Rihannas Comeback: Reaktionen zum Superbowl-Auftritt und ihr Einsatz für Frauen

Rihanna ist zurück: Beim Superbowl in der Nacht des 13. Februar ist sie nach fünfjähriger Bühnenpause wieder aufgetreten. Die 34-Jährige erschien in tiefrotem Jacken-Anzug, sang ihre größten Hits, offenbarte ihren Babybauch und schwebte in 25 Metern Höhe auf Plexiglasscheiben umgeben von Tänzern. Viele ihrer Fans feiern den Auftritt in den sozialen Medien – einige andere bemängeln den womöglichen Playback-Gesang, das Ausbleiben neuer Musik, und hätten sich außerdem Jay Z auf der Bühne gewünscht, anstelle der Baby-Ankündigung.

Playback und Auftritt trotz Schwangerschaft – die Reaktionen

Über zwei Millionen Superbowl-Zuschauer*innen haben Rihannas Auftritt gesehen. Allerdings erlaubte sie sich in vielen Passagen ihrer Songs wohl ein Playback – das scheint einigen sauer aufzustoßen. So twitterte ein User etwa:

Junge Rihanna schlimmer wie ZDF Fernsehgarten einfach fast nur Playback — Dorschball (@dorschball) February 13, 2023

Model Cara Delevingne sorgte derweil mit ihrem Rihanna-Post für Aufsehen: Auf ihrem T-Shirt steht gedruckt „Rihanna-Konzert wird von einem Football-Spiel unterbrochen, komisch, aber egal“. Das Bild ging viral und verzeichnet mittlerweile mehr als drei Millionen Likes auf Instagram. Für Delevingne war die Halbzeit-Show also viel wichtiger als das Football-Spiel.

View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne)

Viele Frauen feiern den Einsatz Rihannas, trotz Schwangerschaft immense Leistungen zu bringen. Eine Twitter-Userin schreibt in ihrem Posting: „Wahnsinnigen Respekt für Rihanna, die sich für alle schwangeren Frauen einsetzt und der Welt zeigt, dass eine Schwangerschaft keine disqualifizierende Eigenschaft für irgendeinen Job ist, auch nicht für einen Auftritt auf der größten Bühne der Welt vor Millionen von Zuschauern!“

Mad respect for #Rhianna for repping for pregnant women everywhere and showing the world that pregnancy is not a disqualifying characteristic for any job including performing on the world’s largest stage in front of millions! #RihannaSuperBowl — Areva Martin, Esq. (@ArevaMartin) February 13, 2023

Lebenspartner A$AP Rocky scheint den Auftritt ebenfalls gut zu finden:

Asap Rocky having the biggest smile being proud of Rihanna my HEART ❤️🎤 #SuperBowl pic.twitter.com/pXnTZxuVdn — chérie ✨✌🏻🇷🇸 (@MissMaCherie) February 13, 2023

Einigen anderen Zuschauer*innen ist vor allem eine Übersetzerin aufgefallen, ein User kommentiert: „Sie hat die Zeit ihres Lebens“

Details zum Superbowl-Auftritt

Rihanna hatte in den letzten sechs Jahren viel zu tun, auch, wenn sie kein Album veröffentlichte: 2022 erhielt sie eine Oscar-Nominierung für den besten Originalsong für ihre erste Single seit 2017 („Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“). Im Mai desselben Jahren kam schließlich ihr und A$AP Rockys Sohn zur Welt. Ihre Unternehmen „Fenty Beauty“ und „Savage X Fenty“ laufen ebenfalls gut: Der Wert von Ersterem wird aktuell auf 2,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Rihanna sang während des 13-minütigen Auftritts ein Medley aus 12 Hits: „Bitch Better Have My Money“, „Where Have You Been“, „Only Girl (In the World)“, „We Found Love“, „Rude Boy“, „Work“, „Wild Thoughts“, „Pour It Up“, „All of the Lights“, „Run This Town“,„Umbrella“ und „Diamonds“.

Das rote Bühnenoutfit offenbarte dabei in allen Tanzbewegungen eindeutig ihren Babybauch. Einige Monate zuvor hatte die Musikerin einen „Überraschungsgast“ beim Superbowl-Auftritt angekündigt. Hatten Fans den Rapper Jay Z erwartet, so wurden sie enttäuscht – der „Gast“ ist ihre zweite Schwangerschaft.