7 Erkenntnisse aus Cassies Aussage im Prozess gegen Sean Combs

Casandra „Cassie“ Ventura sprach zum ersten Mal öffentlich über den angeblichen sexuellen, körperlichen und emotionalen Missbrauch, den sie während ihrer zehnjährigen Beziehung mit Sean „Diddy“ Combs erlitten hat. Und ging dabei detailliert auf die drogenbedingten „Freak-offs“ ein, die zum Synonym für die Vorwürfe gegen Combs geworden sind.

Cassie Ventura sagt im Missbrauchsprozess gegen Sean Combs aus

Die 38-jährige R&B-Sängerin, Model und Schauspielerin sagte am Dienstag in der ersten Woche des Prozesses gegen Combs wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität aus. Der Hip-Hop-Mogul hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.

Erster Auftritt vor Gericht seit der Trennung 2018

Am Dienstag sahen sich das ehemalige Promi-Paar zum ersten Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2018 wieder. Unterstützt von ihrem Ehemann Alex Fine, ihrem Bruder und anderen Angehörigen, sagte Ventura den größten Teil des Tages gelassen über die angeblichen rituellen und „choreografierten“ sexuellen Begegnungen aus. Die sie „hasste“. Aber für die sie sich ihrer Meinung nach nicht wehren konnte.

Schockierende Details: Die sogenannten „Freak-Offs“

Cassie Ventura erzählte den Geschworenen, dass nach ihrem ersten „Freak-Off“ im Alter von 22 Jahren – einer Zeit, in der sie sich selbst als „naiv“ und „verliebt“ in ihren Label-Chef Combs beschrieb – fast wöchentlich tagelange „demütigende“ sexuelle Begegnungen mit Combs und männlichen Escorts stattfanden. Ventura sagte aus, dass die männlichen Escorts Tausende von Dollar in bar erhielten. Und ihre Bezahlung von der Erfüllung ihrer Leistung während der sexuellen Begegnung abhängig war.

Emotionale Reaktion Venturas auf ihre Aussagen

Sie behauptete, dass Combs fast jeden Aspekt ihres täglichen Lebens kontrollierte. Und dass sie Angst hatte, ihn wütend zu machen, was zu körperlicher Gewalt führen könnte. Als es darum ging, über ihre Teilnahme an den „Freak-Offs“ auszusagen, wurde Ventura – die im achten Monat mit ihrem dritten Kind schwanger ist – kurzzeitig von ihren Emotionen überwältigt. Sie weinte, als sie versuchte zu erklären, warum sie weiterhin an den „Freak-Offs“ teilnahm und welche Folgen dies insgesamt für sie hatte.

Ventura wird voraussichtlich am Mittwoch einen zweiten Tag lang über ihre zehnjährige „missbräuchliche“ Beziehung zu Combs aussagen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, weitere Fragen zu dem Angriff im InterContinental Hotel im März 2016 zu stellen, der auf Überwachungsvideos festgehalten wurde, sowie Foto-Beweise im Zusammenhang mit den auf Video aufgezeichneten „Freak-Offs“ vorzulegen. Nach der direkten Befragung plant das Star-Verteidigerteam von Combs, Ventura bis weit in den Donnerstag hinein zu befragen.

Hier sind sieben der wichtigsten Erkenntnisse aus Venturas Aussage.

1. Einblicke in die angeblichen „Freak-Offs“

Ventura führte die Geschworenen durch jeden Schritt der hoch ritualisierten „Freak-Offs“, die Combs ihrer Aussage nach inszeniert und kontrolliert habe. Obwohl die Orte variierten, sei der Ablauf in der Regel ähnlich gewesen, sagte Ventura aus. Die Hotelsuiten und privaten Schlafzimmer seien mit Flaschen Babyöl, Gleitgel und stark duftenden Stimmungslichtern ausgestattet gewesen. In späteren Jahren sei die Beleuchtung auf farbige LED-Lichter umgestellt worden, wie sie in Aufnahmestudios verwendet werden, sagte Ventura.

Die sexuellen Begegnungen mit männlichen Escorts folgten laut Ventura einem bestimmten Muster. Die beiden rieben sich gegenseitig mit Babyöl ein, bis sie „glänzten“. Danach folgten laut Ventura Berührungen und Massagen, gefolgt von Oralsex und Geschlechtsverkehr. „Es war seine Fantasie“, sagte Ventura. „Er kontrollierte die gesamte Situation. Er gab die Anweisungen. Er kümmerte sich um die Beleuchtung. Er sagte uns, wo wir stehen. Was wir sagen. Und wie wir uns im Zimmer verhalten sollten.“

Manchmal, so Ventura, habe sie versucht, die Ereignisse zu „beschleunigen“. Weil sie einfach mit Combs allein sein wollte. „Meistens wollte ich einfach nur in das andere Zimmer, wo wir Zeit miteinander allein verbringen konnten“, sagte sie.

2. Combs‘ „kontrollierende“ Art

Ventura sagte, sie habe als „naive“ 19-Jährige bei Combs‘ Plattenlabel unterschrieben. Und sei zu Beginn ihrer Beziehung „verliebt“ in ihn gewesen. Ventura behauptete, Combs habe sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrem Privatleben die Kontrolle ausgeübt.

Combs soll Ventura angeblich Vorschriften bezüglich ihrer Frisur und der Farbe ihrer Fingernägel gemacht und ihr sogar bestimmte Piercings vorgeschlagen haben. „Sean kontrollierte einen Großteil meines Lebens. Sei es meine Karriere. Meine Kleidung. Einfach alles“, sagte Ventura aus. „Ich hatte damals einfach nicht das Gefühl, dass ich viel zu sagen hatte, da ich noch sehr jung und naiv war. Und es allen recht machen wollte.“

Was ihre Wohnsituation angeht, so bezahlte Combs fast alle Wohnungen von Ventura in New York City und Los Angeles – alle in günstiger Entfernung zu seinem Wohnsitz.

Angst, Schuldgefühle und emotionale Abhängigkeit

Obwohl Ventura einen Vertrag über zehn Alben mit Combs‘ Label Bad Boy unterschrieb, veröffentlichte sie nur ein Studioalbum. Ventura sagte, sie habe ständig neue Musik aufgenommen. Aber diese sei nie veröffentlicht worden. Viele der Songs, die sie aufgenommen habe, „sehen einfach nie das Licht der Welt“, sagte Ventura aus.

Ventura sagte, dass Combs jederzeit wissen wollte, wo sie sich gerade befand. Und wenn er sie nicht sofort telefonisch erreichen konnte, rief Combs ununterbrochen an, bis sie antwortete. In anderen Fällen soll Combs sein Team von Sicherheitsleuten geschickt haben, um Ventura aufzuspüren. Sie behauptete, er habe ihr oft ihr Auto und ihr Handy weggenommen. Und sie als Strafe aus ihrer Wohnung geworfen.

3. Vorwürfe häufiger körperlicher Misshandlung

Ventura behauptete, Combs habe mit der körperlichen Misshandlung begonnen, als sie 22 Jahre alt war. „Er schlug mir auf den Kopf. Stieß mich um, zog mich, trat mich, ähm, trat auf mich ein, wenn ich am Boden lag“, sagte sie aus.

Sie sagte, die Misshandlungen seien „zu häufig“ vorgekommen und hätten zu „Beulen an der Stirn, aufgeplatzten Lippen, geschwollenen Lippen, blauen Augen, roten Augenweiß und blauen Flecken am ganzen Körper“ geführt.

Ventura sagte, dass die körperlichen Schläge auf Stimmungsschwankungen von Combs zurückzuführen sein könnten. „Ich mache eine falsche Grimasse, und schon bekomme ich einen Schlag ins Gesicht“, sagte sie aus. Ventura sagte, sie habe große Angst gehabt, Combs zu provozieren. Und habe alles getan, um ihn nicht wütend zu machen.

4. Die psychischen Folgen der Freak-Offs

Während ihrer mehrstündigen Aussage brach Ventura zusammen, als sie versuchte, ihre Gründe für die Fortsetzung der „Freak-Offs“ mit Combs zu erklären. „Ich wollte einfach nicht, dass etwas Schlimmes passiert“, sagte Ventura. Und stellte klar, dass „etwas Schlimmes“ sowohl Combs‘ „Gewalt“ ihr gegenüber als auch die Suche nach einer anderen Frau, die bereit war, „Freak-Offs“ mit ihm zu machen, bedeuten könnte. „Wenn man jemanden wirklich liebt, will man ihn nicht enttäuschen“, fügte sie hinzu.

Die weitere Teilnahme an den „Freak-Offs“ habe jedoch ihrer psychischen Gesundheit geschadet, sagte Ventura aus. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich für ihn nur dazu da war“, sagte sie mit zitternder Stimme. „Ich habe mich einfach schrecklich gefühlt. Fand mich ekelhaft. Ich wurde gedemütigt. Ich hatte damals keine Worte, um auszudrücken, wie schrecklich ich mich wirklich fühlte.“

5. Die Bezahlung der männlichen Escorts hing von ihrer Leistung ab

Ventura behauptete, dass die männlichen Escorts in der Regel am Ende der Freak-Offs ein paar tausend Dollar erhielten. Sie sagte, dass einige Männer Probleme hatten, eine Erektion aufrechtzuerhalten. „Das kam eigentlich ziemlich häufig vor bei Leuten, die wir nicht gut kannten“, sagte Ventura. „Sie sagten, dass sie jedes Mal, wenn Sean sprach, aus dem Konzept gerieten, oder wenn er eine Kerze bewegte, dass sie das ablenkte.“

Diejenigen, die nicht in der Lage waren, die von Combs erwartete Leistung zu erbringen, erhielten laut Ventura „definitiv nicht den normalen Betrag“ für die Begegnungen.

6. Sicherstellen, dass die Escorts „sicher“ waren

Ventura behauptete, Combs habe sie angewiesen, die männlichen Escorts für die Freak-Offs anzuheuern. Und ihnen bei ihrer Ankunft in der Hotelsuite oder in einem ihrer Häuser eine Erklärung über die Situation zu geben.

Sie sagte, sie sei dafür verantwortlich gewesen, dass die Person „sicher“ war. Ventura stellte klar, dass Combs damit gemeint habe, dass sie „klarstellen sollte, ob die Person ein Polizist war“, sagte sie. „Zuerst habe ich das nicht verstanden. Aber später habe ich erfahren, warum.“

7. „Demütigende“ sexuelle Handlungen

Ventura sagte aus, dass Combs sie und die männlichen Escorts zu sexuellen Handlungen gezwungen habe, die sie als „demütigend“ empfand. Darunter „Freak-Offs“, während sie ihre Periode hatte, und dass Männer auf sie urinierten.

„Es war ekelhaft“, sagte Ventura. „Es war zu viel. Es war überwältigend. Ich würgte. Nichts in meinem Gesicht konnte zeigen, dass ich das wollte. Ich lag einfach auf dem Boden in einer Position, aus der ich mich nicht leicht befreien konnte.“