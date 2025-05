Sean Combs zeigt seiner Familie sein Herz vor Gericht

Der Prozess gegen Sean Combs brachte am Dienstag (13. Mai) schwere Vorwürfe gegen den angeklagten Rapper. Eine der Hauptzeugen, Cassandra „Cassie“ Ventura, sagte aus und berichtete von verstörenden Details der Misshandlung.

„Er hat mir auf den Kopf geschlagen, mich umgeworfen, gezerrt, getreten und mir auf den Kopf getreten, wenn ich am Boden lag“, sagte Ventura über ihre Beziehung zu dem Musiker. Sie habe oft blaue Flecken und Wunden gehabt.

Die R&B-Sängerin war noch nicht einmal 20, als sie eine Beziehung mit dem damals 37-jährigen Combs einging. Sie hatte mit ihrer Anzeige des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung den Prozess ins Rollen gebracht, der für Combs hinter Gittern enden könnte.

Sean Combs dankt seiner Familie

Im Gerichtssaal gab sich der 55-Jährige schon am ersten Prozesstag emotional. Eine Gerichtszeichnung zeigt etwa, wie er seiner Familie mit den Händen ein Herz formt. Offenbar wollte er sich so auch für die öffentliche Unterstützung bedanken.

Am ersten Prozesstag (12. Mai) erschienen sechs seiner sieben Kinder gemeinsam mit seiner Mutter Janice Combs im Gerichtssaal. Seine Söhne Christian „King“ Combs, Justin Combs und Quincy Brown sowie seine Töchter Chance, Jessie und D’Lila Combs betraten das Gerichtsgebäude gar Hand in Hand und demonstrierten so ihre Geschlossenheit.​

Combs‘ Mutter Janice, 82 Jahre alt, saß während der teils sehr belastenden Zeugenaussagen ruhig und gefasst im Gerichtssaal. Bereits im Oktober 2024 hatte sie in einer öffentlichen Erklärung betont, dass ihr Sohn das Recht auf ein faires Verfahren habe und kritisierte die mediale Vorverurteilung.

Die Staatsanwaltschaft in New York wirft Combs neben den Gewalttaten gegen Ventura Sexhandel, Prostitution und Organisierte Kriminalität vor.