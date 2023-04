Irrer Poker-Werbespot: Till Lindemann als geldgeiler Punk

In einem neuen Werbespot für die Online-Pokerseite „GGPoker“ ist Rammstein-Sänger Till Lindemann zu sehen, wie er seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellt und verschiedene Pokerspiel-Charaktere verkörpert. Auch untermalt er die Handlung des Videos mit seiner typischen Lindemann-Stimme. R-rollend sagt er Verse auf, die das Pokerspiel und den darin vorherrschenden Wahnsinn umschreiben sollen.

Video hier ansehen:

Lindemann dreht durch

Innerhalb des vierminütigen Clips spielt Lindemann gleichzeitig mehrere, charakteristisch stark unterschiedliche Rollen: einen leicht größenwahnsinnigen Cowboy, der das Pokerspiel kaum erwarten kann. Einen überheblichen und geldgeilen Punk. Außerdem einen unberechenbaren, äußerlich kühlen Pokerprofi mit blondiertem Haar in H.P.-Baxxter-Optik und schöner Frau in rotem Kleid an der Seite, die süffisant lächelt, wenn ihr Partner einen erfolgreichen Spielzug tätigt. Und einen streberhaften, verrückt gewordenen Nerd verkörpert er genauso wie einen manisch rechnenden Professor, der unter den Fittichen einer Nonne steht. Zwischendurch wird auch noch professionell gefechtet.

Am Ende gewinnt die Strategie – nicht die Manie

Das Fazit des Clips in Lindemanns Worten: „Kontrolliere meine Wut – es geht mir wieder gut“. Der äußerlich kühl wirkende Pokerprofi, der im Gegensatz zum Cowboy, dem Nerd oder dem Punk ruhig geblieben ist, gewinnt die Partie. „GGPoker“ schreibt auf YouTube zu dem Video: „Gute Spieler sammeln Erfahrung und entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, anstatt sich von Emotionen leiten zu lassen.“

Der Streifen wurde von Specter Berlin umgesetzt. Der Grafiker, Art Director und Regisseur, mit bürgerlichem Namen Eric Remberg, ist einer der Gründer des Labels „Aggro Berlin“ und drehte auch bereits das „Deutschland“-Video von Rammstein.

Rammstein auf Tour

Rammstein starten am 22. Mai in Litauen in die dritte Runde ihrer Stadiontournee. Im Juni und Juli gastiert die Gruppe von Till Lindemann an sieben Terminen auch in München und Berlin.