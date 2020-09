Naidoo und Hildmann fordern Böhmermann und Welke zum Duell

Attila Hildmann und Xavier Naidoo rufen dazu auf, das von den Behörden erlassene Verbot der Anti-Corona-Demonstration in Berlin zu ignorieren – und Hildmann lässt seinen Fantasien vom „Deutschen Reich“ freien Lauf.

Attila Hildmann und Xavier Naidoo zählen zu Deutschlands berüchtigsten Verschwörungstheoretikern – da kommt es wenig überraschend, dass der Koch und der Schmusesoul-Sänger das von den Behörden verhängte Demonstrationsverbot anlässlich der geplanten Anti-Corona-Demo in Berlin für dieses Wochenende nicht unbedingt gutheißen. Mehr noch: Sowohl Naidoo als auch Hildmann rufen auf ihren Instagram-Kanälen dazu auf, das Demonstrationsverbot zu ignorieren – und inspirieren ihre Anhänger somit zum Gesetzesbruch. „Wir lassen uns gar nichts verbieten“ „Aus aktuellem Anlass wollte ich nochmal sagen: Wir lassen uns gar nichts verbieten!“, erklärte Naidoo kürzlich in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. „Wenn man uns was verbieten…