Charles Manson: Diese Songs liefen bei seiner Beerdigung

Bei der Beerdigung von Charles Manson wurden Berichten zufolge Songs der Beach Boys und von Guns N’Roses gespielt. Die Songtitel sind (noch) nicht bekannt, im Fall von Guns N’Roses könnte man davon ausgehen, dass es sich um ihre Coverversion des Manson-Stücks „Look At Your Game, Girl“ handelt. Im Original erschien es 1970 auf dem Album „Lie: The Love and Terror Cult“. Axl Rose, Fan des Sektenführers, fügte seine Interpretation dem GN’R-Werk „The Spaghetti Incident?“ von 1993 hinzu.

Charles Manson verbrachte in den Sechzigern einige Zeit mit den Beach Boys, das könnte wiederum die weitere Songauswahl bei seiner Beerdigungszeremonie begründen.

Weiterlesen RS-Archiv: Beach-Boys-Mitglieder hatten Sex-Orgie mit Charles Manson In seinen Memoiren schrieb Musiker Mike Love über seine Freundschaft zu Charles Manson. Die ging sogar weiter, als er es selbst für möglich gehalten hatte.

Beerdigung von Charles Manson

Am Wochenende des 17. März 2018 wurde Manson in Porterville (Kalifornien) zu Grabe getragen. Sein Sarg war offen, sein Körper wurde später verbrannt, die Asche in einem Bachbett verteilt. 20 bis 25 Trauergäste sollen, wie „AP“ meldete, dabei gewesen sein, darunter mit Sandra Good auch ein ehemaliges Mitglied der so genannten „Manson Family“; außerdem der Enkel des Verstorbenen, Jason Freeman.

Charles Manson Has Open Casket Funeral Before He Was Cremated https://t.co/sWHBoIokJZ — TMZ (@TMZ) March 20, 2018

Das Leben Charles Mansons wird auch Stoff fürs Kino sein. Mit „Once Upon A Time In Hollywood“ dreht Quentin Tarantino ein Zeitpanorama des Jahres 1969, in dem sowohl Manson, als auch die von seiner Sekte ermordete Schauspielerin Sharon Tate sowie ihr Ehemann Roman Polanski vorkommen werden.

Weiterlesen Tarantino-Ranking: Alle Filme von „Reservoir Dogs“ bis „The Hateful Eight“ Alle neun Kinofilme, bei denen Quentin Tarantino Regie geführt hat – hier im Ranking.

Der Film soll am 9. August 2019 in den USA anlaufen, dem 50. Todestag Tates. In Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie zu sehen.