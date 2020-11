Charts: Die Ärzte mit HELL wieder an der Spitze – Bonez MC stürzt ab

Die Downloads und CD-Verkäufe laufen so gut, dass sich Queen damit tatsächlich zum zehnten Mal an der Spitze der UK-Albumcharts platzieren können.

Für Queen und Adam Lambert gibt es allen Grund zum Feiern: Ihre „Live Around The World“-Platte dominierte am vergangenen Wochenende in Großbritannien die CD-Verkäufe und Downloads. Ein erster Report aus UK zeigt sie ganz frisch auf Nummer 1. Wenn sie weiterhin der Topseller bleiben, werden sie auch am Freitag, wenn in Großbritannien die neuen Albumcharts veröffentlicht werden, auf dem ersten Platz sein. Das erste Mal seit „Made in Heaven“ auf dem Thron Während es für Lambert das erste Mal an der Spitze wäre, erreichen Queen diese Ehrung nun schon zum zehnten Mal. Aber es ist auch für die Briten das…