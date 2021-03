Iced Earth: Kapitol-Stürmer Jon Schaffer muss in Haft bleiben

Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Terje Dokken. All rights reserved.

Nach Donald Trumps Rede auf dem „Stop the Steal“-Protest stürmten seine Anhänger das Kapitol. Auch den Gitarrist der Metal-Band Iced Earth, Jon Schaffer, sah man auf Videos schreiend durch die Gänge des Gebäudes wetzen. Die Band hat klarstellt, dass sie diese Tatsache weder duldet noch unterstützt – zwei Mitglieder verließen das Quartett, was die Zukunft von Iced Earth ungewiss macht.

Schaffer befindet sich nun seit gut zwei Monaten in U-Haft. Der 53-Jährige stellte sich Mitte Januar den Behörden, nachdem man in Washington D.C. öffentlich nach ihm fahndete.

Eine Liste an Straftaten

Der Gitarrist muss sich wegen folgender Straftaten verantworten:

– Wissentliches Betreten oder Verweilen in einem gesperrten Gebäude ohne rechtmäßige Befugnis

– Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Regierungsgeschäfte

– Wissentliches Verüben von körperlicher Gewalt gegen Personen oder Sachen in einem gesperrten Gebäude

– Gewaltsames Eindringen und ungebührliches Verhalten in einem Regierungsgebäude

– Beteiligung an einem Akt physischer Gewalt in einem Regierungsgebäude

– Paraden, Demonstrationen oder Streiks in einem Regierungsgebäude

Ein US-Bundesrichter hat nun entschieden, dass Schaffer ohne Kaution in Haft gehalten wird, bis der Prozess wegen seiner Beteiligung an den Unruhen im US-Kapitol beginnt.