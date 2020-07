Corey Taylor: Neuer Solo-Track mit den Rappern Tech N9Ne und Kid Bookie

Slipknot-Sänger Corey Taylor arbeitet derzeit an einem Solo-Projekt, für das er sich auch Unterstützung aus der Rap-Branche geholt hat. Gemeinsam mit den Künstlern Tech N9Ne und Kid Bookie ist der Track „CMFT Must Be Stopped“ entstanden, der bereits am Mittwoch (29.07.) veröffentlicht werden soll. Am Wochenende kündigte der Musiker auf Twitter an, dass es demnächst neue Musik von ihm zu hören geben wird.

Einen ersten Einblick ins Video sowie die ersten harten Klänge des Songs teilte Corey Taylor am Montag mit einem Teaser-Clip:

Unterstützung aus der Rap-Branche

Dass hinter dem Song auch die beiden Rapper Tech N9Ne und Kid Bookie stecken, verriet laut „NME“ ein Spotify-Eintrag für den Track. Die Künstler haben schon einmal gemeinsame Sache für ein Projekt gemacht. 2019 waren sie im Song „Stuck In My Ways“ zu hören.

Corey Taylor: Auch ein neues Album soll schon fertig sein

Anfang Juli hatte sich Corey Taylor zufrieden mit dem Status seines geplanten Soloprojekts gezeigt. In einem Interview mit knotfest.com erklärte er, dass es sich um das „womöglich Beste“ handele, das er je geschrieben hat. „Es hat alles, was ich mir dafür vorgestellt habe. Da findet sich ein bisschen Slade wieder, ein bisschen Johnny Cash, ein bisschen Alice in Chains.“ Die Fans können laut Taylor „große Refrains, aber auch spaßigen Rock und starke Soli“ erwarten. „Es ist unglaublich. Vor zwei Jahren habe ich angefangen, mir selbst das Klavierspielen beizubringen, damit ich diesen einen Song aufnehmen konnte, den ich für meine Frau geschrieben hatte.“ Aus dieser Arbeit seien so nach und nach 13 Tracks für ein neues Album entstanden.