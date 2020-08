Chadwick Boseman: Rekord für Tweet mit den meisten Likes

Das Leben von „Black Panther“-Schauspieler Chadwick Boseman wurde bei den diesjährigen MTV Video Music Awards geehrt.

US-Schauspieler Chadwick Boseman verstarb am Freitag (28. August) mit 43 Jahren an Darmkrebs. Bei den alljährlichen MTV Video Music Awards am Sonntag, die dieses Jahr virtuell stattfanden, wurde der „Black Panther“-Star posthum geehrt. Laut dem Twitter-Account der VMAs wurde die Verleihung in ganzer Länge zu Ehren Bosemans vorgeführt. Ein wahrer Held Moderatorin Keke Palmer gedachte ihres Schauspielkollegens mit den Worten „Wir widmen die heutige Show dem Mann, dessen Geist so viele berührt hat. Er ist ein wahrer Held, nicht nur auf der Leinwand, sondern in allem, was er getan hat. Seine Vermächtnis wird ewig weiterleben.“ https://twitter.com/vmas/status/1300222144119537669 Kurz nach Beginn des…