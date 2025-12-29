Kommentar: 2025, das Jahr von Trumps Medienübernahme

Dies war das Jahr, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk zerschlagen wurde und hyperparteiliche Akteure prosperierten, in dem der Erste Verfassungszusatz ausgiebig gelobt und zugleich opportunistisch aufgegeben wurde.

Es war das Jahr, in dem Medienübernahme nach Amerika kam.

Vor 2025 war „Medienübernahme“ ein Begriff, der ausschließlich im Ausland verwendet wurde. Und die Unterwanderung einer freien Presse beschrieb, um sich die Gunst des jeweils herrschenden Regimes zu sichern.

Medienübernahme als politisches Instrument

Manchmal geschah dies durch Drohungen und Einschüchterung. Befeuert durch parteipolitisches Gruppendenken. In anderen Fällen war Geld das Mittel der Wahl. Wohlhabende Verbündete der Regierung kauften unabhängige Nachrichtenorganisationen auf. Und entmachteten sie, um sie auf die staatlich gewünschte Version der Fakten einzuschwören.

Ungarn wird häufig als Paradebeispiel für Medienübernahme genannt. So erschien es bemerkenswert, dass Ungarns gewählter Autokrat Viktor Orbán während des Wahlkampfs 2024 von Donald Trump und Republikanern wiederholt gelobt wurde. Das war ein klares Signal der Absicht.

Ein Jahr später: Normalisierung der Abhängigkeit

Ein Jahr später haben wir uns an Baghdad-Bob-artige Lügen von Sprechern der Trump-Regierung und an absurde Schleimerei von Kabinettsmitgliedern gewöhnt. Rückgratlosigkeit von der überwiegenden Mehrheit der republikanischen Kongressabgeordneten war zu erwarten. Überraschend war jedoch der Mangel an Führung innerhalb der Nachrichtenmedien, als sie mit einer ausdrücklich feindseligen Exekutive konfrontiert wurden.

Dieser Mangel wurde weitgehend von Unternehmenseigentümern getrieben, die sich hinter einem Feigenblatt angeblicher „treuhänderischer Verantwortung“ gegenüber Aktionären versteckten. Und bei Drohungen einknickten. Sie schaufelten Millionen an Trump für vermeintliche Kränkungen. Und es gibt immer eine vermeintliche Kränkung, die vor Gericht niemals Bestand gehabt hätten.

Millionen für Einschüchterung

Die Gesamtsumme beläuft sich inzwischen auf mehr als 90 Millionen Dollar. ABC News erklärte sich bereit, Trump 15 Millionen Dollar für seine Bibliothek zu zahlen, nachdem Moderator George Stephanopoulos Trumps Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs an E. Jean Carroll thematisiert hatte. Ebenso zahlte Paramount Trump 16 Millionen Dollar für den routinemäßigen Schnitt eines CBS-„60 Minutes“-Interviews – in diesem Fall mit der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris – während des Wahlkampfs 2024, nachdem Trump die Teilnahme verweigert hatte.

Ein langes Interview auf Sendezeit zu kürzen, ist kein Beweis für Voreingenommenheit. Sondern ein normaler Teil des Nachrichtengeschäfts. Doch offenbar musste der Mutterkonzern Paramount diese Schutzgeldzahlung leisten, um das Unternehmen an die Trump-freundliche Familie Ellison verkaufen zu können. Und so wurde gezahlt. In einem völlig zufälligen Schritt kündigte CBS an, eine der quotenstärksten Late-Night-Shows Amerikas einzustellen, moderiert vom beliebten Komiker und häufigen Trump-Kritiker Stephen Colbert.

Klagen als Druckmittel

Trump verklagte die „New York Times . Die er anschließend als „ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit unseres Landes“ bezeichnete. Und das „Wall Street Journal“ wegen deren Berichterstattung über die Epstein-Akten. Beide weigerten sich lobenswerterweise, zurückzuweichen. Er verklagte YouTube, das sich entschied, den Schutz von Section 230 ausnahmsweise aufzugeben. Und Trump 24 Millionen Dollar zu zahlen, weil sein Konto nach dem 6. Januar gesperrt worden war. Auch Meta und X zahlten Millionen.

Dass Kapitulation nur weitere Aggressionen fördert, zeigte sich, als Trump gerade erst eine absurde Klage über fünf Milliarden Dollar gegen die BBC ankündigte. Weil sie eine Rede von ihm vor dem Angriff auf das Kapitol geschnitten hatte. Es wäre ein schlechter Witz. Käme er nicht vom Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Schweigen der amerikanischen Stimme im Ausland

Amerikas Führungsrolle in der Welt beruhte stets ebenso sehr auf der Kraft unseres Beispiels wie auf dem Beispiel unserer Macht. So wie die Ideale des „guten Amerika“ als Leuchtturm von Freiheit und Demokratie untergraben wurden, ist auch die Stimme Amerikas gegenüber der Welt verstummt. Gleich zu Beginn gehörte es zu Trumps ersten Maßnahmen, „Voice of America“ und andere öffentliche Diplomatiesender zu schließen, die autokratischen Staaten freien Zugang zu Informationen boten.

Wladimir Putin hat seit Langem gegen Radio Free Europe und Radio Liberty gewettert, die während des Kalten Krieges in die Sowjetunion sendeten und zur Destabilisierung dieses totalitären Regimes beitrugen. Trump machte Putin dieses Geschenk bereitwillig. Er fror mehr als 75 Millionen Dollar an zuvor vom Kongress bewilligten Mitteln ein.

Geschenke an Autokraten

Der Kampf dieser Sender um neue Einnahmequellen führte dazu, dass die legendäre Band R.E.M. ihre erste Single „Radio Free Europe“ neu abmischte und wiederveröffentlichte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. (Offenlegung: Meine Frau Margaret Hoover moderiert „Firing Line“ auf PBS und sitzt im Vorstand von RFE/RL.)

Während Außenminister Marco Rubio lange daran geglaubt hat, dass das kubanische Volk vom kommunistischen Castro-Regime befreit werden sollte, beaufsichtigte er die abrupte Abschaltung von Radio Martí. Eine Schlagzeile der „New York Times“ fasste es treffend zusammen. „Trump tat, was die Castros nicht konnten. Er nahm Radio Martí vom Sender.“ Ebenso reden Trumps Leute hart über ein Vorgehen gegen Peking, stärkten aber die Kommunistische Partei Chinas, indem sie Radio Free Asia zerschlugen. Es ist Frühling für Autokraten weltweit.

Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Konservative drohen seit den 1960er-Jahren damit, die Corporation for Public Broadcasting abzuschaffen, nachdem Mister Rogers sie einst mit seiner Kongressaussage rettete. Die Kosten sind vernachlässigbar. Der Nutzen immens. Kinder in abgelegenen ländlichen Regionen wie auch in Innenstädten erhalten Zugang zu Bildungsprogrammen. Und ihre Eltern zu kulturellen Inhalten jenseits der Algorithmen. Trump setzte den Sender auf seine Abschussliste. Die Republikaner im Kongress drückten folgsam ab.

Zu den Opfern dieser Kürzungen zählt die preisgekrönte Dokumentarreihe „American Experience“. Eine der größten Vermittlerinnen staatsbürgerlicher Bildung wird pünktlich zum 250. Geburtstag Amerikas zum Schweigen gebracht. Es ist düster ironisch. Und vollkommen passend.

Machtspiele in der Medienindustrie

Die größte, bislang unvollständige Medienübernahme des Jahres 2025 betraf das Schicksal von Warner Brothers Discovery, dem Mutterkonzern von HBO und CNN. Während der Verhandlungen galten die Ellisons gerade wegen ihrer engen Beziehung zu Trump als im Vorteil bei der behördlichen Genehmigung. Dies wurde in nüchternen Nachrichtenartikeln als Tatsache dargestellt. Ohne zu thematisieren, welchen Bruch mit dem amerikanischen System eine solche parteiische Bevorzugung bedeutet.

Ich habe Verständnis für David Ellisons erklärtes Ziel, Nachrichten für die mittleren 70 Prozent der Amerikaner zu schaffen. Berichte, wonach die Ellisons Trump Zusicherungen machten, ihr Programm werde seiner Regierung gegenüber freundlicher ausfallen, und sogar anboten, bestimmte CNN-Moderatoren zu entlassen, mit denen Trump unzufrieden ist, offenbarten jedoch die Widersprüche dieses Anspruchs.

Vertrauensverlust und offene Zukunft

Die jüngste Meldung, dass die CBS-Chefredakteurin Bari Weiss – eine heterodoxe Meinungsjournalistin und Gründerin der inzwischen Ellison-eigenen „Free Press“ – offenbar kurz vor der Ausstrahlung einen „60 Minutes“-Beitrag über Abschiebungen in salvadorianische Gefängnisse stoppte und empfahl, die Sicht von Trumps Chefberater Stephen Miller einzubauen, trug nicht zur Beruhigung bei. Netflix erhielt schließlich den Zuschlag für die Streaming- und Studiogeschäfte von WBD. Während die Zukunft von CNN unklar bleibt. Doch die Welt braucht ein starkes und unabhängiges CNN.

Eine der großen Debatten des Wahljahres 2024 in etablierten Redaktionen – auch bei CNN – war die Frage, ob Trump wie jeder andere Kandidat behandelt werden sollte. Ich war der Ansicht, dass faire Berichterstattung entscheidenden Kontext erfordert. Einschließlich seines früheren Versuchs, eine amerikanische Wahl auf Grundlage einer Lüge zu kippen, die zu einem Angriff auf unser Kapitol führte.

Wahrheit als Nordstern

Einige Führungskräfte meinten, das Benennen von Trumps Lügen sei spaltend. Und bereits in der öffentlichen Meinung eingepreist. Doch an dem Tag, an dem ein Nachrichtenmedium beschließt, Lügen von Mächtigen nicht mehr zu widersprechen, verliert es seinen wahren Nordstern.

Ein Jahr später ist die Liste der Demütigungen endlos. Wer seine Unterstützung für Trump 2024 damit rationalisierte, dass ihm „woke“ Jugendliche in sozialen Medien missfielen, bekam die vollständige Entfernung objektiver Journalisten aus dem Pentagon. Weil echte Medien sich weigerten, eine faktische Loyalitätserklärung als Gegenleistung für Zugang zu unterzeichnen.

Systematische Ausgrenzung kritischer Medien

Der Pressepool des Weißen Hauses schuf Sonderplätze für rechte Blogger, während die Associated Press verbannt wurde. Weil sie Trumps Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“ nicht mittrug. Die „Washington Post“ säuberte große Teile ihres Redaktionsbeirats, um ein Trump-freundlicheres Gesicht zu zeigen. Und verabschiedete sich von ihrem traditionellen liberalen Zentrum. Die Federal Communications Commission wird von einem Projekt-2025-Mitautor geleitet, der die Beschreibung seiner Behörde als unabhängig strich, um ihre Gefolgschaft gegenüber Trump zu verdeutlichen. ABC drohte, die Sendelizenz für Jimmy Kimmel zu entziehen.

In ihrer Gesamtheit ergeben diese Maßnahmen eine karikaturhafte Zuspitzung der schlimmsten Szenarien, vor denen vor der Wahl 2024 gewarnt wurde.

Gefahr für die Demokratie

Dies ist nicht einfach parteipolitische Kriegsführung über die Presse. Die Trump-Regierung und ihre Apologeten schaffen eine Architektur alternativer Fakten. Die größere Gefahr besteht darin, dass wir als Mitbürger nicht mehr gemeinsam vernünftig argumentieren können – und genau darauf beruht die amerikanische Demokratie.

Derzeit gewinnen die falschen Akteure. Doch nur weil die Wahrheit angegriffen wird, hören Fakten nicht auf zu existieren. Trump kann seine Wahllügen als Loyalitätstest für Ernennungen nutzen, doch das bedeutet nicht, dass amerikanische Bürger ihr Gewissen oder ihren gesunden Menschenverstand aufgeben müssen.

Mut statt Unterwerfung

Dass so viele Konzerne glauben, bei Drohungen finanziell verpflichtet zu sein, den Ring zu küssen, spricht Bände über das Anreizsystem, das wir geschaffen haben. In Zukunft wird es an unabhängigen Journalisten und unabhängig denkenden Eigentümern von Medienunternehmen liegen, eine furchtlose, faktenbasierte Alternative zur Medienübernahme zu befeuern, die amerikanische Bürger in einer Zeit der Mutlosigkeit gefügig macht – genau dann, wenn wir Mut brauchen.