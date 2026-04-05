New Found Glory: Chad Gilbert spricht über Kampf gegen den Krebs

An dem Tag, an dem New Found Glory ihr zwölftes Album „Listen Up!“ veröffentlichten, hörte Chad Gilberts Hand auf zu funktionieren. Der Leadgitarrist stand bei der Album-Release-Party der Band im Nashviller Club The End auf der Bühne und spielte dieselben Akkorde, die er sich in den vergangenen 30 Jahren eingeprägt hatte – doch seine Finger gehorchten ihm nicht mehr so, wie er es wollte. Und es waren nicht nur seine Hände. Gilbert hatte auch Probleme, die gesamte linke Seite seines Körpers zu kontrollieren.

An jenem Februarabend hatte er sich im Mülleimer der Garderobe übergeben, kurz bevor er die Bühne betrat, und seine Bandkollegen mussten ihn zu dem Stuhl tragen, von dem aus er die Show spielte. Nachdem Gilbert fünf Jahre lang gegen einen seltenen Nebennierenkrebs gekämpft hatte, kannte er alle möglichen Nebenwirkungen, die Behandlungen und Medikamente mit sich bringen können. Aber dass er seinen Körper nicht mehr bewegen oder Gitarre spielen konnte – das hatte er noch nie erlebt.

„Die Show war großartig, aber irgendetwas stimmte nicht“, sagt Gilbert, 45, gegenüber ROLLING STONE per Zoom. Er sitzt in seinem Haus nahe Nashville im Bett, trägt ein navygrünes „Buffy the Vampire Slayer“-Grafik-T-Shirt und eine schwarze Baseballkappe. Gilberts Stimme ist rau und manchmal zittrig, aber abgesehen von dem Winterhandschuh an seiner linken Hand würde man nicht ahnen, dass es erst eine Woche her ist, seit er nach einem monatlichen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückgekehrt ist.

Der Sturz nach der Show

„In dieser Nacht kam ich nach Hause und ging die Treppe hoch – und fiel nach vorne auf den Boden“, erinnert sich Gilbert an den Abend der Album-Release-Show. Das folgende Wochenende verbrachte er im Bett und verlor zunehmend die Kontrolle über die linke Körperhälfte.

„Unser Arzt kontaktierte den Gehirn- und Wirbelsäulenradiologen, und der sagte: ‚Bringt ihn sofort in die Notaufnahme’“, berichtet Lisa Cimorelli, Gilberts Ehefrau. Sie sitzt während unseres Gesprächs neben ihm auf dem Bett und hilft dem Punkrocker, die Erinnerungslücken der vergangenen Wochen zu füllen. „Am nächsten Morgen hatten sie drei neue Tumore gefunden“, sagt sie. „Einer davon war so groß wie eine Walnuss und drückte auf die hintere rechte Seite des Gehirns, was den Bewegungsverlust auf der linken Seite verursachte.“

Gilbert informierte die Öffentlichkeit über die drei neuen Hirntumore und die anschließende Operation zur Entfernung eines davon, als er am 23. März seine jüngste Krebsgeschichte in einem ausführlichen Instagram-Post schilderte. Wenige Tage später wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Seit seiner ursprünglichen Diagnose eines metastasierten Phäochromozytoms der Leber im Jahr 2021 – die sich später zu einem adrenokortikalen Karzinom entwickelte und auf verschiedene Körperstellen überging – hat der Musiker jeden Schritt seiner beschwerlichen Reise öffentlich geteilt. Doch selbst seine Worte und die Bilder aus der Intensivstation beschreiben kaum den Achterbahnmonat, den er mit den Hirntumoren durchlebt hat – und erst recht nicht die unglaubliche Widerstandskraft, die Gilbert angesichts alledem immer wieder aufbringt. „Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, dass ich hier sitzen und dieses Interview geben kann“, sagt er.

Rückschlag nach der OP

Einen Tag nach der Operation zur Entfernung des Hirntumors hatte sich Gilberts Zustand verbessert. Schwestern, die sich mit dem Musiker und seiner Frau angefreundet hatten, schickten Cimorelli Videos, auf denen Gilbert mit seiner linken Hand winkte. „Es war unglaublich“, sagt Cimorelli. Gilbert sollte gerade von der Intensivstation auf die Rehabilitationsstation verlegt werden, als sich sein Zustand wieder verschlechterte.

„Ungefähr zu diesem Zeitpunkt hieß es plötzlich: ‚Sein Natriumspiegel bricht ein’“, erinnert sich Cimorelli. An dieser Stelle muss sie die meisten Lücken füllen, da Gilbert kaum bei Bewusstsein war und sich an das Geschehene kaum erinnern kann.

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„Er begann wieder einzuschlafen. Alle Fortschritte, die wir gerade gemacht hatten, schienen sich in Luft aufzulösen“, sagt sie. Nach einem MRT und einem CT-Scan stellten die Ärzte fest, dass Flüssigkeit rund um den Tumor Druck auf Gilberts Gehirn ausübte, seinen Natriumspiegel in den Keller trieb und die kognitive Funktion erheblich beeinträchtigte. „Es fiel ihm so schwer, wach zu bleiben oder seine Gedanken zu ordnen“, sagt Cimorelli.

Halluzinationen und Strahlentherapie

Auch wenn Gilbert sich an wenig erinnert, sind ihm die Halluzinationen geblieben, die er durchlebte. „Im Krankenhaus fragten sie mich, was ich essen wollte. Ich dachte, ich wäre in Japan, und sagte: ‚Kann ich Okinawaki haben?’“ Um dieser beängstigenden neuen Realität entgegenzuwirken, unterzog sich Gilbert zehn Runden Bestrahlung, um die beiden verbliebenen Tumore in seinem Gehirn zu verkleinern. Während des Gesprächs nimmt er immer wieder seine Kappe ab, um sich an Stirn und Kopfhaut zu kratzen. „Entschuldigung, dass ich ständig kratze“, sagt Gilbert an einer Stelle, „ich glaube, ich habe leichte Strahlungsverbrennungen bekommen.“

Sein aktueller Behandlungsplan dreht sich darum sicherzustellen, dass die Immuntherapien, die er erhält, die Blut-Hirn-Schranke durchdringen und den Krebs auch dort in Schach halten können. Er wird diese Behandlungen fortsetzen, ergänzt durch ein Diabetesmedikament, für dessen Einsatz bei der ACC-Behandlung er der erste Patient weltweit ist. (Die Erkenntnisse aus Gilberts Fall werden schließlich in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht.)

Trotz des höllischen Monats, den er gerade hinter sich hat, bleibt Gilbert unerschütterlich optimistisch. „Es war gut zu wissen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist und dass ich davon genesen und gestärkt daraus hervorgehen kann“, sagt er. „Meine Hoffnung ist, meine Energie und Kraft wirklich zurückzugewinnen. Ich will nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ich will aufstehen und mein Ding machen“, fügt er hinzu.

Tournee und neue Ziele

New Found Glory werden ihre Tour mit Yellowcard im Mai beginnen. „Ich werde nie wieder normal touren können“, gibt Gilbert zu. „Aber ich werde in der Lage sein, Shows in der Nähe zu spielen.“ Wie Cimorelli bestätigt, ist es eines seiner Ziele, stark genug zu sein, um bei dieser Show aufzutreten – auch wenn er dabei sitzen muss.

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Doch Gilberts eigentliche Antriebskraft reicht über das Persönliche hinaus. „Diese schweren Erfahrungen, so hart sie auch sind, waren für mich immer ein Ort, von dem aus ich unsere Fans inspirieren kann“, sagt er. Auf „Listen Up!“ ist der Hauptsongwriter der NFG-Songs offen mit seinen Erfahrungen umgegangen und damit, wie er in schwachen Momenten Kraft findet. Tracks wie „100%“ und „You Got This“ verpacken diese schweren Gefühle in noch schwerere Riffs. Selbst im Krankenhaus schrieb Gilbert weiter Songs und bat Cimorelli, Schwestern und Freunde an seiner Seite, seine Ideen für ihn aufzuschreiben. „Ich schreibe immer … es sind immer Melodien in meinem Kopf“, sagt er.

Über New Found Glorys Musik hinaus inspiriert Gilberts unbeugsame Haltung seine Fans. „Ich habe meine Momente, in denen ich, wie jeder Mensch, loslassen muss“, sagt er. „Aber ich mag es, dass wir das in etwas Positives umwandeln können … Es ging immer nur darum, zu inspirieren und eine Gemeinschaft von Menschen aufzubauen, die zu unseren Shows kommen, lächeln und eine gute Zeit haben wollen.“