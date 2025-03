„Chaos: Die Manson-Morde“: Das ist dran an den CIA-Verbindungen

„Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, was passiert ist“, sagt der Autor Tom O’Neill zu Beginn der neuen Netflix-Dokumentation Chaos: The Manson Murders. „ Aber ich weiß, dass das, was uns erzählt wurde, nicht passiert ist.“

Es ist ein vielversprechender Start in den neuen Film, der von Errol Morris (The Thin Blue Line, The Unknown Known ) inszeniert wurde. Und teilweise auf O’Neills 2019 erschienenem Werk Chaos: Charles Manson , the CIA , and the Secret History of the Sixties basiert. Ein äußerst beliebtes Buch, das sich mit möglichen Verbindungen zwischen Manson und einigen der berüchtigtsten geheimen Programme des Jahrhunderts befasst.

In knapp anderthalb Stunden zeichnet der Film die Geschichte der Manson Family von ihrer Gründung in San Francisco im Jahr 1967 über ihren Umzug auf die Spahn Ranch. Die Freundschaft von Charles Manson mit dem Beach Boy Dennis Wilson bis hin zur beinahe Aufnahme in die Musikszene von Los Angeles nach.

„Chaos: Die Manson-Morde“:

Er erklärt, wie ein schiefgelaufener Drogendeal zum Mord an ihrem Komplizen Gary Hinman führte. Was wiederum zu einer zweitägigen Mordserie führte, bei der acht Menschen ums Leben kamen. Darunter die Schauspielerin Sharon Tate, der Starfriseur Jay Sebring und der Supermarktmanager Leno LaBianca. Und wie sie schließlich gefasst, angeklagt und für ihre Verbrechen verurteilt wurden.

Der Film geht auf O’Neills Theorien ein. Und bietet gleichzeitig neue Interviews mit einer beeindruckenden Gruppe von Personen (darunter ein ursprünglicher Staatsanwalt und Mitglieder der Familie) sowie eine Reihe von fachmännisch zusammengestellten Archivinterviews und -aufnahmen. Darunter zahlreiche mit Charles Manson selbst, der 2017 starb.

Nicht zufriedenstellend

Für Gelegenheitszuschauer wird es eine gut produzierte, gut recherchierte Einführung sein. Während sich viele Dokumentarfilme auf Charles Manson als Individuum konzentrieren, betrachtet dieser stattdessen den Kontext, in dem er lebte. Seine Musik, seine Familie, seine Verbindungen, seine Manipulationen. Für die Legionen von O’Neill-Fans, die sehnsüchtig darauf warten, dass der Journalist die in seinem Buch vorgestellten Theorien weiter ausbaut, wird der Film jedoch wahrscheinlich nicht zufriedenstellend sein.

Warum noch eine weitere Charles-Manson-Dokumentation in einem überfüllten Feld veröffentlichen, anstatt tiefer in die Verschwörungstheorien einzutauchen, die O’Neills Chaos überhaupt erst zu einem Hit gemacht haben?

Antikriegs- und Hippiebewegungen

Als O’Neill sein Buch 2019 veröffentlichte, wurde es schnell zum Bestseller. Joe Rogan lud ihn in seine Show ein, um stundenlang darüber zu sprechen. Während Quentin Tarantino ihn beim Schreiben der Romanversion von Once Upon a Time in Hollywood zu Rate zog. Die Verschwörungen, die O’Neill vorschlug, waren einfach zu brisant. Was wäre, wenn das MKUltra-Programm der CIA, ein geheimes Programm aus der Zeit des Kalten Krieges, das sich auf Hypnose und Gedankenkontrolle konzentrierte, tatsächlich Kontakt zu der sogenannten Familie hatte, die für mindestens neun Morde verantwortlich war?

Und in einer Zeit zügelloser Spionageabwehrprogramme, die gegen Antikriegs- und Hippiebewegungen durchgeführt wurden, wo passte da das FBI ins Bild? O’Neill hatte 20 Jahre lang über die Geschichte berichtet. Ein Auftrag für ein Magazin, der zu einer Obsession wurde. Obwohl er immer noch nicht alle Antworten hatte – und dies in dem Buch und in Interviews freimütig zugab – hatte er das Gefühl, dass es an der Zeit war, die Welt darüber zu informieren.

Der Dokumentarfilm lässt O’Neills persönliche Reise aus. Aber er kratzt an der Oberfläche seiner Theorien. Wie er im Film erklärt, stellte er, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, für das Magazin Premier über den 30. Jahrestag der Morde im Jahr 1999 zu berichten, einen Antrag auf Einsicht in die öffentlichen Akten, um Mansons Bewährungsunterlagen zu erhalten. Er begann, etwas Verdächtiges zu finden.

Niemand unternahm etwas

Sobald Manson im März 1967 aus dem Gefängnis in Südkalifornien entlassen wurde, verstieß er sofort gegen seine Bewährungsauflagen, indem er nach Norden nach San Francisco aufbrach. Doch niemand unternahm etwas.

Dort sah sein Bewährungshelfer Roger Smith zu, wie er mehrmals verhaftet wurde. Er hielt ihn aber erneut aus dem Gefängnis heraus. „Jedes Mal, wenn er verhaftet wurde, widerrief Smith seine Bewährung nicht. Sondern schrieb ihm einen Brief, in dem er sagte, dass er sich gut benehme. Dass es ihm gut gehe“, erklärt O’Neill in dem Dokument.

O’Neill erkannte dieses Muster. Und begann sich zu fragen, warum er so lange an der Leine gelassen wurde. Hier begannen die Dinge, undurchsichtig zu werden. Irgendwann bekam Smith ein Büro bei einer örtlichen gemeinnützigen Organisation namens Haight Ashbury Free Clinic. Manson wurde dort zu einer festen Größe, besuchte Smith und brachte sein halbes Dutzend „Ehefrauen“ regelmäßig zur Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten mit.

Aber die Klinik wurde auch anderweitig genutzt. Laut O’Neills Recherchen war sie ein Zentrum für Jolly West, den MKUltra-Psychiater, der mit Hypnose und Gedankenkontrolle experimentierte – und der verdächtigerweise die letzte Person war, die mit Jack Ruby sprach, bevor er den Verstand verlor.

Theorie voller Lücken

O’Neill fragt sich offen, ob die dort stationierten Forscher Mansons Handlungen beobachtet haben könnten, da er in der Lage war, seine Anhänger auf eine Weise zu kontrollieren, die diese Regierungsstellen ansprach. O’Neill gibt bereitwillig zu, dass er Manson und West nicht in einen Topf werfen kann. Und er gibt offen zu, dass seine Theorie voller Lücken ist. Aber es war dieser Vorschlag, dass die CIA Manson irgendwie überwachte oder sogar beeinflusste, der O’Neill eine Anhängerschaft verschaffte.

FBI-Programm namens Cointelpro

Der Dokumentarfilm geht darauf ein und berührt auch andere Teile seiner Berichterstattung. In den 1960er Jahren infiltrierte ein FBI-Programm namens Cointelpro die Antikriegsbewegung und die Black Panthers. O’Neill beschreibt in dem Film ein Memo des FBI vom November 1968. In dem heißt es: „Wenn die Revolution endlich stattfindet, müssen wir den Prominenten klarmachen, dass sie mit allen anderen an die Wand gestellt werden. Was geschah dann? Acht oder neun Monate später wurden Sharon Tate und Sebring, zwei der größten Jetsetter dieser Welt, abgeschlachtet.“

Morris scheint skeptisch, als O’Neill dies anspricht. Und fragt, ob er wirklich glaubt, dass die Bundesregierung die Morde inszeniert haben könnte. „Inszeniert klingt so, als wäre es im Voraus geplant, ausgeführt und dann vertuscht worden“, sagt O’Neill im Film. „Es könnte auch sein, dass Manson einfach zwei Jahre lang freie Hand hatte, zu tun, was immer er tun wollte. Vielleicht war es das.“

Charles Manson glaubte, seine Anhänger zu verlieren

Der Filmemacher scheint sich auf die Seite von Bobby Beausoleil zu stellen, dem Mitglied der Manson-Familie, das wegen des Mordes an Gary Hindon verurteilt wurde und das Morris im Film interviewt. Beausoleil vermutet, dass die Motivation viel einfacher war. Manson glaubte, seine Anhänger zu verlieren. Und zwang sie, Verbrechen zu begehen, um mit ihm in Verbindung zu bleiben. „Ich denke, es ist wichtig, dass die Geschichte auf das Wesentliche reduziert wird“, sagt er zu Morris aus dem Gefängnis, wo er seit 1969 einsitzt. „Ich habe keinen Zweifel daran, was die Motivation war. Charlie war paranoid gegenüber seinen eigenen Leuten geworden. Er wollte sie an sich binden, indem sie schwere Verbrechen begingen.“

Eine Unmenge Geld mit diesem Buch verdienen

Keine dieser Erklärungen stimmt natürlich mit der Theorie überein, die Vincent Bugliosi sowohl vor Gericht als auch in seinem immerwährenden Bestseller Helter Skelter vorstellte. O’Neill geht davon aus, dass der ehrgeizige junge Staatsanwalt die Beweise manipulierte, um die Geschichte aufzubauen. Dass Manson, überzeugt davon, dass die Beatles durch das „White Album“ zu ihm sprachen, seinen Anhängern befahl, unschuldige Menschen zu ermorden. Und die Black Panthers dafür verantwortlich zu machen.

Während O’Neill in der Dokumentation die Lücken in der Argumentation der Anklage – und seine zunehmend angespannte Beziehung zu Bugliosi in den Jahren vor dessen Tod im Jahr 2015 – gewissenhaft aufarbeitet, bleibt Stephen Kay, der Bugliosi bei der Verfolgung der Familie half, standhaft. „[Manson] war einfach besessen von dieser Rassenkriegs-Idee und Helter Skelter“, sagt er. (Beausoleil, das ehemalige Mitglied der Manson-Familie, hat seine eigene Theorie: „[Bugliosi] wusste, was die Wahrheit war. Er wusste, dass Manson über diese Art von Scheiße redete. Aber es hatte nichts mit den Morden zu tun. Seine Absicht war von Anfang an, genau das zu tun, was er getan hat. Ein Buch schreiben, eine Unmenge Geld mit diesem Buch verdienen. Und für den Rest seines Lebens davon leben und die Filmrechte verkaufen. Und genau das hat er getan.“)

„Wollen Sie damit sagen, dass Manson eine Marionette war?“

Letztendlich macht Morris zwar einen fesselnden One-Shot-Dokumentarfilm über ein altbekanntes Verbrechen. Aber eine Untersuchung von O’Neills Theorien nach mehr als 20 Jahren der Fallermittlung wäre vielleicht ein befriedigenderer Film gewesen. Es gibt Fäden, die sie nie aufgreifen (Waren die Hells Angels beteiligt? Was wusste der Plattenproduzent und Sohn von Doris Day, Terry Melcher, wirklich? Was sagt Tex Watson auf seinen Geständnisbändern? Und warum wurden sie nie veröffentlicht?)

Dazu gibt esUngereimtheiten in Bugliosis Geschichte, die sie nicht berücksichtigen. Skepsis seitens eines Dokumentarfilmers ist gut, aber in diesem Fall scheint sie die Erforschung der wilderen Theorien behindert zu haben, die O’Neill vor einem halben Jahrzehnt so populär gemacht haben.

„Wollen Sie damit sagen, dass Manson eine Marionette war?“, fragt Morris gegen Ende des Films. „Ich behaupte, dass das eine Möglichkeit war, ja“, antwortet O’Neill. Wenn wir mehr seiner Beweise für diese Möglichkeit in den Film aufgenommen hätten, wären wir der Wahrheit vielleicht nicht näher gekommen. Aber es hätte für einen fesselnderen Film gesorgt.