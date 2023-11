Taylor-Swift-Fan stirbt vor dem Auftritt in Rio de Janeiro

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, John Shearer/TAS23. All rights reserved.

Taylor Swift zeigte sich nach ihrem Auftritt im Estádio Olímpico Nilton Santos auf Instagram geschockt. In ihrer Story äußerte sich die Künstlerin zu einem Vorfall, der sich im Rahmen der Show ereignet hat. „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben“, so die 33-Jährige.

Taylor Swift trauert um Fan

Bislang habe die Sängerin nur wenig Informationen zu dem Vorfall erhalten. Die genauen Todesumstände sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Da der Fan in der ersten Reihe auf den Start der Show gewartet haben soll, ist ein Zusammenhang mit den derzeit hohen Temperaturen in Brasilien nicht ausgeschlossen. Die Zeitung „Folha de S. Paulo“ bezieht sich auf inoffizielle Angaben der örtlichen Feuerwehr – diese erklärte, dass rund um das Konzert etwa tausend Menschen in Ohnmacht gefallen seien. Auf Social-Media-Kanälen beschweren sich zudem Fans, dass man ihnen verboten habe, Wasser ins Stadion mitzunehmen – und das, obwohl die Temperaturen um die 40 Grad Celsius lagen. Offenbar habe auch Taylor Swift ihre Show unterbrechen müssen, damit Fans Wasser bekommen.

Ohnmacht und Herzstillstand

Die Gestorbene soll 23 Jahre alt gewesen sein und in der ersten Reihe erst ohnmächtig und dann zweimal einen Herzstillstand erlitten haben. Im Krankenhaus sei der Fan schließlich verstorben. Swift erklärte, dass sie nicht in der Lage sein werde, bei den noch anstehenden Shows ihrer „Eras“-Tournee über das tragische Ereignis zu sprechen, da sie „von der Trauer überwältigt“ sei. „Das ist das Letzte, womit ich jemals gerechnet habe, als wir beschlossen, diese Tournee nach Brasilien zu bringen.“

Swift gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. Für die aktuelle „Eras“-Tour war die Ticket-Nachfrage so hoch, dass unzählige Fans weltweit leer ausgingen. Für Brasilien sind insgesamt sechs Konzerte geplant, allein drei davon finden dieses Wochenende (17. bis 19. November) in Rio de Janeiro statt.