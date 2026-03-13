Fans lieben Colleen Hoovers Bücher – ihre Filme zünden nicht

Wie verkauft man mehr Bücher als Gott? Für Autorin Colleen Hoover lautet die Antwort: Leserinnen und Leser mit so abgedrehten Handlungen vor den Kopf stoßen, dass sie das Buch entweder sofort in die Ecke schmeißen – oder gleich die anderen 25 kaufen, die sie geschrieben hat.

Wenn das ein Plan ist, geht er auf. Seit sie 2012 ihr erstes Buch im Selbstverlag veröffentlichte, hat Hoover sich zur Schwergewichtlerin der Branche entwickelt. In 14 Jahren hat sie 26 Bücher herausgebracht, die Bestsellerlisten der New York Times dominiert und Frauen jeden Alters entweder in hemmungsloses Schluchzen oder blanke Wut getrieben. 2022 verkaufte sie mehr Bücher als die Bibel. „Reminders of Him“, ab dem 13. März in den Kinos, ist ihr dritter Roman, der verfilmt wurde – und der erste, für den Hoover selbst das Drehbuch schrieb. Zuvor kamen 2024 „It Ends With Us“ und 2025 „Regretting You“. Und schon wartet das nächste Hoover-Projekt: „Verity“ mit Anne Hathaway und Dakota Johnson soll im Oktober anlaufen. Warum also entfachen Hoovers Filme nicht dieselbe lodernde Leidenschaft wie ihre Bücher?

Ein Teil von Hoovers Reiz liegt darin, dass sie sich kategorisch weigert, sich einer Schublade zu fügen. Sie ist eine New-Adult-Autorin, die die oft formelhaften Plotmechanismen der Young-Adult-Fiction mit sinnlichen Beschreibungen von Lust und Sex kombiniert, die sonst dem erotischen Romance-Genre vorbehalten sind. Das bedeutet: Ein Buch ist eine Romantic Comedy, das nächste ein Mystery-Novella, das übernächste ein heißblütiger Thriller. Ihre Geschichten handeln von einer Frau, die sich in einen DEA-Agenten verliebt, während sie versucht, einem drogendealen Freund zu entkommen; von einer drogeninduzierten Gedächtnisauslöschung zwischen zwei Liebenden; von einem Sommerflirt, während eine Frau den mysteriösen Tod ihres Vaters untersucht; oder von einer doppelten Affäre, die in zwei Todesfällen endet.

Während Hoovers Buchimperium stabil bleibt – im Januar erschien „Woman Down“, ein weiterer NYT-Bestseller –, lässt sich das von ihren Filmen nicht behaupten. Hoovers Bücher lösen Besessenheit aus, Wut, Hingabe – die Art von Energie, die Menschen dazu bringt, limitierte Sonderausgaben zu kaufen oder sich öffentlich als ihre größten Hasser zu inszenieren. Doch obwohl jede Hoover-Verfilmung ihr Geld an der Kinokasse eingespielt hat, schrumpft der kulturelle Widerhall von Film zu Film.

Skandale überschatten die Verfilmungen

„It Ends With Us“ spielte bei einem Budget von 25 Millionen Dollar satte 205 Millionen ein – wurde aber von laufenden Klagen zwischen Justin Baldoni und Blake Lively überschattet, nachdem Lively dem Regisseur Baldoni sexuelle Belästigung, ein unsicheres Arbeitsumfeld und die Planung einer Schmutzkampagne gegen sie in den sozialen Medien vorgeworfen hatte. (Baldoni bestritt die Vorwürfe und reichte Gegenklage ein.) Erschwerend kam hinzu, dass der Film – der von der Schwierigkeit handelt, sich aus einer Missbrauchsbeziehung zu lösen – als Feel-Good-Romanze vermarktet wurde.

Diese Stimmung setzte sich mit Hoovers nächstem Film fort: „Regretting You“ erzählt von den Folgen eines Autounfalls, bei dem ein Mädchen Vater und Tante verliert – um schließlich herauszufinden, dass die beiden seit Jahren eine Affäre hatten. Der Film spielte 90 Millionen Dollar bei einem Budget von 30 Millionen ein – nach jedem Maßstab ein Erfolg. Doch viele von Hoovers Fans lehnten ihn rundweg ab, weil er unangenehme Details wie die finanzielle Not der Familie zugunsten einer Teenager-Liebesgeschichte ausblendete. In sozialen Medien kursierten Videos, auf denen Kinopublikum bei melodramatischen Szenen laut lachte. Für „Reminders of Him“ gibt es noch keine Einspielergebnisse. Aber alle Zeichen vor dem Kinostart deuten auf eine wachsende Erschöpfung mit Hoovers Filmen hin – was schade ist. Denn „Reminders of Him“ könnte ihr bisher gelungenster Film sein.

Der Film spielt in einer namenlosen, aber deutlich Wyoming-artig anmutenden Kleinstadt und rast in 114 Minuten durch Familientrauma, Trauer und das amerikanische Gefängnissystem. Gleich zu Beginn lernen wir Kenna Rowan (Maika Monroe) kennen, eine frisch entlassene Bewährungshäftlerin. In ihrer ersten Szene geht die vom Pech verfolgte Protagonistin auf ein Gedenkkreuz am Straßenrand zu und tritt so lange dagegen, bis es sich löst. Ihr Antrieb wird schnell klar: Das Kreuz gehörte ihrem verstorbenen Freund Scotty (Rudy Pankow). Sie kam seinetwegen ins Gefängnis, aber er hasste Gedenkstätten. Und sie ist in die Stadt gekommen, um ihre fünfjährige Tochter zum allerersten Mal zu treffen.

Trauer und Bewährung

Diem (Zoe Kosovic) lebt bei ihren Großeltern Patrick und Grace Landry (Bradley Whitford und Lauren Graham) und weiß nichts von der Mutter, die sie gefesselt an ein Krankenhausbett zur Welt brachte. Die Landrys hassen Kenna – sie saß am Steuer des Autos, das ihren Sohn Scotty tötete, und ist schuld daran, dass Diem ohne beide Elternteile aufwächst. Als Kenna versucht, sich ein Leben für ihre Tochter aufzubauen, hilft ihr Scottys bester Freund Ledger (Tyriq Withers) heimlich.

Er fährt sie herum, bietet ihr einen Job an und erzählt ihr von ihrer Tochter, nachdem die Landrys ihr eine einstweilige Verfügung zugestellt haben. Doch als ihre Beziehung romantisch wird, müssen alle entscheiden, ob Vergebung überhaupt möglich ist. Die ganze Zeit muss Kenna damit umgehen, in derselben Stadt zu sein, in der sie Scotty liebte und verlor. „Es gab ein Davor, und es gab ein Währenddessen“, schreibt Kenna in ihr zerlesenes Tagebuch. „Aus irgendeinem Grund habe ich nie gedacht, dass es ein Danach geben würde.“

Withers und Monroe haben kaum genug Dialoge, um ihre schwelenden Blicke oder die ständigen, keuchenden Momente im Regen zu rechtfertigen. Doch das Ergebnis ist eine fast zurückhaltende Romanze, die Trauer einwebt, ohne sie lächerlich wirken zu lassen. Und dann noch eine echte Überraschung: Ich hätte nie gedacht, dass ein Hoover-Film jemals tatsächlich stichhaltige Punkte über die Ineffizienz des US-amerikanischen Strafvollzugssystems machen würde.

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Was Menschen an Hoovers Büchern lieben, sind genau die aberwitzigen Prämissen und der schockierende Dialog. In „It Ends With Us“ schreibt eine Frau Briefe an Ellen DeGeneres – und schickt sie nie ab. Sie nennt ihre Tochter nach Dory aus „Findet Nemo“. Die Hauptfigur in „November 9“ ist ein Brandopfer, das dafür zurechtgewiesen wird, wie sie andere Menschen fühlen lässt, wenn sie ihr Gesicht sehen. Und „Ugly Love“ hat womöglich den meistgeteilten Hoover-Dialog überhaupt: zwei Figuren, die darüber lachen, wie groß die Genitalien ihres Neugeborenen sind.

Während der Pandemie trieben diese unerwarteten Plotwendungen Leserinnen und Leser scharenweise zu Hoovers Werk. Und selbst als der Backlash in Form von Literaturkritik einsetzte, kurbelte er die Verkäufe weiter an. Auf BookTok war Hoover von 2020 bis 2024 so allgegenwärtig empfohlen, dass das Durchforsten ihrer Bücher nach den unrealistischsten Dialogen und Charakterentscheidungen zu einem kleinen Trend wurde. Hoovers Erfolg speiste sich auch aus dem Befremden über ihre Popularität: Tausende BookTok-Nutzerinnen kauften ihre meistgeliebten Romane, um herauszufinden, warum alle sie so sehr liebten.

Mittelmaß reicht nicht

„Reminders of Him“ landet irgendwo zwischen Muttertagsfilm und zukünftigem Bordunterhaltungs-Hit. In einem Hollywood-Ökosystem, das krampfhaft an bestehendem IP festhält, ist das durchaus als Erfolg zu werten – zumal alle Hoover-Filme bescheidene Gewinne auf ihre Ausgangsbudgets eingefahren haben. Und es ist der erste ihrer Filme, der überhaupt in die Nähe von solide kommt – bei jeder anderen Autorin würde man das als Entwicklung bezeichnen. Aber Zurückhaltung ist nicht der Grund, warum Hoover beliebt ist.

Ihre Bücher entfachen Leidenschaft, weil sie sich selbst jeder Einschränkung verweigern. Es geht nicht nur um Romantik, sondern um Sex auf dem Fußboden, herzzerreißende Affären, Gewalt und Wut und so viele Verrat, dass einem als Leser der Kopf dreht. Und so sehr die Menschen Hoover lieben, lieben sie es inzwischen noch mehr, sie zu hassen. Aber es braucht etwas Überdrehtes im Text – oder auf der Leinwand –, um diesen explosiven Antrieb zu befeuern. Mit Mittelmaß hat Hoover ihre Fans nicht gewonnen. Und damit wird sie sie ganz sicher nicht halten.