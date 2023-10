„Oppenheimer“ für Zuhause: Christopher Nolans Film gibt es ab November als Stream

„Oppenheimer“ spielte über 912 Millionen US-Dollar ein – bislang der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Für diejenigen, die es in den letzten Monaten nicht ins Kino geschafft haben, gibt es demnächst den Film auch für Zuhause. Ab dem 22. November wird „Oppenheimer“ auf 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und digital von Universal Pictures Home Entertainment erhältlich sein.

Einblick hinter die Kulissen

Der 70-minütige Film zeigt die Intention und Geschichte hinter dem Physiker J. Robert Oppenheimer, der als Leiter des Manhattan-Projekts 1945 die Atombombe erfand. Dabei nimmt „Oppenheimer“ die Zuschauer:innen in den Entwicklungsprozess der Bombe mit, die der „Vater der Atombombe“ alias der echte Oppenheimer ursprünglich angeblich als Waffe gegen eine vermeintliche Bombenbedrohung seitens der Nazis erschuf. Neben einer „NBC News“-Begleitdokumentation, die eine Idee zur Entstehung des Films gibt, werden im Zusatzmaterial auch Interviews mit dem Regisseur und der Besetzung gezeigt.

Zwischen Film und Realität

Neben exklusiven Szenen wird es auch eine Podiumsdiskussion zu sehen geben. In dem vom Emmy-Preisträger Chuck Todd moderierten Gespräch reden Nolan, Nobel-Preisträger Dr. Kip Throne, der Physiker Dr. Carlo Rovelli, Dr. Thom Mason (Direktor des „Los Alamos National Laboratory“) und Kai Bird — der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Co-Autor des Buches „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“, auf dem der Film basiert — über die Verfilmung der Geschichte der Atombombe.

„Oppenheimer“ gilt durch das hohe Einspielerergebnis als das erfolgreichste Biopic aller Zeiten. Der bisherige Rekordbrecher war bislang der Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ gewesen.