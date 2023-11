Dolly Parton veröffentlicht „Jolene“-Cover mit Måneskin (Video)

Von Paul McCartney bis Miley Cyrus – auf ihrem neuen Album „Rockstar“, das am 17. November erschienen ist, arbeitete Dolly Parton mit vielen Stars der Musikbranche zusammen. Für ihren wohl beliebtesten Hit „Jolene“ hat sich die Country-Sängerin nun mit Måneskin zusammengetan, die den Country-Song durch ihren markanten Rock-Sound ergänzen.

In einem Social-Media-Beitrag kündigte die 77-Jährige das Feature mit der italienischen Rockband an, das sich allerdings nicht unter den 30 Tracks der Platte befindet, sondern nur auf der exklusiven Download-Version erhältlich ist. Neben der rauchigen Stimme von Damiano David, die Partons Gesang ergänzt, spielen außerdem die Bandmitglieder Victoria De Angelis, Thomas Raggi und Ethan Torchio Bass und Schlagzeug ein.

Dolly Parton und Måneskin mit „Jolene“:

Auf dem Album befinden sich neben neuen Songs der Musikerin, auch einige Cover-Versionen von Klassikern wie The Police‚ „Every Breath You Take“, „Let It Be“ von den Beatles und „Heart Of Glass“ von Blondie, für deren Aufnahme sich Dolly Parton auch gleich die Schöpfer:innen mit aufs Band holte. Insgesamt haben 40 Musiker:innen bei dem Werk mitgewirkt – darunter auch Elton John, P!nk, Joan Jetts & the Blackhearts und Sheryl Crow.

Måneskin veröffentlichte zuletzt die Deluxe-Version ihres Debütalbums „Rush! (Are You Coming?)“, das einige Bonus-Tracks beinhaltet, darunter auch der Song „Valentine“, der mit begleitendem Musikvideo erschien.

Måneskins Musikvideo zu „Valentine“: