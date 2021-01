„Celebrating America“: Die besten Performances aus dem Livestream zur Amtseinführung

Die Foo Fighters begeben sich in einer 30-minütigen Doku auf eine Reise durch Zeit und Rock. Zurück in der Gegenwart wartet ihre erste Single aus dem zehnten Studioalbum auf uns.

Die Foo Fighters so sehen, wie es vorher nie möglich war. Das ermöglichen die sechs Bandmitglieder ihren Fans in einer visuellen Reise durch 25 Jahre Bandgeschichte – Momente auf und hinter der Bühne. https://www.youtube.com/watch?v=OcTsiFZameQ&feature=youtu.be Die Kommentare zum Video sprachen die Foo Fighters während dem Lockdown ein, dabei lassen sie tief in die Geschichte der Band und in jedes einzelne Mitglied blicken – die Zeit hinterlässt auch auf ihnen ihre Spur. Zu sehen sind sie mit verschiedenen Frisuren, mit unterschiedlichen Körperproportionen und einer verschiedenen Anzahl an Zehen … In der Late Show mit Stephen Colbert performten sie am 19. November ihre…