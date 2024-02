Tod von Carl Weathers: Stallone kämpft mit den Tränen

Sylvester Stallone hat sich in den sozialen Medien zum Tod von Carl Weathers gemeldet – und rang sichtlich um Fassung. „Heute ist ein unglaublich trauriger Tag für mich. Ich bin so aufgewühlt, ich kann es euch gar nicht sagen. Carl war so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, meines Erfolges. Als er den Raum betrat und ich ihn zum ersten Mal sah, fühlte ich Größe. Aber mir war nicht klar, wie großartig. Ohne ihn hätte ich niemals das erreichen können, was wir mit ‚Rocky‘ erreicht haben. Er war absolut brillant, seine Stimme, seine Größe, seine Kraft, seine athletischen Fähigkeiten, aber was noch wichtiger ist, sein Herz, seine Seele.“

„We lost a legend yesterday. My life was forever changed for the better the day I met Carl Weathers. Rest in power and keeping punching“, so untertitelte Sly seinen Instagram-Post. Die Aufnahme des Videos zeigt ihn nicht zufällig vor einem Gemälde – es zeigt den Freeze Frame aus „Rocky 3“, als Rocky und sein alter Kontrahent – und nun Trainer – Apollo Creed (gespielt von Weathers) am Ende des Films zum beidseitigen Punch ansetzen und unklar bleibt, wer den Freundschaftsfight gewinnen wird.

Stallone weiter: „Es ist ein furchtbarer Verlust. Und ich stehe hier vor diesem Bild, weil es wahrscheinlich der letzte Moment war, in dem wir zusammen im Ring standen, und ich werde ihn nie vergessen. Er war magisch. Und ich hatte das Glück, an seinem Leben teilhaben zu dürfen.“

Zuvor kondolierte bereits ein anderer 1980er-Actionstar zum Tode Weathers.

Auf X würdigt Arnold Schwarzenegger den am Donnerstag (31. Januar 2024) im Alter von 76 Jahren verstorbenen Kollegen Carl Weathers:„ Carl Weathers wird immer eine Legende sein. Ein außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch. Ohne ihn hätten wir Predator nicht machen können. Und wir hätten sicherlich nicht so eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten gehabt.“

Dazu postete Arnie ein Bild von ihm und Weathers aus eben jenem 1987er-Film.

Weathers war der einzige Actionstar, der mit Schwarzenegger, Stallone („Rocky I-IV“) und dem „Mandalorian“ zu kämpfen hatte. Arnie: „Ein außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch. Ohne ihn hätten wir Predator nicht machen können. Und wir hätten sicherlich nicht so eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten gehabt.“ Jede Minute mit ihm – am Set und außerhalb war pure Freude gewesen. Er war die Art von Freund, die einen dazu antreibt, sein Bestes zu geben, nur um mit ihm mithalten zu können. Ich werde ihn vermissen, und meine Gedanken sind bei seiner Familie.“