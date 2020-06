The Rolling Stones: „Living In A Ghost Town” erscheint auf Vinyl

„Living In A Ghost Town“ ist so etwas wie eine Corona-Hymne geworden

Das wird Sie auch interessieren





Überraschenderweise veröffentlichen die Rolling Stones Ende April den Song „Living In A Ghost Town“, die erste Eigenkomposition in acht Jahren.

Auch ein Musikvideo schickten Mick Jagger und Co direkt mit. Eine physische Version des Tracks gab es jedoch bisher nicht – bis jetzt.

Drei verschiedene Formate stehen zur Auswahl: Eine orangene Vinyl und eine lila Vinylplatte als jeweils limitierte 10-Inch-Single, sowie eine Track-CD-Single. Erhältlich sind die Platten ab kommenden Freitag (26. Juni).

In Isolation daran gearbeitet

Der Song erschien passend zur aktuellen Corona-Situation, auch wenn das Lied laut Jagger schon lange vor der Corona-Krise entstand. „Die Stones waren vor dem Lockdown im Studio und nahmen neues Material auf, und es gab ein Lied, von dem wir dachten, dass es in der Zeit, in der wir jetzt leben, nachhallen würde. Wir haben in Isolation daran gearbeitet“, erzählte der Frontsänger.