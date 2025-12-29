Kennedy Center will „1 Million Dollar Schadenersatz“ von Trump-Gegner

Der Präsident des Kennedy Centers will „1 Million Dollar Schadenersatz“ von einem Musiker fordern, nachdem ein Weihnachtskonzert abgesagt wurde.

Richard Grenell drohte dem Jazzmusiker Chuck Redd mit rechtlichen Schritten, nachdem dieser seinen Auftritt wegen der von Donald Trump veranlassten Umbenennung des Veranstaltungsorts abgesagt hatte.

Grund für die Absage war die Entscheidung des von US-Präsident Donald Trump eingesetzten Vorstands, den Veranstaltungsort nach Trump selbst zu benennen.

In einem Schreiben, das der „Associated Press“ am Freitag vorlag, verglich Grenell Redds Entscheidung mit „den traurigen Einschüchterungstaktiken“, die von Teilen der politischen Linken angewandt würden.

Vorwurf der „Intoleranz“

„Ihre Entscheidung, sich im letzten Moment zurückzuziehen – ausdrücklich als Reaktion auf die jüngste Umbenennung des Centers, die Präsident Trumps außergewöhnliche Bemühungen würdigt, dieses nationale Kulturerbe zu retten – ist klassische Intoleranz. Und sehr kostspielig für eine gemeinnützige Kunstinstitution“, schrieb Grenell.

„Bedauerlicherweise ergibt sich Ihre Handlung den traurigen Einschüchterungstaktiken, die von bestimmten Elementen der Linken eingesetzt werden. Solche, die versucht haben, Künstler einzuschüchtern, um Auftritte an unserem nationalen Kulturzentrum zu boykottieren.“

Forderung nach Schadenersatz

Grenell erklärte, das Schreiben diene als „offizielle Mitteilung“, dass man von Redd „1 Million Dollar Schadenersatz fordern“ werde. Er bezeichnete die Absage des Konzerts als „politischen Stunt“.

Redd reagierte zunächst nicht auf die Bitte von ROLLING STONE um eine Stellungnahme.

Traditionelles Weihnachtsjazzkonzert

Seit mehr als zwei Jahrzehnten veranstaltet das Kennedy Center – offiziell bekannt als John F. Kennedy Center for the Performing Arts vor den jüngsten Änderungen – die Christmas Eve Jazz Jam. Redd leitet diese Veranstaltung seit 2006.

Eine Woche vor dem geplanten Heiligabend-Auftritt stimmte der Stiftungsrat des Centers, der von Trump handverlesen wurde, einstimmig dafür, die ehemals angesehene Institution in Trump Kennedy Center umzubenennen. Eine umstrittene und möglicherweise illegale Entscheidung.

Redd begründet Absage öffentlich

„Als ich die Namensänderung auf der Website des Kennedy Centers sah und wenige Stunden später am Gebäude selbst, entschied ich mich, unser Konzert abzusagen“, sagte Redd am 24. Dezember gegenüber der Associated Press.

Seit Trumps Selbsternennung zum Vorsitzenden des Kennedy Centers Anfang Februar wurden mindestens 26 Aufführungen abgesagt. Darunter 15 durch die geplanten Künstler selbst.

Weitere prominente Absagen

Issa Rae sagte ihre für den 14. Februar geplante Show ab. Sie begründete dies mit „einem Eingriff in die Werte einer Institution, die Künstler aller Hintergründe und Ausdrucksformen stets gefeiert hat“. Am 13. Februar sagte die aus Philadelphia stammende Rock- und Soulband Low Cut Connie um Frontmann Adam Weiner ihr für den 19. März geplantes Konzert ab.

Im darauffolgenden Monat protestierte die Band Guster gegen die Veränderungen am Kennedy Center – darunter auch die Absage von Aufführungen des LGBTQ+-Musicals Finn –, indem sie die Besetzung von Finn während ihres Konzerts auf der Bühne auftreten ließ.

Auswirkungen auf künftige Spielzeiten

Die Folgen der Veränderungen an der einst angesehenen Institution betreffen auch den Spielplan des kommenden Jahres. Lin-Manuel Miranda und Jeffrey Seller planten, Hamilton 2026 ins Kennedy Center zu bringen. Sie sagten die Aufführungsreihe jedoch ab.

„Das Kennedy Center wurde nicht in diesem Geist geschaffen. Und wir werden kein Teil davon sein, solange es das Trump Kennedy Center ist. Wir werden einfach kein Teil davon sein“, erklärten sie.