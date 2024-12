Christopher Nolans nächster Film wird Adaption von Homers „Odyssee“ sein

Die griechische Mythologie bald in den Kinos: ein „mystisches Action-Epos“, gedreht mit der „neuesten IMAX-Technologie“. So beschreibt Universal Pictures das neueste Projekt des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Christopher Nolan, eine Adaption des griechischen Epos „Odyssee“ von Homer. „The Odyssey“ geht ab 2025 in Arbeit.

Starbesetzter Cast

Der Film soll erst 2026 veröffentlicht werden, jedoch wird das Projekt jetzt schon von einigen Stars im Cast geschmückt. Die Hauptrolle soll an den „Der Marsianer“-Darsteller Matt Damon gehen. An seine Seite wird man augenscheinlich auch Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron und Robert Pattinson sehen, wie „NME“ berichtet.

Ankündigung auf X von Universal Pictures:

Die Geschichte der „Odyssee“ handelt von dem König Ithaka, der nach dem 10-jährigen trojanischen Krieg die Heimreise antritt, jedoch dauert sein Weg durch Dutzende Irrwege ebenfalls 10 Jahre – währenddessen Ithaka viele Abenteuer durchlebt. Themen wie Loyalität, Heldentum und der Kampf gegen den göttlichen Willen bilden den zentralen Kern der Geschichte.

Die griechische Mythologie in Hollywood

Die griechische Mythologie fand schon einige Male seinen Platz in Hollywood, viele große Studios machten sich die epischen Geschichten schon zu Nutzen. Zuletzt, im Jahr 2024: Netflix bracht die Dramaserie „KAOS“ heraus, eine fast komödiantische, zeitgenössische Neuinterpretation der Mythologie. In der Geschichte erfahren sechs Menschen, dass sie Teil einer griechischen Prophezeiung sind.

Von „Oppenheimer“ zur „Odyssee“

Mit Universal Pictures ließ Nolan zuletzt im Jahr 2023 den Kassenschlager „Oppenheimer“ in die Kinos bringen. Dieser Film erzählte die Geschichte des J. Robert Oppenheimer, der gemeinsam mit einem Team während des Zweiten Weltkriegs an der Entwicklung der ersten Atombombe arbeitet. Der Film erntete zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem erhielt der 54-jährige Regisseur einen Academy Award für die beste Regie.