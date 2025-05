Cassie: Sean Combs wollte, dass Kid Cudis Auto explodiert

Casandra „Cassie“ Ventura sagte aus, dass ihr Ex-Freund Sean Combs davon gesprochen habe, Kid Cudis Auto in die Luft zu sprengen, nachdem er erfahren hatte, dass sie und der Rapper ein Paar waren.

Vorwürfe über Morddrohungen und Kontrolle

Medienberichten zufolge sprach Ventura während ihres zweiten Verhandlungstages im Prozess wegen Sexhandels gegen Combs über ihre kurze Beziehung zu Cudi, dessen richtiger Name Scott Mescudi ist. Vieles von dem, was sie im Zeugenstand sagte, deckte sich mit ihren früheren Behauptungen in ihrer Zivilklage gegen Combs. Die zwar beigelegt wurde. Aber die Grundlage für das Strafverfahren gegen den Hip-Hop-Mogul bildete.

Explosionsdrohung und mutmaßlicher Brandanschlag auf Kid Cudis Auto

Dazu gehörten auch offensichtliche Hinweise auf einen Brandanschlag , der sich am 9. Januar 2012 ereignete, als ein Porsche von Mescudi durch einen „Brandbeschwörungszauber“ (wie es in einem zeitgenössischen Brandbericht hieß) in Brand gesetzt wurde. Während ihrer Aussage am Mittwoch behauptete Ventura, Combs habe davon gesprochen, Mescudis Auto in die Luft zu sprengen. Und sie behauptete auch, Combs habe gesagt, er wolle, dass Mescudis Freunde die Explosion sehen.

Porsche von Mescudi wurde 2012 durch Brand beschädigt

Sie fuhr fort, dass sie Mescudi nach dem Ende ihrer Beziehung zum ersten Mal wieder in einem Soho House gesehen habe, als sie mit Combs zusammen war. Ventura sagte aus, dass Mescudi Combs gefragt habe: „Was ist mit meinem Auto?“ Worauf Combs angeblich geantwortet habe: „Welches Auto?“

Ventura sagte, „das war das Ende des Treffens‘“

Gewaltvorwürfe und Drohungen während der Beziehung

Ventura und Mescudi begannen 2011 eine Beziehung, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Combs zusammen war. Ventura sagte aus, dass Combs während eines „Freak-Offs“ beim Durchsuchen ihres Handys von ihrer Beziehung zu Mescudi erfahren habe. Sie behauptete, Combs sei wütend geworden. Und habe sich mit einem Korkenzieher auf sie gestürzt, woraufhin sie geflohen sei.

E-Mail an Mutter und Mitarbeiter: Drohungen und Erpressung

Ventura las anschließend eine E-Mail vor, die sie im Dezember 2011 an ihre Mutter und einen Mitarbeiter von Combs geschickt hatte. Darin schrieb sie, dass Combs gedroht habe, Videos von ihr bei den „Freak-offs“ zu veröffentlichen, weil sie eine Beziehung mit Mescudi habe. Sie behauptete gegenüber ihrer Mutter außerdem, dass Combs gedroht habe, ihr und Mescudi „wehzutun“. Obwohl Combs gesagt habe, er sei dann nicht im Land.

Nächste Schritte im Strafverfahren gegen Sean Combs

Als Ventura ihre Entscheidung erklärte, sich Ende 2011 von Mescudi zu trennen, sagte sie, es gebe „zu viel Gefahr, zu viel Unsicherheit darüber, was passieren könnte, wenn wir uns weiterhin sehen würden“.

Die Staatsanwaltschaft wird ihre Befragung von Ventura am Mittwoch beenden. Die Verteidigung wird kurz darauf mit dem Kreuzverhör beginnen.