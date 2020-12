Corona-Leugner rächen sich an Jan Böhmermann

Mit dröhnenden Drums und schrillen Trompeten besingt Iggy Pop in „Dirty Little Virus“ den Terror der Corona-Pandemie.

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen und selbst das kommende Jahr scheint kaum weniger Hürden im Kampf gegen das Coronavirus aufzufahren. Wohl auch deshalb teilt Iggy Pop seinen neuen Song „Dirty Little Virus“ mit der Welt. „Ich hatte mir vorgenommen, keine emotionalen oder bewegenden Zeilen zu der Musik zu schreiben“, offenbart der Sänger in einem Hintergrundvideo zum Song. Ihm schwebte eher vor, das Lied „journalistischer“ anzugehen. Und so brach er den Kontext auf die berühmten W-Fragen runter: „Wie, Was, Wann, Wo?“ Die Corona-Pandemie sei das große Ereignis in seinem Leben und womöglich ginge es vielen damit nicht anders.…