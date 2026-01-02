Chaos im Kennedy Center: Chronik der Trump-Skandale

Auch wenn es bei Weitem nicht das bizarrste oder obszönste Ereignis im ersten Jahr von Donald Trumps zweiter Amtszeit im Weißen Haus war, gehört der Kampf um das John F. Kennedy Center for the Performing Arts zweifellos zu den seltsamsten und lächerlichsten.

Fast unmittelbar nach seinem erneuten Amtsantritt im Januar begann Trump, die führende Kulturinstitution des Landes zu übernehmen. Um das Kennedy Center „WIEDER GROSSARTIG ZU MACHEN“, wie er im Februar auf Truth Social schrieb, entkernte Trump den überparteilichen Vorstand. Er setzte einen Vertrauten als kommissarischen Geschäftsführer ein. Und machte sich selbst zum Vorsitzenden.

Im Dezember stimmte Trumps handverlesener Vorstand dafür, den Namen des Präsidenten zum Gebäudenamen hinzuzufügen. Die neue Beschilderung wurde bereits an der Fassade angebracht, obwohl der Schritt als rechtlich fragwürdig eingestuft wurde.

Machtübernahme und erste Schritte

All dies löste Wellen der Kritik und des Widerstands aus. Zahlreiche Künstler sagten Konzerte im Kennedy Center ab. Andere legten ihre beratenden Funktionen nieder. Trump hingegen schien die Übernahme zu genießen. Er fungierte sogar als Zeremonienmeister der diesjährigen Kennedy Center Honors. Die Obsession des Präsidenten mit dem Kennedy Center überrascht kaum.

Es ist genau die Art von renommiertem, starbesetztem Ort, der lange von Menschen frequentiert wurde, die Trump nie besonders mochten. Sein Wunsch, das Center nach seinem eigenen Bild umzuformen, nährt zudem die Theorie, dass all dies vielleicht hätte vermieden werden können, wenn Trump einfach ein erfolgreicher Broadway-Produzent geworden wäre.

Da für 2026 mit noch mehr Chaos zu rechnen ist, folgt hier ein Überblick über alles, was in diesem Jahr im Zuge von Trumps Übernahme des Kennedy Centers passiert ist.

Überblick über ein turbulentes Jahr

Die Säuberung

Sieben Tage nach Trumps Amtseinführung trat die langjährige Präsidentin des Kennedy Centers, Deborah Rutter, zurück. Wenige Wochen später kündigte Trump an, den Vorstand zu entlassen. Auf Truth Social schrieb er: „Ich habe beschlossen, sofort mehrere Personen aus dem Vorstand zu entlassen. Einschließlich des Vorsitzenden, die unsere Vision für ein Goldenes Zeitalter der Kunst und Kultur nicht teilen. Wir werden bald einen neuen Vorstand mit einem großartigen Vorsitzenden bekannt geben. DONALD J. TRUMP!“

Wie ROLLING STONE Anfang des Jahres berichtete, wollte Trump intensiv in die Planung des Kennedy Centers eingebunden sein. Eine Quelle sagte, der Präsident habe Programmpläne „überprüfen“ wollen. Teilweise um Künstler mit anti-Trump-Haltung auszusortieren. Berichten zufolge erklärte Trump auch gegenüber Vertrauten, er sei offen für Pitches im Oval Office für neue Musicals und Theaterstücke. Insbesondere wenn das Originalmaterial anti-woke sei.

Politische Einflussnahme auf das Programm

Wenige Tage später wurde Richard Grenell, ehemaliger Diplomat und Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, zum „kommissarischen Geschäftsführer“ ernannt. Trump erklärte, Grenell teile seine „Vision für ein GOLDENES ZEITALTER der amerikanischen Kunst und Kultur“. Und werde dafür sorgen, dass es keine „ANTI-AMERIKANISCHE PROPAGANDA“ mehr gebe. (Einige Monate später nahm Live Nation, das weiterhin mit einer Kartelluntersuchung des Justizministeriums konfrontiert ist, Grenell in seinen eigenen Vorstand auf.)

Nach Grenells Ernennung stellte Trump seine neue Liste von Vorstandsmitgliedern vor. Während frühere Vorstände des Kennedy Centers traditionell paritätisch mit Demokraten und Republikanern besetzt waren, bestand Trumps neuer Vorstand fast ausschließlich aus Loyalisten. Dazu gehörten mehrere Regierungsmitglieder. Justizministerin Pam Bondi, Stabschefin Susie Wiles, Second Lady Usha Vance. Konservative Geschäftsleute sowie einige Vertreter der Unterhaltungsbranche wie der Country-Sänger Lee Greenwood. Und die Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham.

Der Widerstand

Mit der Umsetzung von Trumps Änderungen kapp­ten zahlreiche prominente Beteiligte ihre Verbindungen zum Kennedy Center. Die Star-Sopranistin Renée Fleming kündigte an, ihr Amt als künstlerische Beraterin niederzulegen. Shonda Rhimes trat als Schatzmeisterin zurück. Ben Folds legte sein Amt als Berater des National Symphony Orchestra nieder, das vom Kennedy Center betreut wird. „Nicht mein Ding“, schrieb Folds auf Instagram zu seinem Rücktritt.

Auch mehrere Künstler sagten Auftritte im Kennedy Center ab. Darunter Issa Rae, die Rockband Low Cut Connie aus Philadelphia und die gefeierte Singer-Songwriterin Rhiannon Giddens.

Künstlerische Absagen und persönliche Konsequenzen

„Ich wollte bleiben und es durchziehen“, sagte Giddens gegenüber Rolling Stone. „Doch als sich alles weiterentwickelte, ist das, was ich mache, ohnehin schon sehr laut. Da dachte ich: ‚Was bringt es, zu bleiben? Für wen spiele ich? Wer wird überhaupt kommen?‘ Das Geld ist egal. Ich hätte die Show einfach absagen und das Geld verlieren können. Geld ist für mich in solchen Dingen nie das Problem. Es geht darum: ‚Was will ich sagen? Wie diene ich meinen Fans? Wie diene ich meiner Botschaft?‘“

Lin-Manuel Miranda sagte sogar eine geplante Wiederaufnahme von Hamilton ab, die ursprünglich für das Frühjahr 2026 vorgesehen war. „Diese jüngste Aktion von Trump bedeutet, dass es nicht mehr das Kennedy Center ist, das wir kannten“, erklärte Miranda. „Das Kennedy Center wurde nicht in diesem Geist gegründet, und wir werden kein Teil davon sein, solange es das Trump-Kennedy-Center ist.“

Symbolische Boykotte großer Produktionen

Eine große Veranstaltung, die wie geplant stattfand, war der jährliche Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor im März, der in diesem Jahr an Conan O’Brien verliehen wurde. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einer Art satirischer Abrechnung mit Trumps Übernahme. O’Brien erklärte später, warum er sich entschieden hatte, teilzunehmen. Da ihn das alte Kennedy-Center-„Regime“ ausgewählt habe, habe er es für wichtig gehalten, zu erscheinen. Zudem sagte er: „Es war wirklich schön, weil die jungen Leute, die seit Jahren im Kennedy Center arbeiten, begeistert waren, dass wir gekommen sind. Sie wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht.“

Auch viele Stammgäste des Kennedy Centers reagierten verärgert. Im März tauchte ein Video auf, das zeigt, wie Vizepräsident J.D. Vance vor einem Konzert ausgebuht wurde. Als Trump am 11. Juni eine Aufführung des Musicals Les Misérables besuchte, wurde auch er ausgebuht, und mindestens zehn Ensemblemitglieder boykottierten die Vorstellung aus Protest.

Absagen

Während einige Künstler Auftritte freiwillig absagten, waren andere Absagen auffälliger. So sollte das Kennedy Center eine nationale Tournee von Finn produzieren, einem Kindermusical über einen Hai auf der Suche nach seinem „inneren Fisch“. Obwohl die Show im Vorjahr im Kennedy Center begeistert aufgenommen worden war, wurde die Tournee angeblich aus finanziellen Gründen gestrichen. (Später trat die Besetzung von Finn Ende März gemeinsam mit der Band Guster bei einem Auftritt im Kennedy Center auf.)

Die Künstlerin Philippa Pham Hughes, Artist-in-Residence am Kennedy Center, erklärte, ein Mitarbeiter habe sie aufgefordert, eine Sequenz ihrer Cabaret-Show Saigon By Night zu entfernen oder zu verändern, da diese Elemente von Drag-Performance enthalte. Hughes weigerte sich, woraufhin das Kennedy Center Saigon By Night als „vom Künstler abgesagt“ kennzeichnete, obwohl Hughes erklärte, sie habe die Show nicht abgesagt.

Konflikte um Inhalte und Zensur

„Ich wollte vietnamesisch-amerikanische Künstler auf der Bühne des Kennedy Centers präsentieren. Es tut weh, dass behauptet wird, ich hätte die Show absagen wollen. Sie haben sie abgesagt“, sagte Hughes gegenüber NPR.

Yasmin Williams gegen Richard Grenell

Der wohl größte frühe Konflikt während Trumps Übernahme des Kennedy Centers entstand, als die Gitarristin Yasmin Williams einen heftigen E-Mail-Austausch mit Grenell über die Veränderungen an der Institution veröffentlichte. Williams, die häufig im Kennedy Center auftritt, schrieb Grenell, sie sei besorgt über Berichte zu Rücknahmen von DEI-Initiativen und gezielte Absagen bestimmter Shows.

Dies führte zu einem kontroversen E-Mail-Wechsel, von dem Williams Screenshots auf Instagram teilte. Grenell antwortete auf ihre erste Nachricht mit der schroffen Gegenfrage: „Lassen Sie mich Sie das fragen: Würden Sie für Republikaner spielen oder würden Sie boykottieren, wenn Republikaner zu Ihrer Show kämen?“

Öffentlicher Schlagabtausch per E-Mail

Später behauptete Grenell, das Kennedy Center habe „null Geld auf dem Konto und null Rücklagen“ und die „Programme seien so woke, dass sie kein Geld eingebracht hätten“. Weiter schrieb er: „Ja, ich habe den DEI-Unsinn gestrichen, weil wir es uns nicht leisten können, Leute für randständige Nischenprogramme zu bezahlen, die das Publikum nicht unterstützt. Ja, ich habe die Leute entlassen, die über 500.000 Dollar im Jahr verdienen, weil wir verschuldet sind. Ja, wir machen Programme für die Massen, um unsere Rechnungen bezahlen zu können.“

Im September trat Williams dennoch wie geplant im Kennedy Center auf. Berichten zufolge wurde sie dabei von einer Gruppe konservativer Zuschauer ausgebuht.

Kennedy Center Honors

Nachdem Trump während seiner ersten Amtszeit die Kennedy Center Honors gemieden hatte, übernahm er die jährliche Zeremonie in diesem Jahr vollständig. Im August gab er seine erste Liste der Geehrten bekannt, darunter prominente Unterstützer und langjährige republikanische Großspender wie Sylvester Stallone, Gloria Gaynor und George Strait. Auch die Metal-Band Kiss wurde ausgezeichnet, ebenso der Tony-prämierte Schauspieler Michael Crawford, der in einem von Trumps Lieblingsmusicals, „The Phantom of the Opera“, die Hauptrolle spielte.

Übernahme einer Traditionsveranstaltung

Die eigentliche Verleihung der Kennedy Center Honors fand Anfang Dezember statt, mit Trump als Gastgeber. Die Show war weniger starbesetzt als in früheren Jahren, bot jedoch einige bekannte Namen, insbesondere aus der Country-Szene, darunter Brooks & Dunn und Miranda Lambert zu Ehren von George Strait. Außerdem traten Kurt Russell, Vince Gill, Criss Angel und Elle King auf.

Namensänderung und weitere Absagen

Etwas mehr als eine Woche nach den Kennedy Center Honors erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am 18. Dezember, Trumps handverlesener Vorstand habe „einstimmig“ beschlossen, die Institution in Trump-Kennedy-Center umzubenennen. Trump hatte diese Änderung monatelang gefordert, erklärte jedoch dennoch, er sei „überrascht“ und „geehrt“. Kurz vor Weihnachten wurde die neue Beschriftung am Gebäude angebracht: „The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“.

Juristisch umstrittene Umbenennung

Trotz der Abstimmung des Vorstands und der schnellen kosmetischen Änderung ist unklar, ob der neue Name Bestand haben wird. Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), bezeichnete die Umbenennung als illegal und erklärte, der Vorstand habe ohne Gesetzesänderung keine Befugnis dazu.

Auch die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty aus Ohio reichte Klage ein. Ihr Anwalt, Norman Eisen, ehemaliger Ethikberater des Weißen Hauses unter Barack Obama, sagte, die Namensänderung „verletzt die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit, da der Kongress diesen Namen festgelegt hat“.

Die Umbenennung führte zu einer weiteren Welle von Absagen, darunter die jährliche Christmas Eve Jazz Jam. Der Musiker Chuck Redd, der die Veranstaltung seit 2006 leitete, sagte sie ab und erklärte: „Als ich die Namensänderung erst auf der Website und dann am Gebäude sah, entschied ich mich, unser Konzert abzusagen.“ (Grenell drohte Redd inzwischen mit rechtlichen Schritten und fordert eine Million Dollar Schadenersatz.)

Weitere Boykotte und Reaktionen

Mehrere weitere Künstler und Kulturorganisationen sagten ebenfalls Auftritte ab, darunter die New York Dance Company, die Jazzband The Cookers und die Folk-Sängerin Kristy Lee.

Grenell reagierte auf die Absagen mit einer Erklärung: „Die Künstler, die jetzt Shows absagen, wurden von der vorherigen weit links stehenden Führung gebucht. Ihr Verhalten beweist, dass das vorherige Team mehr daran interessiert war, weit links stehende politische Aktivisten zu buchen als Künstler, die bereit sind, für alle aufzutreten – unabhängig von deren politischen Überzeugungen. Die Kunst zu boykottieren, um zu zeigen, dass man die Kunst unterstützt, ist eine Form von Derangement-Syndrom.“

Am 31. Dezember berichtete die „Washington Post“, dass das Kennedy Center im Mai seine Satzung geändert habe, um das Stimmrecht auf vom Präsidenten ernannte Vorstandsmitglieder zu beschränken. Demnach dürfen vom Kongress benannte Mitglieder weder abstimmen noch zur Beschlussfähigkeit beitragen. Nur von Donald Trump ernannte Mitglieder zählen. Diese Änderung ging der Abstimmung vom 18. Dezember über die Namensänderung voraus.

Flop-Watch

Als Leavitt die rechtlich fragwürdige Namensänderung bekannt gab, erklärte sie, die Entscheidung des Vorstands beruhe auf der „unglaublichen Arbeit, die Präsident Trump im letzten Jahr geleistet hat, um das Gebäude zu retten – baulich, finanziell und in seinem Ruf“.

In der Realität jedoch sind die Ticketverkäufe des Kennedy Centers in diesem Jahr stark zurückgegangen. Im Oktober berichtete die Washington Post, dass die Verkaufszahlen in den drei größten Spielstätten so schlecht seien wie seit Jahren nicht mehr, mit zehntausenden leeren Sitzen. Seit Anfang September wurden durchschnittlich nur etwa 57 Prozent der Tickets verkauft, verglichen mit 93 Prozent im Herbst 2024 und 80 Prozent im Herbst 2023.

Hinzu kommt, dass auch Trumps erster Auftritt als Gastgeber der Kennedy Center Honors kein großer Erfolg war. Die Ausstrahlung am 23. Dezember auf CBS erreichte laut vorläufigen Nielsen-Zahlen nur 2,65 Millionen Zuschauer, verglichen mit 4,1 Millionen im Jahr 2024. CBS kürzte Trumps zwölfminütige Eröffnungsrede sogar auf zwei Minuten.