„Eine treibende Kraft“: Robert Plant über Phil Collins‘ Hilfe bei seiner Solo-Karriere

Foto: Getty Images, Gary Gershoff. All rights reserved.

Rober Plant und Phil Collins, New York, 02. September 1983

Robert Plant hat darüber gesprochen, wie Phil Collins ihm geholfen habe, seine Solo-Karriere nach der Auflösung von Led Zeppelin in Gang zu bringen. Gegenüber „Vulture“ beschrieb er den Genesis-Sänger dabei als „eine treibende Kraft“.

Vielleicht zum Leidwesen einiger Led Zeppelin-Fans hat Plant scheinbar immer noch kein Interesse an einer Wiedervereinigung. Im August hat er zuletzt verkündet, dass sich eine Wiedervereinigung wie eine Spielerei anfühlen würde und „nicht wirklich [sein] Bedürfnis nach Stimulation befriedigt“. Dennoch hat Plant auf seiner Tour im vergangenen Jahr gemeinsam mit Alison Krauss Songs seiner ehemaligen Band gecovert.

Die besondere Freundschaft von Phil Collins und Robert Plant

„Nachdem John [Bonham, Led-Zeppelin-Schlagzeuger] gestorben war und es kein Led Zeppelin mehr gab, musste es einen Weg geben wie es weiter geht“, erklärte Plant. „Ich bin viel herumgeschwankt, denn bis ich 32 war, befand ich mich in einer Art wildem und absurdem Abenteuer … Vor allem Phil Collins war eine treibende Kraft und brachte positive Energie auf meine erste Platte „Pictures at Eleven“ (1982) [dort spielte er bei fünf Tracks das Schlagzeug ein]. Für mich war es kein Problem, mit anderen Leuten zusammenzukommen, es ging vielmehr darum, ob wir das Ganze anständig kochen konnten oder nicht.“ Plant fuhr fort: „Bei Phil waren es nicht so sehr Ratschläge als vielmehr Ermutigung und Rücksichtnahme. Er hat keine Kompromisse gemacht. Er hat sich nur eine kurze Zeit eingeräumt, um ins Studio nach Wales zu kommen und alles zum Laufen zu bringen. Niemand konnte sich hinter der eigenen Leistung verstecken.“

Doch so sehr Plant den Genesis-Kopf auch bewundert, beruhten diese Gefühle glücklicherweise auf Gegenseitigkeit: „Dann kam er mit mir auf Tour und sagte im Grunde: ‚Robert, der Typ, der all die Jahre hinter dir saß, war mein Held‘“, erinnerte sich Plant, wobei er sich auf den 1980 verstorbenen Bonham bezog. „Das war’s. Er sagte: ‚Ich tue alles, um dir zu helfen, wieder in Kampfform zu kommen, ich bin da…‘ Er hat einen guten Geist, ist ein guter Mann.“

