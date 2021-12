Christina Aguilera zelebriert ihren 41. Geburtstag oben ohne

Foto: FilmMagic, Omar Vega. All rights reserved.

Am Samstag (18. Dezember) ist Christina Aguilera 41 Jahre alt geworden. Diesen feierlichen Anlass nutzte die Pop-Musikerin, um auf Instagram einige freizügige Fotos zu veröffentlichen – untertitelt mit den Buchstaben „XTINA XLI“, womit sie ihr Alter in römischen Ziffern zum Ausdruck bringt.

Platinblond und Leder

Nachdem sie lange Zeit als Rothaarige durch die Welt schritt, trägt sie ihre Haare nun wieder platinblond – und sonst lediglich ein Paar Lederhandschuhe. Auf ein Oberteil verzichtet der einstige Teenie-Star der Nullerjahre. Als eine der angesagtesten Nachwuchsstars der Popmusik betrat sie damals die Bühnen. Mit LIBERATION hat sie im Jahre 2018 ihr bisher letztes Album herausgebracht.

Zurzeit unternimmt Aguilera musikalische Ausflüge nach Lateinamerika

Am 22. Oktober dieses Jahres erschien schließlich der spanische Song „Pa Mis Muchachas“ – eine Kooperation mit den Musikerinnen Nathy Peluso, Becky G und Nicki Nicole. Das Stück stellt den Auftakt zur EP „La Fuerza“ dar. Über ihre musikalische Renaissance sagte die US-Amerikanerin dem „People“-Magazin: „Es ist etwas, was ich seit so vielen Jahren machen wollte. Ich habe ein großartiges Team hinter mir, das mich unterstützt. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Musik, aber es gibt nichts Schöneres, als mit lateinamerikanischen Musikern und Künstlern zusammen zu arbeiten. Die positive Energie, die sie verbreiten, die Liebe und die Leidenschaft, die sie einfach mitbringen und ausstrahlen, ist einfach mitreißend“.

