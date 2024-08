Taylor Swift in London: Florida mit Florence!

Wochenlang drehte sich die Welt europäischer Swifties um die „Eras“-Tour ihres Idols. Taylor Swift hat nun ihr letztes Europa-Konzert in London gegeben – und dafür natürlich nochmal etwas Besonderes aufgefahren.

Live-Feature: „Florida!!!“ mit Florence Welch

In der britischen Hauptstadt holte sich die Sängerin Unterstützung auf die Bühne. Florence Welch, Frontfrau von Florence And The Machine, war im Wembley Stadium zugegen. Gemeinsam sangen sie „Florida!!!“, den gemeinsamen Song von Taylor Swifts aktuellem Album „The Tortured Poets Department“, welches im Frühjahr erschien. 90.000 Fans im Stadion feierten die Live-Kollaboration. Es war das erste Mal, dass Swift den Song während der „Eras“-Tour spielte.

Taylor Swift debütiert „So Long, London“

Als weiteren Gast lud der US-amerikanische Popstar Jack Antonoff ein. Der Musiker und Produzent spielte gemeinsam mit Taylor Swift Akustikgitarre zu den Songs „Death By A Thousand Cuts“ (2019) und „Getaway Car“ (2017). Danach wechselte Swift ans Klavier und stimmte „So Long, London“ an, einen weiteren Song vom 2024 erschienenen Album und ein weiteres Debüt. Im Publikum gingen weiße Lichter an. Das auf die Stadt bezogene Lied passte zu einem Rekord, den Taylor Swift mit der Show aufstellte: Vor ihr trat keine Solokünstlerin während einer Tour achtmal im Wembley Stadium auf. Als sie vergangene Woche des erste Konzert dieses Jahres in London spielte, hatte Taylor Swift ebenfalls einen Gast gehabt: Ed Sheeran.

Wann kommt „Reputation (Taylor’s Version)“?

Zuhause angekommen bot sich den Swifties (und Gleichgesinnte weltweit) dann direkt eine weitere Überraschung: Ein neues Musikvideo zu „I Can Do It With A Broken Heart“ ging online. Es zeigt Behind-The-Scenes-Aufnahmen der „Eras“-Tour.

Hier das neue Video zu „I Can Do It With A Broken Heart“ sehen:

Vielleicht hilft das den Fans darüber hinweg, dass Taylor Swift nicht wie erhofft während des finalen Europa-Konzerts die neue Version ihres Albums von 2017 – „Reputation (Taylor’s Version)“ – ankündigte. Die Anhänger:innen der Musikerin hoffen nun, dass sie die Neuaufnahme während eines zukünftigen Auftritts ankündigt – schließlich geht die Tournee im Herbst in den USA weiter.