Iced-Earth-Frontmann Stu Block will lieber keine direkte Stellungnahme zur Beteiligung seines Bandkollegen Jon Schaffer bei der Besetzung des Kapitols abgeben. Dafür sendet er Liebe.

Keine Stellung beziehen ist auch eine Stellung! Iced-Earth-Sänger Stu Block meldete sich nun vorsichtig zu der Beteiligung seines Bandkollegen Jon Schaffer bei der Belagerung des Kapitols in Washington D.C zu Wort. Ein Pressfoto zeigte kürzlich, dass Schaffer Teil des rechten Mobs war, der am 06. Januar rechtswidrig in das Parlament einmarschierte, um die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden zu sabotieren. Seither tauchten auch bei dem Metropolitan Police Department in Columbia weitere Fotos des randalierenden Iced-Earth-Gitarristen auf. Für die US-Behörden gilt er seither als „Person of interest“. „Genug gesagt“ Wohl notgedrungen übermittelte Frontmann Stu Block nun, dass er den Geschehnissen…