ein ikonisches Talent, das einen tiefgreifenden Einfluss auf die Menschen hatte, mit denen er auf und abseits der Leinwand arbeitete. FanDuel hatte das Glück, während unserer Super-Bowl-Kampagne mit ihm zusammenarbeiten zu können. Wir passen unsere Kampagne aus Respekt vor der Familie in dieser Zeit der Trauer entsprechend an.“

Welche Art der Änderung „FanDuel“ an dem Video vorgenommen wird und wie dieses später aussehen könnte, ist bisher nicht bekannt. Ob der „Predator“-Darsteller gänzlich aus der Werbung genommen wurde, ist ebenfalls noch nicht klar.