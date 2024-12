Timothée Chalamet bei Sonnenuntergang im Dylan-Modus

Weihnachten wird in den USA auch zu einem Dylan-Fest. Daran hat Shootingstar Timothée Chalamet großen Anteil, denn er spielt den Songwriter in dem Biopic „A Complete Unknown“, das in den Staaten in wenigen Tagen in den Kinos startet.

Als sympathische Werbemaßnahme sang der Schauspieler nun am Mittwoch (18. Dezember) für ein Instagram-Reel Bob Dylans „Visions of Johanna“ bei Sonnenuntergang auf einem Pier in New York. Es ist nur einer von mehreren Songs, die Chalamet für den Film eingeübt hat.

Timothée Chalamet und die Leichtigkeit, Dylan zu sein

Schaut man sich nun an, wie souverän und stimmungsvoll der 28-Jährige hier den Sänger gibt, dann war es das mehrjährige Training (zum Teil während der Dreharbeiten für andere Hollywood-Kracher) wert. Das findet auch Bob Dylan.

Wie auch schon ein andere Clip zeigte, gelingt es Chalamet fast spielend, den Dylan-Vibe zu übertragen. Er hüpft mit Bravour, zeigt ein paar dezente Tanzbewegungen und macht es sich schließlich auf dem Boden bequem. Die romantische Abendstimmung ist natürlich auch nicht zu verachten.

„A Complete Unknown“ läuft in den USA am 25. Dezember an. In Deutschland gibt es das Biopic erst ab 27. Februar 2025 zu sehen. Wie sind Chalamets Gesangskünste zu bewerten? ROLLING STONE hat schon einmal genau hingehört.